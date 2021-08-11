صبغة شعر رمادي زيتي في البيت بطرق آمنة اصبغي شعرك بلون أشقر زيتي زي مراكز التجميل

عند ظهور الشعر الأبيض تحتاجين لتلوين الشعر، فمن أجمل الصبغات نقدم لكم صبغة شعر رمادي زيتي مميز، حيث تعتبر صبغات الشعر باللون الرمادي الزيتي من أفضل الصبغات التي تساعد على تحسين نفسية المرأة؛ لأن المرأة دائمًا تحب الألوان الجديدة الغير تقليدية مثل اللون الرمادي الزيتي، فهذا اللون يناسب فصل الشتاء، ويناسب البشرة القمحية أو السمراء، وتتماشى مع موضة العصر، وكذلك صبغات الأحمر والأشقر الذي يناسب ذوات البشرة البيضاء، فإليكم خطوات تحضير صبغات شعر طبيعية بمكونات سهلة وبسيطة.

صبغة شعر رمادي زيتي

يُمكنك تحضير الصبغة التي تناسب بشرتك من درجات اللون الزيتي بمكونات طبيعية، أو صبغة شعر بني فاتح، وكذلك اللون البني الأشقر من استخدام مكونات صبغة النسكافيه والكركم، فالآن عزيزتي حواء يُمكنك تحضير صبغة الشعر باللون الزيتي الرمادي في المنزل بشكل طبيعي عن طريق القيام بالآتي:

اخلطي عبوة من مسحوق سحب اللون مع عبوة من صبغة الشعر الرمادي الفاتح وعبوة من لون صبغة الشعر الأشقر الطبيعي.

ثم امزجي خليط الصبغة جيدًا لكي يتماسك الخليط، ووزعي الخليط على شعرك بشكل تدريجي.

تجنبي لمس جذور الشعر، وقومي بتمشيط الشعر لتوزيع الصبغة بشكل جيد على جميع خصلات الشعر.

غطي شعرك بواسطة كيس بلاستيكي، واتركيه لمدة نصف ساعة.

قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء فقط بدون شامبو.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، اخلطي عبوة من صبغة اللون الأخضر مع عبوة كاملة من الأكسجين.

امزجي شعرك جيدًا بهذا الخليط لمدة خمس دقائق ثم اغسلي شعرك مرة أخرى باستخدام البلسم.

اشطفي شعرك بالماء جيدًا؛ لتحصلي على اللون المطلوب.

نصائح قبل صبغ الشعر

توجد مجموعة من النصائح التي تساعدك على صبغ شعرك في المنزل بشكل ناجح دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التجميل، ومن أفضل هذه النصائح:

قومي باختيار لون يناسب درجة اللون الطبيعي لشعرك، ويناسب لون بشرتك أيضًا؛ لتظهري بمظهر طبيعي.

ارتدي القفازات المطاطية لتحمي جلدك من التلون.

ضعي الصبغة على شعرك بشكل صحيح؛ لتحصلي على لون جذاب وموحد.

ضعي كمية صغيرة من الصبغة على شعرك؛ لاختبار درجة اللون.

صبغات الشعر الطبيعية كثيرة ومتنوعة، يمكنك تحضير صبغة شعر بني فاتح في البيت من القهوة والنسكافية، وكذلك منهم لون بني غامق، ومن اختيار الصبغات الجاهزة والتي تحتوي على مكونات مفيدة تستطيعي تحضير صبغة شعر رمادي زيتي في البيت كما ذكرنا الطريقة والخطوات السابقة.