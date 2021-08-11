طريقة عمل يالنجي ورق العنب شهي بالخلطة السحرية لم تجربوه من قبل

يالنجي ورق العنب ، من الأكلات الشرقية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، لما له من مذاق رائع ومميز، حيث لا يخلو من سفرة، وخاصةً في المناسبات والعزائم، كغيره من الأكلات الشرقية المميزة مثل كفتة باللبن، وصينية اللحمة بالخضار بالفرن، كما أنه من الأكلات الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة من الناحية الصحية أيضاً، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة جداً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل يالنجي ورق العنب بألذ الوصفات.

مكونات يالنجي ورق العنب

يتكون يالنجي ورق العنب من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو ورق عنب.

ماء مغلي.

2 حبة بطاطس تقريبا مقطع دوائر.

مقادير الحشو

كيلو أرز مصري قصير الحبة مغسول ومصفى جيداً ومنقوع نصف ساعة.

كوب نعناع مفروم ناعم.

كوب كزبرة مفرومة ناعم.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

رأس ثوم كامل مهروس.

5 حبات طماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة دبس فلفل.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ربع كوب دبس الرمان.

ربع كوب عصير ليمون.

كوب زيت الزيتون مخلوط مع زيت نباتي.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير المرق

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

ربع كوب زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

لتر ماء ساخن.

ربع كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على يالنجي ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

سلق ورق العنب

نضع حلة على النار، ثم نضيف إليها ماء ونتركه يغلي، ثم نضيف إليها كمية قليلة من ورق العنب في كل مرة ونتركهم لمدة دقيقتين، ثم نخرجهم من الماء ونصفيهم جيداً.

تحضير الحشو

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الأرز المغسول والمنقوع والنعناع والكزبرة والبصل والثوم، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الطماطم المبشور ودبس الفلفل ومعجون الطماطم ودبس الرمان وعصير الليمون والزيت والكمون والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نفرد كل ورقة عنب ونضع فيها مقدار من الحشو، ثم نلفها رول.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر حلة، ثم نرص فيها طبقة من البطاطس المقطع دوائر، ثم نرص فوقه ورق العنب المحشي.

تحضير المرق