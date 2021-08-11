طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

كفتة الأرز بالصلصة ، تعتبر من الوجبات الرئيسية اللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، ويمكن تقديمها بجانب الأرز والخبز وسلطة الطحينية، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتعتبر من الأكلات المشهورة في مصر والمطبخ المصري، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كفتة الأرز بالصلصة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كفتة الأرز بالصلصة

تتكون كفتة الأرز بالصلصة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

كيلو جرام من اللحم المفروم.

٢ كوب من الارز المعسول.

رأس من الثوم المهروس.

٢ حبة من البصل مفرومة.

رشة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الشطة.

٢ ملعقة صغيرة من النعناع الناشف.

حزمة من الشبت.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

حزمة من الكزبرة.

ربطة بقدونس.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الأرز بالصلصة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالآتي:-

نقوم بفرم اللحمة حتي تصبح ناعمة جداً ثم نفرم الخضرة والبصل حتي تصبح ناعمة جداً. ثم نطحن الأرز في المطحنة حتي يصبح ناعم بودرة، ونفرم الثوم في الكبة ناعم. نضع بعد ذلك اللحمة المفرومة في طبق عميق ونضيف إليها الأرز المطحون ونقلب جيداً. ثم نضيف بعد ذلك البصل والخضرة والتوابل ونعجن جيداً حتى الحصول على عجينة متجانسة. نقوم بتشكيلها الي صوابع وندهن يدنا بالزيت حتي لا تلتصق بها وتحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت. نسخن المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت ثم نضع بها الكفتة حتي تحمر وتصبح ناضجة. عندما تصل الي اللون الذهبي نخرجها من الزيت ونضعها على ورق مناديل حتي تبرد تماماً.

مقادير الصلصة

هناك بعض المقادير لعمل الصلصة وهي كالتالي:-

ملعقة من الثوم المفروم.

رشة من الملح.

٥ حبات من الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت.

حبة بصل صغيرة مبشورة.

لتر من الماء.

طريقة الاعداد

نخلط الطماطم في الخلاط الكهربائي جيداً، ثم نحضر إناء ونضعه على النار ونضع به ملعقة من السمن أو الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نضيف بعد ذلك ملعقة كبيرة من الثوم المهروس ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبي وبعدها نضيف عصير الطماطم بصل مبشورة ونقلب جيداً، ونتركها حتى تتسبك ونضيف إليها لتر من الماء ثم الكفتة المحمرة والتوابل ونتركها حتى تغلي لمدة ربع ساعة ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.