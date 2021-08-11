طريقة عمل الباتيه المورق محشو بالجبن و الزيتون و عليه حبة البركة

اقدم لكم طريقة عمل الباتيه المورق محشوة بالجبن والزيتون عليه حبة البركة يمكن عمله كنوع من التغيير وصفة سهلة التحضير متميزة يقبل عليه الصغار والكبار يمكن تناوله بين الوجبات كتصبيرة،فضلا على أن الباتيه المورق بالجبنه من الوصفات الغير معقدة و سهل الهضم بجانب العناصر الغذائية التي يحتوي عليها يمكن عمله بنفس مواصفات المخابز، تابعوا معنا طريقة تحضير الباتيه المورق أوفر من شراءه من المخابز. طريقة عمل عجينة الباتيه المورق بالجبن والزيتون طريقة عمل عجينة الباتيه المورق بالجبن والزيتون المكونات: نعد ثلاث أكواب دقيق ابيض صالح لجميع المخبوزات.

نصف كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات صغيرة.

ثلاثة أرباع كوب زبادي.

مقدار ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة ونصف كبيرة خميرة جافة فورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نعد ملعقة كبيرة سكر .

رشه ملح.

ماء دافئ للعجين حسب الطلب. الحشوة : مقدار من الجبنه البيضاء المهروسة عليها رشه نعناع جاف مضاف إليها قطعة من الزبدة و كزبرة مفرومة. طريقة تحضير الباتيه المورق بالجبن نصف كوب من الماء الدافئ ثم نضع فيه الخميرة والسكر ونقلب ويترك لمدة 10 دقائق حتى يختمر. نعد وعاء نظيف ويتم فيه نخل المكونات الجافة من الدقيق مع الملح والبيكنج باودر تقلب المكونات جيدا مع بعضها. ننزل بالماء الدافئ على مراحل أثناء العجين لحين تكون عجينة ناعمة. نرش سطح الرخامة بالدقيق نأخذ العجينة حتى نكتمل العجين جيدا إذا لاحظنا أن العجينة التصقت باليدين نقوم برش الدقيق مرة اخري ونكمل العجن ثم نغطيها ونتركها لمده ساعه لكي تختمر. بعد أن اختمر العجين نرش رشه خفيفة من الدقيق على سطح الرخامة ثم نضع العجينة و نرش الدقيق مرة اخرى على العجينة ونفردها بالنشابة على شكل مستطيل. نضع الزبدة الباردة في منتصف العجينة ثم نطبق العجينة من الجهتين وباليدين نضغط على الأحرف حتى لا تخرج الزبدة من الجوانب ثم تغطى العجينة وتدخل الثلاجة وتترك لمدة نصف ساعة. نأخذ العجينة من الثلاجة و نضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها بالنشابة من الناحية اليمنى بعد رشها بالدقيق باتجاه واحد للأمام. في حالة خروج الزبدة من العجين غطيها بالعجين وطبقيي العجينة مرة اخرى أفرديها بالنشابة غطيها وادخليها الثلاجة مرة اخرى لمدة نصف ساعة. قومي بتكرار الخطوات السابقة مرة اخرى بعد فرد العجينة على شكل مستطيل تقسم بالسكين الى مستطيلات صغيرة. قومى بوضع الحشوة علي طرف المستطيل ثم يلف ويوضع في صنية خبز مدهونة. تشقق المستطيلات من على الوجه ثم تغطى وتدخل الثلاجة مرة اخرى لمدة نصف ساعة. طريقة تحضير الباتيه المورق بالجبن يدهن الباتيه ثم يدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط حتى يكتسب اللون الذهبي وينضج ثم نخرج الباتيه من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ويقدم. الوسوم

اقدم لكم طريقة عمل الباتيه المورق محشوة بالجبن والزيتون عليه حبة البركة يمكن عمله كنوع من التغيير وصفة سهلة التحضير متميزة يقبل عليه الصغار والكبار يمكن تناوله بين الوجبات كتصبيرة،فضلا على أن الباتيه المورق بالجبنه من الوصفات الغير معقدة و سهل الهضم بجانب العناصر الغذائية التي يحتوي عليها يمكن عمله بنفس مواصفات المخابز، تابعوا معنا طريقة تحضير الباتيه المورق أوفر من شراءه من المخابز. طريقة عمل عجينة الباتيه المورق بالجبن والزيتون طريقة عمل عجينة الباتيه المورق بالجبن والزيتون المكونات: نعد ثلاث أكواب دقيق ابيض صالح لجميع المخبوزات.

نصف كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات صغيرة.

ثلاثة أرباع كوب زبادي.

مقدار ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة ونصف كبيرة خميرة جافة فورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نعد ملعقة كبيرة سكر .

رشه ملح.

ماء دافئ للعجين حسب الطلب. الحشوة : مقدار من الجبنه البيضاء المهروسة عليها رشه نعناع جاف مضاف إليها قطعة من الزبدة و كزبرة مفرومة. طريقة تحضير الباتيه المورق بالجبن نصف كوب من الماء الدافئ ثم نضع فيه الخميرة والسكر ونقلب ويترك لمدة 10 دقائق حتى يختمر. نعد وعاء نظيف ويتم فيه نخل المكونات الجافة من الدقيق مع الملح والبيكنج باودر تقلب المكونات جيدا مع بعضها. ننزل بالماء الدافئ على مراحل أثناء العجين لحين تكون عجينة ناعمة. نرش سطح الرخامة بالدقيق نأخذ العجينة حتى نكتمل العجين جيدا إذا لاحظنا أن العجينة التصقت باليدين نقوم برش الدقيق مرة اخري ونكمل العجن ثم نغطيها ونتركها لمده ساعه لكي تختمر. بعد أن اختمر العجين نرش رشه خفيفة من الدقيق على سطح الرخامة ثم نضع العجينة و نرش الدقيق مرة اخرى على العجينة ونفردها بالنشابة على شكل مستطيل. نضع الزبدة الباردة في منتصف العجينة ثم نطبق العجينة من الجهتين وباليدين نضغط على الأحرف حتى لا تخرج الزبدة من الجوانب ثم تغطى العجينة وتدخل الثلاجة وتترك لمدة نصف ساعة. نأخذ العجينة من الثلاجة و نضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها بالنشابة من الناحية اليمنى بعد رشها بالدقيق باتجاه واحد للأمام. في حالة خروج الزبدة من العجين غطيها بالعجين وطبقيي العجينة مرة اخرى أفرديها بالنشابة غطيها وادخليها الثلاجة مرة اخرى لمدة نصف ساعة. قومي بتكرار الخطوات السابقة مرة اخرى بعد فرد العجينة على شكل مستطيل تقسم بالسكين الى مستطيلات صغيرة. قومى بوضع الحشوة علي طرف المستطيل ثم يلف ويوضع في صنية خبز مدهونة. تشقق المستطيلات من على الوجه ثم تغطى وتدخل الثلاجة مرة اخرى لمدة نصف ساعة. طريقة تحضير الباتيه المورق بالجبن يدهن الباتيه ثم يدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط حتى يكتسب اللون الذهبي وينضج ثم نخرج الباتيه من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ويقدم.

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