طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس بنكهة لذيذة وخطوات سريعة

تعد كفتة الدجاج بالبطاطس من الأكلات اللذيذة التي تمتاز بمذاق شهي ولذيذ، وهي عبارة عن فراخ مفروم مع بطاطس مفرومة يتم خلطهم مع مجموعة من البهارات اللذيذة ومجموعة من الخضار يتم خلطهم وتشكيلهم حسب الرغبة ثم يتم قليها في الزيت، وهناك أنواع مختلفة ومتعددة من الكفتة منها كفتة اللحمة وكفتة الدجاج المشوية وكفتة اللحمة الضاني وكثير من الأنواع، فتعد الكفتة من الأكلات الشهية التي تقدم بأكثر من شكل ولها مذاقها الخاص، وتعد طريقة تحضيرها بالبطاطس هو نوع جديد ومختلف عن كفتة الفراخ العادية، ويعد الفراخ من اللحوم التي تعد مفيدة جداً للجسم وأيضاً البطاطس فهو يحتوي علي فوائد عديدة ومهمة لصحة الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الدجاج بالبطاطس بخطوات بسيطة وغير مكلفة جداً.

مكونات عمل كفتة الدجاج بالبطاطس

مكونات كفتة الفراخ بالبطاطس من أبسط المكونات وهي عبارة عن الآتي:-

نصف كيلو من الفراخ المفروم.

نصف كيلو من البطاطس.

بصلة مفرومة.

2 عود من البصل الأخضر المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف حزمة من البقدونس الأخضر المفروم.

3 فصوص من الثوم المفروم.

2 بيضة مخفوقة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كفتة الدجاج بالبطاطس باتباع الخطوات التالية:-

يتم سلق البطاطس جيداً ثم يتم تصفيتها من الماء بشكل جيد، ثم يتم هرسها باستخدام الشوكة. ثم نضيف إليها نصف كيلو من الدجاج المفروم، ونقلب المكونات معاً حتي تمتزج تماماً. يتم خلط كلاً من البقدونس المفروم والبصل والبصل الأخضر والثوم، ثم نقلبهم جيداً ثم نضيفهم إلي الخليط السابق ونقلب المكونات مرة أخرى. ثم يتم تتبيل الخليط السابق بالملح والفلفل والكزبرة الجافة والكمون. ثم يضاف البيض المخفوق تدريجياً ونقلب، حتي تتكون لدينا عجينة لينة سهلة التشكيل. يتم تشكيلها إلي دوائر أو أصابع حسب الرغبة حتي ننتهي من كل الكمية.

طريقة التسوية

بخطوات سهلة جداً يمكننا تسوية الكفتة وذلك باتباع الآتي:-