طريقة عمل فايش الأفران السريع الهش في المنزل

طريقة عمل فايش الأفران السريع الهش في البيت بنفس مواصفات وطعم المخابز الجاهز لأحلي فطار وعشاء خفيف مع كوب الشاي أو الحليب يمكن تناول الفايش مع الجبنه سوف نتعرف معنا على طريقه تحضير الفايش بالمنزل بأبسط المكونات طريقة مضمونة أفضل من شرائه من الأفران قدمية لأولادك أمن وصحي تابعي طريقتنا المضمونة عبر موقع ثقفني بكل تفاصيلها من مكونات وطريقة تحضير حتى تحصلين على أطيب واحلي فايش هايش مثل الجاهز. طريقة عمل فايش الأفران السريع طريقة عمل فايش الأفران السريع المكونات.. نصف كيلو دقيق ابيض.

كوب حليب دافي.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة خل.

ذرة من بودرة الزعفران.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

ملعقة كبيرة محلب. طريقة تحضير فايش الأفران السريع نضع الخميرة و ملعقة كبيره من السكر في ربع كوب من الماء الدافئ ونقلب ثم يترك في مكان دافئ حتى تتفاعل الخميرة. نحضر وعاء ونضع فيه المكونات الجافة من الدقيق والملح والمحلب والكركم وباقي السكر والزعفران ونقلب المكونات الجافة مع بعضها جيدا. ننزل بكوب الخميرة فوق الدقيق والزيت والخل ثم نقلب ونبدأ في العجن نصب الحليب بالتدريج. نبدأ في العجن باليدين حتى تتكون عجينة طرية نستمر في عملية العجين حوالي سبع دقائق إلي أن تصبح لدينا عجينة ناعمة ملساء متماسكة. نغطي العجين بكيس بلاستيك محكم ويترك في مكان جانبي حتى يتضاعف حجم العجين و يختمر. نبدأ في تقسيم العجين على شكل ثلاث كور ثم اغطيهم و اتركهم يرتاحوا 10 دقائق . نأخذ أول كرة من العجين وتفرد بسمك سنتي و تلف مثل العيش الفيتو وتوضع على صينية مدهونة بمادة دهنية ونكمل الباقي بنفس الطريقة ويترك مره اخرى ليختمر ويتضاعف حجم العجين. تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 ثم ندخل صينية الفايش علي الرف السفلي حتى يأخذ الفايش لون ذهبي من اسفل. ثم نشعل الشواية ليأخذ لون من على الوجه. نخرج الفايش من الفرن ويترك حتى يبرد نهائيا أقوم بتقطيع الفايش ويرص على صينية ويدخل فرن ساخن. ثم نهدئ من درجة الحرارة ويترك في الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى ينشف و يتحمص ويأخذ لون مقرمش شهي حتى يكون جاهز للأكل بعد أن يبرد. طريقة تحضير فايش الأفران السريع قدمنا لكم فايش الأفران السريع الهش اللذيذ ممكن تناوله مع كوب العصير واللبن أو فنجان الشاي بحليب أتمني أن تكون طريقة عمله سهلة ونالت أعجابكم وصحة وهناء. الوسوم

طريقة عمل فايش الأفران السريع الهش في البيت بنفس مواصفات وطعم المخابز الجاهز لأحلي فطار وعشاء خفيف مع كوب الشاي أو الحليب يمكن تناول الفايش مع الجبنه سوف نتعرف معنا على طريقه تحضير الفايش بالمنزل بأبسط المكونات طريقة مضمونة أفضل من شرائه من الأفران قدمية لأولادك أمن وصحي تابعي طريقتنا المضمونة عبر موقع ثقفني بكل تفاصيلها من مكونات وطريقة تحضير حتى تحصلين على أطيب واحلي فايش هايش مثل الجاهز. طريقة عمل فايش الأفران السريع طريقة عمل فايش الأفران السريع المكونات.. نصف كيلو دقيق ابيض.

كوب حليب دافي.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة خل.

ذرة من بودرة الزعفران.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

ملعقة كبيرة محلب. طريقة تحضير فايش الأفران السريع نضع الخميرة و ملعقة كبيره من السكر في ربع كوب من الماء الدافئ ونقلب ثم يترك في مكان دافئ حتى تتفاعل الخميرة. نحضر وعاء ونضع فيه المكونات الجافة من الدقيق والملح والمحلب والكركم وباقي السكر والزعفران ونقلب المكونات الجافة مع بعضها جيدا. ننزل بكوب الخميرة فوق الدقيق والزيت والخل ثم نقلب ونبدأ في العجن نصب الحليب بالتدريج. نبدأ في العجن باليدين حتى تتكون عجينة طرية نستمر في عملية العجين حوالي سبع دقائق إلي أن تصبح لدينا عجينة ناعمة ملساء متماسكة. نغطي العجين بكيس بلاستيك محكم ويترك في مكان جانبي حتى يتضاعف حجم العجين و يختمر. نبدأ في تقسيم العجين على شكل ثلاث كور ثم اغطيهم و اتركهم يرتاحوا 10 دقائق . نأخذ أول كرة من العجين وتفرد بسمك سنتي و تلف مثل العيش الفيتو وتوضع على صينية مدهونة بمادة دهنية ونكمل الباقي بنفس الطريقة ويترك مره اخرى ليختمر ويتضاعف حجم العجين. تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 ثم ندخل صينية الفايش علي الرف السفلي حتى يأخذ الفايش لون ذهبي من اسفل. ثم نشعل الشواية ليأخذ لون من على الوجه. نخرج الفايش من الفرن ويترك حتى يبرد نهائيا أقوم بتقطيع الفايش ويرص على صينية ويدخل فرن ساخن. ثم نهدئ من درجة الحرارة ويترك في الفرن لمدة ساعة إلا ربع حتى ينشف و يتحمص ويأخذ لون مقرمش شهي حتى يكون جاهز للأكل بعد أن يبرد. طريقة تحضير فايش الأفران السريع قدمنا لكم فايش الأفران السريع الهش اللذيذ ممكن تناوله مع كوب العصير واللبن أو فنجان الشاي بحليب أتمني أن تكون طريقة عمله سهلة ونالت أعجابكم وصحة وهناء.

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