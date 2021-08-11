طريقة عمل البطاطس المحمرة بالدقيق بالمنزل بطعم لذيذ ومقرمش

تعد البطاطس المحمرة بالدقيق من الأطباق اللذيذة التي تلقى إقبالاً كثير من الصغار والكبار، وهي من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأطفال لأنها تمتاز بنكهة لذيذة وجميلة، وتعد هي من الأطباق المفضلة التي تقدم مع الفراخ البانيه أو الكفتة المشوية أو الدجاج المشوي بمختلف أنواعه، وتعد البطاطس من أشهي الأكلات التي يتم تحضيرها بأكثر من شكل ومن خلالها يتم إعداد أطباق كثيرة ومتنوعة، حيث تحتار كثير من الأمهات في تحضير الوجبات وتسعي دائماً للبحث عن عمل وجبات جديدة ومختلفة عن الطرق المعتادة، لذلك تعد تقديم البطاطس بهذا الشكل هو نوع من الأنواع الجديدة والمختلفة تمتاز بمذاق خاص ونكهة لذيذة، وتعد مكوناتها بسيطة جداً تعتمد علي البهارات وبعض من المكونات الأخرى، وأيضاً طريقة تحضيرها بسيطة جداً ولا تحتاج إلي جهد أو وقت كثير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المحمرة بالدقيق بطعم لذيذ ورائع.

مكونات عمل البطاطس المحمرة بالدقيق

يمكننا إعداد وتحضير البطاطس بمكونات سهلة هي كما يلي:-

3 حبات متوسطة من البطاطس.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

زيت غزيز للقلي.

طريقة التحضير

تعد طريقة تحضير البطاطس المحمرة بالدقيق من أسهل الطرق التي لا تحتاج إلي الكثير من الوقت وهي كما يلي:-

نقوم بتقشير البطاطس ثم نغسلها جيداً، ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح رفيعة تشبه الأصابع. يتم خلط الملح مع الثوم البودر ثم نتبل به البطاطس ونقلبها بشكل جيد ( يمكن استخدام أنواع مختلفة من البهارات حسب الذوق والرغبة). ثم ننثر الدقيق فوقها، ثم نقلب المكونات معاً حتي تتدخل مع بعضها البعض بشكل جيد.

طريقة التسوية

من أبسط طرق التسوية هي تسوية البطاطس المحمرة وهي كالآتي:-