طريقة عمل كباب الحلة على الطريقة المصرية بخطوات غير متعبة وتكاليف في إمكانيات الجميع

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كباب الحلة على الطريقة المصرية من أجمل أنواع الأكلات الشهية المشهورة، ويعد من الوجبات البسيطة التي لا تتطلب كثير من المكونات وكلها موجودة في المنزل، ويمكن عمل هذه الأكلة بالفراخ او اللحمة مثل هذه الطريقة التي سوف تنال إعجاب الجميع، وتعتبر طريقة إعداده سهلة وسريعة وتختلف من كل ست بيت لأخرى على حسب الطريقة المعتادة لها، والجميع يقبل على تناوله كباراً وصغاراً ولا أحد يمل منه وذلك بسبب مذاقه الجميل الرائع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مكونات عمل كباب الحلة على الطريقة المصرية وطريقة تحضيره وكل هذا من خلال موقعنا موقع ثقفني.مكونات عمل كباب الحلة على الطريقة المصرية
مكونات عمل كباب الحلة من أكثر الأكلات التي لا تتطلب كثير من التكاليف والأسعار الباهظة التي يعاني منها الجميع وهي كما يلي:
- حبة من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.
- ٤ ملاعق كبيرة من السمن.
- نصف كيلو من اللحمة ( مقطعة إلى مكعبات ).
- كوب من الدقيق.
- حبة من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة.
- ٣ حبات من البصل المقطع مكعبات.
- ملح على حسب الرغبة.
- ٤ فصوص من الثوم المفروم.
- بهارات لحمة.
- فلفل أسود على حسب الحاجة.
- ٣ أكواب من الماء.
تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة من أجمل وأحلى الوصفات التي يتم تحضيرها في وقت قصير والطريقة كما يلي:
- في البداية نقوم بغسل اللحمة جيداً ونقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- نحضر إناء ونضع به كمية من الدقيق ونقلب به مكعبات اللحمة.
- ثم نضع في الحلة قليل من السمنة ونضعها على النار ونقلب بها مكعبات اللحم حتى يتغير لونها.
- نضيف على اللحم البصل المقطع ونقلبه جيداً حتى يذبل تماماً.
- ثم نضع أيضاً الفلفل الأخضر والطماطم والثوم المفروم ونقلبهم مع بعض.
- بعد ذلك نسكب عليهم كمية الماء المحددة ونضيف البهارات والفلفل الأسود ونحرك.
- نترك هذه المكونات على النار لمدة ساعة أو أكثر ثم نضع عليهم الملح ونتركها حتى تنضج تماماً وتصبح الأكلة لذيذة وشيقة.
- ثم نقوم بتقديم هذه الأكلة بجانب الأرز والسلطات والعيش البلدي وبألف هنا وشفا.
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كباب الحلة على الطريقة المصرية من أجمل أنواع الأكلات الشهية المشهورة، ويعد من الوجبات البسيطة التي لا تتطلب كثير من المكونات وكلها موجودة في المنزل، ويمكن عمل هذه الأكلة بالفراخ او اللحمة مثل هذه الطريقة التي سوف تنال إعجاب الجميع، وتعتبر طريقة إعداده سهلة وسريعة وتختلف من كل ست بيت لأخرى على حسب الطريقة المعتادة لها، والجميع يقبل على تناوله كباراً وصغاراً ولا أحد يمل منه وذلك بسبب مذاقه الجميل الرائع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مكونات عمل كباب الحلة على الطريقة المصرية وطريقة تحضيره وكل هذا من خلال موقعنا موقع ثقفني.مكونات عمل كباب الحلة على الطريقة المصرية
مكونات عمل كباب الحلة من أكثر الأكلات التي لا تتطلب كثير من التكاليف والأسعار الباهظة التي يعاني منها الجميع وهي كما يلي:
- حبة من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.
- ٤ ملاعق كبيرة من السمن.
- نصف كيلو من اللحمة ( مقطعة إلى مكعبات ).
- كوب من الدقيق.
- حبة من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة.
- ٣ حبات من البصل المقطع مكعبات.
- ملح على حسب الرغبة.
- ٤ فصوص من الثوم المفروم.
- بهارات لحمة.
- فلفل أسود على حسب الحاجة.
- ٣ أكواب من الماء.
تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة من أجمل وأحلى الوصفات التي يتم تحضيرها في وقت قصير والطريقة كما يلي:
- في البداية نقوم بغسل اللحمة جيداً ونقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- نحضر إناء ونضع به كمية من الدقيق ونقلب به مكعبات اللحمة.
- ثم نضع في الحلة قليل من السمنة ونضعها على النار ونقلب بها مكعبات اللحم حتى يتغير لونها.
- نضيف على اللحم البصل المقطع ونقلبه جيداً حتى يذبل تماماً.
- ثم نضع أيضاً الفلفل الأخضر والطماطم والثوم المفروم ونقلبهم مع بعض.
- بعد ذلك نسكب عليهم كمية الماء المحددة ونضيف البهارات والفلفل الأسود ونحرك.
- نترك هذه المكونات على النار لمدة ساعة أو أكثر ثم نضع عليهم الملح ونتركها حتى تنضج تماماً وتصبح الأكلة لذيذة وشيقة.
- ثم نقوم بتقديم هذه الأكلة بجانب الأرز والسلطات والعيش البلدي وبألف هنا وشفا.
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