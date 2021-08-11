طريقة عمل كباب الحلة على الطريقة المصرية بخطوات غير متعبة وتكاليف في إمكانيات الجميع

كباب الحلة على الطريقة المصرية من أجمل أنواع الأكلات الشهية المشهورة، ويعد من الوجبات البسيطة التي لا تتطلب كثير من المكونات وكلها موجودة في المنزل، ويمكن عمل هذه الأكلة بالفراخ او اللحمة مثل هذه الطريقة التي سوف تنال إعجاب الجميع، وتعتبر طريقة إعداده سهلة وسريعة وتختلف من كل ست بيت لأخرى على حسب الطريقة المعتادة لها، والجميع يقبل على تناوله كباراً وصغاراً ولا أحد يمل منه وذلك بسبب مذاقه الجميل الرائع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مكونات عمل كباب الحلة على الطريقة المصرية وطريقة تحضيره وكل هذا من خلال موقعنا موقع ثقفني.

مكونات عمل كباب الحلة على الطريقة المصرية

مكونات عمل كباب الحلة من أكثر الأكلات التي لا تتطلب كثير من التكاليف والأسعار الباهظة التي يعاني منها الجميع وهي كما يلي:

حبة من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

٤ ملاعق كبيرة من السمن.

نصف كيلو من اللحمة ( مقطعة إلى مكعبات ).

كوب من الدقيق.

حبة من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة.

٣ حبات من البصل المقطع مكعبات.

ملح على حسب الرغبة.

٤ فصوص من الثوم المفروم.

بهارات لحمة.

فلفل أسود على حسب الحاجة.

٣ أكواب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة من أجمل وأحلى الوصفات التي يتم تحضيرها في وقت قصير والطريقة كما يلي: