طريقة عمل منقوشة زعتر في البيت على الطريقة السورية بطعم مميز

طريقة عمل منقوشة زعتر ؛ من أقوى المعجنات التي تتميز بطعمها الشهي والمميز، وأيضًا الصحية لأنها تحتوي على الزعتر الذي يحتوي على عناصر أساسية قوية تساعد في تعزيز الصحة بشكل كامل.

طريقة عمل منقوشة زعتر

ولأننا نعلم أن كل ست بيت تهوى التغيير حتى في تقديم المعجنات الخاصة بها، أتينا لك اليوم سيدتي بطريقة عمل المناقيش بالزعتر بطريقتين سهلة وبسيطة.

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الماء الساخن.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

مكونات خليط الزعتر

كوبان من الزعتر المفروم (طازج).

ثلث كوب من سماق السمسم.

مقدار ثلث كوب من السمسم المحمص.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وضعي به كل مكونات خليط الزعتر واخلطي جيدًا ثم اتركيه جانبًا.

ومن ثم احضري وعاء عميق وضعي به الخميرة + السكر + ربع كوب من الماء وامزجي جيدًا.

غطي الوعاء ثم اتركيه حتى يتفاعل قليلًا لمدة 10 دقيقة.

ثم اسكبي عليه الدقيق بعد نخله مع الماء واعجني كل المكونات معًا مرة أخرى مع إضافة الماء بالتدريج.

غطي الوعاء واتركي العجين لمدة ساعة حتى يختمر تمامًا.

ثم افردي العجين على سطح مرشوش من الدقيق ثم قطعيه على شكل دائرة بالحجم الذي ترغبين به.

ضعي المناقيش في الصينية بعد دهنها بالزيت، ثم ادهني السطح بخليط الزعتر.

ادخلي الصينية الفرن الساخن مسبقًا حتى تصبح ناضجة تمامًا لمدة 20 دقيقة.

الوصفة الأولى

المكونات

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

300 مللي من الماء الدافئ.

كوب من الزعتر المخلوط مع السمسم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

ضعي الدقيق + الخميرة الفورية + الملح + السكر في وعاء عميق ثم اخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم اسكبي الماء بالتدريج أثناء العجن المستمر لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

غطي الوعاء واتركي العجين حتى يتضاعف حجمه.

افردي العجين بعد تقطيعه كرات متوسطة الحجم.

ضعي العجين في الصينية وادهني الوجه بزيت الزيتون ثم رشي السمسم والزعتر.

ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى تصبح ناضجة تمامًا ثم قدميها ساخنة.

الوصفة الثانية: أسهل طريقة عمل منقوشة بالزعتر