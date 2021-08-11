طريقة عمل فطائر البطاطس بالجبنة بطريقة لذيذة وطعم رائع في المنزل

تعد فطائر البطاطس والجبن من الأكلات الصحية التي يعشقها الكثير من الأطفال و الكبار، ايضاً تعد من الوجبات الصحية الخفيفة التي يمكن تناولها على الإفطار أو في وجبة العشاء، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، والبطاطس مهم جداً في مراحل الطفل الأولى حيث أن لها فوائد كثير للطفل، وهناك سوف نقدم فوائد البطاطس المسلوقة للطفل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل فطائر البطاطس والجبنة في المنزل دون تعب. مقادير عمل فطائر البطاطس بالجبنة مقادير عمل فطائر البطاطس بالجبنة تحتوي فطاير البطاطس بالجبنة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٣ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

٤ حبات من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب جبنة فيتا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من البقسماط المطحون.

فص ثوم مهروس. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لتحضير فطاير البطاطس بالجبنة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الماء على النار حتى يغلي مع وضع حبات البطاطس حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس وهرسه مع الثوم والملح والفلفل والبقدونس حتى تصبح عجينة متماسكة. ثم مشكل العجينة إلى دوائر كبيرة ونقوم بعمل حفرة في المنتصف ونحشوها بالجبن ثم نقفلها ونشكلها على هيئة قرص وهكذا في باقي الكمية. بعد الانتهاء نقوم بوضع أقراص البطاطس والجبن في البيض المخفوق بعد ذلك نضعها في البقسماط. ثم ندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يمسك البقسماط. نحضر طاسة عميقة ونضع بها زيت غزير لقلي فطائر البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق فطاير لكي ولطفلك وبالهنا والشفا. فوائد البطاطس المسلوقة للأطفال هناك عدة فوائد للبطاطس المسلوق هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي يمد الأطفال بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

يحسن صحة الجهاز الهضمي للطفل وتمنع التخمر في الأمعاء.

مفيد لصحة الكبد ويحمي الكبد من أضرار المواد الكيميائية.

تساعد على حماية البشرة وتغذية أنسجة البشرة.

يعمل على تعزيز مناعة الطفل لاحتوائه على فيتامين سي.

تعتبر الطعام الصحي لزيادة وزن الطفل. الوسوم

تعد فطائر البطاطس والجبن من الأكلات الصحية التي يعشقها الكثير من الأطفال و الكبار، ايضاً تعد من الوجبات الصحية الخفيفة التي يمكن تناولها على الإفطار أو في وجبة العشاء، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، والبطاطس مهم جداً في مراحل الطفل الأولى حيث أن لها فوائد كثير للطفل، وهناك سوف نقدم فوائد البطاطس المسلوقة للطفل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل فطائر البطاطس والجبنة في المنزل دون تعب. مقادير عمل فطائر البطاطس بالجبنة مقادير عمل فطائر البطاطس بالجبنة تحتوي فطاير البطاطس بالجبنة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٣ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

٤ حبات من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب جبنة فيتا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من البقسماط المطحون.

فص ثوم مهروس. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لتحضير فطاير البطاطس بالجبنة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الماء على النار حتى يغلي مع وضع حبات البطاطس حتى تنضج. بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس وهرسه مع الثوم والملح والفلفل والبقدونس حتى تصبح عجينة متماسكة. ثم مشكل العجينة إلى دوائر كبيرة ونقوم بعمل حفرة في المنتصف ونحشوها بالجبن ثم نقفلها ونشكلها على هيئة قرص وهكذا في باقي الكمية. بعد الانتهاء نقوم بوضع أقراص البطاطس والجبن في البيض المخفوق بعد ذلك نضعها في البقسماط. ثم ندخلها الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يمسك البقسماط. نحضر طاسة عميقة ونضع بها زيت غزير لقلي فطائر البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق فطاير لكي ولطفلك وبالهنا والشفا. فوائد البطاطس المسلوقة للأطفال هناك عدة فوائد للبطاطس المسلوق هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي يمد الأطفال بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

يحسن صحة الجهاز الهضمي للطفل وتمنع التخمر في الأمعاء.

مفيد لصحة الكبد ويحمي الكبد من أضرار المواد الكيميائية.

تساعد على حماية البشرة وتغذية أنسجة البشرة.

يعمل على تعزيز مناعة الطفل لاحتوائه على فيتامين سي.

تعتبر الطعام الصحي لزيادة وزن الطفل.

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