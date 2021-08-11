طريقة عمل رنساج اشقر رمادي غامق بخطوتين بصبغة طبيعية وغير ضارة بالشعر

طريقة عمل صبغة لشعرك باللون رنساج اشقر رمادي في البيت، تعد صبغات الشعر واحدة من اجمل العادات والمظاهر الجمالية التي تلجأ الكثير من السيدات التي تحب التجديد والتغيير في مظهر الشعر، وغالبا ما يؤثر مظهر وجمال الشعر على جمال الوجه، لذلك تسعي اغلب السيدات إلى مواكبة الموضة والتغيير واستخدام احدث صيحات وابتكارات الموضة في عالم صبغ الشعر، لذلك سوف نتعلم كيف نقوم بصنع الصبغة بنفسنا في البيت وصبغ شعرنا.

رنساج اشقر رمادي

صبغ الشعر باللون الرمادي يتطلب منك المزيد من المهارة والخبرة من حيث استخدام صبغات الأوكسجين بنسب محددة دون الألحاق بأي ضرر بالشعر والحفاظ على البريق والحيوية.

طريقة تفتيح الشعر لصبغه باللون الرمادي



يمكنك الحصول غلى درجات اللون الرمادي من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة.

تبدأ من خلال مزج القليل من صبغة الشعر الشقراء مع مقدار محدد من الأوكسجين.

هناك درجات معينة تمكنك من الحصول على اللون المطلوب غالبا ما تحدد على حسب لون الشعر إذا كان اشقر أم فاتح.

في حال إذا كان لون الشعر غامق يمكنك زيادة تركيز نسبة الأوكسجين في الصبغة بنسبة 40%.

واذا كانت الصبغة شقراء اللون يمكنك استخدام الأوكسجين بنسبة 30%.

صبغ الشعر باللون الرمادي في البيت

اللون الرنساج الأشقر الرمادي أصبح منتشر الآن بشدة، كما أن جميع النساء يريدون ان يحصلون علي لون شعرهم بهذا اللون.

عليك الانتباه جيدا قبل تطبيق الصبغات على الشعر من تحضير كافة المكونات والأدوات، وأيضا عليكي باتباع كافة التعليمات المكتوبة على عبوات التبييض.

توفير كافة الأدوات المستخدمة من مواد التبييض الأوكسجين المتوافرة في الصيدليات ومراكز التجميل.

يوصي خبراء التجميل المتخصصين في مجال صبغ الشعر استخدام الدرجات الفاتحة مع المبيض للحصول على درجة اللون الرمادي.

تعليمات عند صبغ الشعر

هناك بعض التعليمات والخطوات التي يجب أتباعها عند صبغ الشعر وذلك لتجنب أي ضرار يمكنها أن تحدث.