بيضة واحدة حولي شعرك الخشن بخيوط حرير، وصفات الكيراتين الطبيعي ليست مقتصرة على عدد قليل من المكونات، والتي تحصر تركيبة طبيعية معينة، ولكن يوجد الكثير من المكونات التي من الممكن أن يتم تركيبها بشكل بسيط لعمل الوصفة المرطبة، والمنعمة للشعر، وفيما يلي بيان بأهم تفاصيل عمل الخليط المخصص لتركيبة كيراتين غير كيميائية، ونتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات.

ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن لخيوط حرير أقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

كيراتين طبيعي للشعر

نوع الكيراتين بالمقادير الطبيعية تزداد المعدلات الخاصة بأمان استخدامه بالمقارنة مع نوعية الكيراتين الكيميائية الضارة، ومن خلال الفقرات الآتية نتعرف بالتفصيل على نوعية كيراتين طبيعي، ومقاديرها الفعالة

ملعقتان ألوفيرا متوسطتين.

ملعقتان خلاصة زيت السمسم.

ملعقتان زبادي.

ملعقتان خلاصة زيت الخروع.

بيضة واحدة.

زيت الياسمين

كيف يمكن تحضير تلك التركيبة المنعمة للشعر

المقادير سالفة الذكر من الممكن حينما نخلطها أن تكون تركيبة متجانسة للشعر، ومن خلال الآتي نتطرق لطريقة التحضير

نحضر دورق للخلط، أو وعاء نظيف، ونضع به البيضة مع الكمية المتوفرة من مكون الألوفيرا المرطب، ومع التقليب المستمر يتجانس المكونين ثم نضع بقية المكونات، ونعاود التقليب بشكل جيد لحين توفر تركيبة لطيفة، وتمتاز بخفة قوامها، نترك الخليط لفترة قصيرة موضوع بالوعاء مع تغطيته مدة خمس دقائق، ثم نستخدمه على الفور، التوزيع بالتساوي فوق خصلات الشعر، والكمية تكون على حسب الكثافة الخاصة بالشعر طوله، ومن المفضل استعمال الوصفة ووضع الخليط مدة عشر دقائق فيما فوق الشعر، نقوم باستعمال الوصفة بشكل شهري لمدة ثمان مرات، وذلك بهدف كسب مزيد من النعومة للشعر.

من بين أهم الفوائد تحقيق النمو والتغذية الكاملة للشعر، وذلك بسبب احتواء الخليط على كمية من المكونات المغذية كالبيض وهو بروتين وممتلئ بالفيتامينات المعززة لنمو وطول الشعر.

التركيبة ملطفة لنسيج فروة الرأس، وتمنح الشعر المزيد من عوامل الترطيب والتنعيم.

يزيل أي أثر لجفاف الشعر، ويحمي من أي هيشان للشعر.

يسهم الخليط في تحقيق طراوة كاملة للشعر من الجذور، وهذا يحد بشكل كبير وملحوظ من تكرار ظاهرة التساقط.

أهم الفوائد التي يمنحها كيراين طبيعي للشعر