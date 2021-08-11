فوائد القسط الهندي لصحة القلب والمعدة والبشرة والشعر وأضراره

فوائد القسط الهندي، يعد القسط الهندي إحدى لأعشاب الهندية التي تدخل في الكثير من الوصفات الطبية، كما عرفت جذور القسط الهندي بالعود الهندي، تتميز اعشاب القسط الهندي برائحتها الطيبة، وعندما ينقع في الماء لفترة يتحول لونه إلى اللون الأصفر أو البني الفاتح، كما يمكن إضافته كنكهات للطعام والمشروبات المختلفة، وفيما يلي سوف نتعرف على الفوائد الصحية التي يمتلكها القسط الهندي.

فوائد القسط الهندي

يمتلك القسط الهندي خصائص مطهرة، ومضادة للجراثيم، ومضادة للتشنج، كما أنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتنفسي، لذلك فهو ذو فوائد مختلفة ومهمة، ومنها ما يلي:

يعمل على تعزيز صحة الشعر ويصنع منه العديد من الزيوت لتنعيم وزيادة نمو الشعر.

يعالج الديدان لاحتوائه على مواد كيميائية تقتل الديدان الأسطوانية، أو الخيطية مثل ديدان الإسكارس.

يساعد في الشفاء من الأمراض والمشاكل المعوية، حيث يساعد في علاج قرحة المعدة الشديدة.

يساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والربو، كما يسهم في منع تضيق الشعب الهوائية، ويساهم في علاج أعراض الالتهابات التنفسية المختلفة.

يعالج الانتفاخ حيث يعمل على طرد غازات المعدة.

يدخل في تعزيز صحة القلب، فهو يزيد من قوة تقلص واتساع البطينين.

يستخدم كنوع من أنواع التوابل التي تضيف نكهات للأطعمة.

يعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، لامتلاكه خصائص مطهرة، كما يقاوم نمو البكتيريا والجراثيم.

يعمل على تعزيز عملية الهضم، كما ينصح بإضافة قطرتين من زيت القسط الهندي إلى الشاي الدافئ.

يساعد في علاج مرضى الكوليرا.

يدخل في صناعة العطور ومستحضرات التجميل.

يكافح علامات الشيخوخة، وتعزيز صحة البشرة والجلد وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يعمل على علاج الجروح وتعجيل الشفاء منها، كما يمنع العدوى من خلال عمل عجينة من القسط الهندي ووضعها على مكان الجرح.

القسط الهندي في علاج البشرةأضرار القسط الهندي على صحة المرأة الحامل

القسط الهندي له العديد من الفوائد، ولكن له أضرار في بعض الحالات، لذلك لا ينصح باستخدامه قبل استشارة الطبيب، ومن هذه الحالات التي لا ينصح باستخدام القسط الهندي خلالها، أثناء فترة الدورة الشهرية حيث يعمل على زيادة إفراز الدم، لذلك لا ينصح باستخدامه بالنسبة للمرأة الحامل أيضا، تجنبا لتعرضها لعملية إجهاض للجنين.