دراسة: مؤشر كتلة الجسم يختلف باختلاف الأعراق

سلطت دراسة بحثية جديدة الضوء على عيب جديد يُحتمل وجوده في "مؤشر كتلة الجسم"، الذي ينظر إليه بوصفه مقياسًا للعلاقة بين الوزن والطول، ويتحدد باحتسابه مدى تمتع الفرد بوزن صحي مثالي.

ولطالما تعرض مؤشر كتلة الجسم للانتقاد بوصفه "أداة غير دقيقة" لقياس العلاقة بين الوزن والطول. ويقول منتقدو هذا النظام إنه قد يمنع إمكانية الكشف المبكر عن خطر تعرض الأفراد من أعراق معينة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي هذا السياق شددت الدكتورة ليزلي هاينبيرغ، خبيرة علم النفس وطبيبة الأمراض النفسية وإدارة الوزن في المستشفى الأمريكي "كليفلاند كلينك"، على أهمية أن يعرف كل من الأطباء والمرضى القيم الفاصلة في مؤشر كتلة الجسم، والتي تختلف باختلاف العرق.

وقالت أن باحثين في بريطانيا وجدوا حديثًا أن قيمة مؤشر كتلة الجسم المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني تختلف بالاختلاف العرقي بين الأفراد؛ موضحة أن قيمة مؤشر كتلة الجسم البالغة 30 أو أعلى مثلًا، تدل على زيادة مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى البيض، أما عند السود، فالقيمة تبلغ 28 أو أعلى، في حين أنها 23.9 أو أعلى لدى شعوب جنوب آسيا، و26 أو أعلى لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط.

توصيات علاجية ثابتة عند استخدام مؤشر كتلة الجسم

قالت د. هاينبيرغ أن المشكلة في اتباع قيم معيارية ثابتة لجميع الشعوب والأعراق عند استخدام مؤشر كتلة الجسم، تكمن في التوصيات والخيارات العلاجية التي يطرحها بعض مقدمي الرعاية الصحية على المرضى لإحداث تغييرات حياتية مرتبطة بمرض السكري، وذلك استنادًا على مستوى الخطر الخاصّ بالأفراد من العرق الأبيض، ما يعني أن الأفراد المنتمين إلى الأعراق الأخرى قد لا يتلقون التدخل الطبي الصحيح في الوقت المناسب.

وأسدت أبناء الأعراق الأخرى بعض نصائح بشأن الحرص على اتباع المسار السليم بالرغم من التناقضات.

عيوب مؤشر كتلة الجسم

اعتبرت د. هاينبيرغ أن مؤشر كتلة الجسم قد يفتقر إلى الدقة عند استخدامه في قياس صحة الفرد، كونه يترك الكثير من الصفات الجسدية خارج المعادلة، ولا يأخذ في الاعتبار الكثير من الأشياء المتعلقة بالفرد. وأضافت: "يمكن أن تغدو المسألة تقييمًا سهلًا للفرد إن حصلنا على طوله ووزنه مقارنة بالتقييم الشامل. وعندما يكون التفكير متجهًا صوب صحة الفرد والمخاطر الصحية التي يتعرض لها، فإن أخذ المعلومات الأساسية في الاعتبار يكون مفيدًا، لكن لا يمكن فعل الشيء ذاته عند النظر إلى ملايين الأفراد".

علامات جسدية أخرى على المخاطر الصحية

بينما يُعد مؤشر كتلة الجسم إحدى طرق قياس المخاطر، أشارت الدكتورة هاينبيرغ إلى وجود دلائل جسدية أخرى يجب الانتباه إليها، مثل محيط الخصر، ونسبة محيط الخصر إلى الورك، وأماكن توزع الوزن الزائد في الجسم، معتبرة أن هذه الدلائل قد تلعب دورًا أهم عندما يتعلق الأمر بعلاج أمراض التمثيل الغذائي.

مضيفة: "إذا أخذنا في الاعتبار شكل الجسم الشبيه بالتفاحة أو الكمثرى، فإننا نعرف أن الوزن الزائد في البطن بالجسم الشبيه بالتفاحة مرتبط بارتفاع مخاطر القلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي. كذلك، فإنه عند النظر إلى حالات مرضية أخرى كانقطاع النفس الانسدادي النومي، نجد أن محيط العنق مهم، وكل هذا يتجاوز مؤشر كتلة الجسم".

حماية الصحة

أكدت الدكتورة هاينبيرغ أن مؤشر كتلة الجسم يترك مجموعة كبيرة من الأفراد خارج المعادلة، كونه ناشئ من القياسات الجسدية للرجال الأوروبيين البيض، موصية كل فرد بالحصول على الصورة الكاملة لصحته.

ومن المفيد في هذه الدراسة، بحسب الخبيرة الطبية، أنها تساعد في توضيح ضرورة عدم اللجوء إلى مؤشر كتلة الجسم "وحده" لتحديد ما إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة أم لا، أو أنه نحيف أم سمين. مؤكدة أنه ينبغي اعتبار المؤشر "إحدى العلامات الحيوية للجسم".

وقالت: "إذا رأى مقدم الرعاية الصحية شخصًا لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع، ولا سيما إذا كان من مجموعة سكانية معرضة بشكل أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فعليه إجراء بعض الفحوص المخبرية وتقييمات إضافية، ومناقشة أية عوامل يمكن أن تُبعد المريض عن مرحلة ما قبل السكري أو نطاق مرض السكري الكامل، وقد تشمل هذه الإجراءات عادات النوم وإدارة الإجهاد والتغييرات الغذائية وزيادة النشاط البدني".

وأوصت الطبيبة المرضى بعرض التاريخ العائلي للسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أية مخاطر صحية أخرى على أطبائهم، مؤكدة أنه كلما زادت المعلومات المتوفرة، أصبح مقدمو الرعاية الصحية أكثر استعدادًا لمراقبة صحة الفرد ومساعدته في إدارة أية حالات مرضية قد تصيبه.

أبرز ما يجب مراعاته حول مؤشر كتلة الجسم

وأوضحت الدكتورة هاينبيرغ أن الرسالة المهمة الأخرى التي ينبغي إيصالها للأفراد تفيد بأنه ليس عليهم أن يفقدوا قدرًا كبيرًا من الوزن لتحسين صحتهم. وانتهت إلى أن هناك رسالة وصفتها بالمؤسفة، مفادها أن الجميع يجب أن يقعوا داخل هذه الفسحة الضيقة من مؤشر كتلة الجسم. لكنها أكّدت أن فقدان قدر قليل من الوزن، يتراوح بين 2.5 و4.5 كغم "كفيل بإحداث تحسينات ملموسة ترتبط بتقليل مخاطر التمثيل الغذائي ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".