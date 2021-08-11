دراسة: فوائد السباحة لصحة الدماغ

السباحة ومختلف أنواع الأنشطة البدنية الرياضية لها فوائد لا تحصى أثبتتها الدراسات البحوث الطبية على مدار السنوات، وبالتركيز على السباحة فإن لها فوائد جمة، أخرها جاء في دراسة أمريكية حيث ثبت أن للسباحة فوائد مهمة لصحة الدماغ ووظائفه الإدراكية، إليكم التفاصيل.

السباحة وصحة الدماغ:

استنتج علماء جامعة ماري هاردن بيلور الأمريكية من نتائج دراستهم لتأثير السباحة في الدماغ، أنها تحسن الوظائف الإدراكية للدماغ وكذلك الذاكرة والاستجابة المناعية ومزاج الشخص.

وكما جاء في موقع "RT" أن مجلة The Conversation، أشارت إلى أن الباحثين أجروا عدد من التجارب توصلوا من خلالها إلى أن السباحة تساعد في كبح الالتهابات في الجسم والدماغ خاصة، وتمنع موت الخلايا.

كما أن السباحة تقلل من الآثار المعرفية للشيخوخة، وكذلك تساعد ممارسة السباحة على إصلاح الأضرار المرتبطة بالإجهاد، واستعادة الاتصالات العصبية في الدماغ، ويشير الباحثون، إلى أن فعالية السباحة تفوق فعالية الجري وركوب الدراجات.

فوائد السباحة الصحية:

من فوائد ممارسة رياضة السباحة تحسين صحة القلب قدرة تحمل القلب من خلال خفض ارتفاع ضغط الدم.

تعمل رياضة السباحة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

السباحة مهمة لصحة الجهاز التنفسي وتساعد في تحسين عملية التنفس وتقوية الرئتين.

مقاومة الماء في السباحة تزيد من قوة العظام والعظام والمفاصل.

رياضة السباحة تخفف من آلام الجسم ومنها آلام الظهر والعضلات.

ممارسة رياضة السباحة يحسن من الصحة النفسية فهي تساعد على تهدئة الأعصاب واسترخاء الجسم.

ممارسة السباحة يساعد على حرق السعرات الحرارية وخسارة الوزن وتحسين عملية الأيض.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.