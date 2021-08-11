أقوي ماسك طبيعي للتبيض البشرة: من اول استخدام فوري حتي 10 درجات2021

نقدم لكم ماسك طبيعي لتبيض البشرة ، في اقل وقت ممكن واول استعمال فوري، ويساعد بشكل كبير علي تفتيح وتوحيد لون البشرة، كما يعمل علي إزالة التجاعيد من الوجه وإزالة الكلف، وكل مشاكل البشرة ونتائج فعالة جداً، وتحدي لن تتخيلي نتائج من اولا استخدام فوري تبيض حتي 10 درجات، ويمكن عمل اكثر من ماسك لتبيض، وتفتيح البشرة فوري مثل ماسك النشا والحليب وماسك الحلبة وماسك الليمون وماء الورد، وكثير من الماسكات التي تعمل علي تفتيح وتبيض وشد وتوحيد لون البشرة ، ولان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا أقوي ماسك طبيعي لتبيض البشرة من اول استخدام ويعمل علي تفتيح البشرة فوري2021.

مكونات ماسك طبيعي لتبيض البشرة وتوحيد لونها من اول استخدام

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف يتم استخدامها لعمل الماسك في المنزل بكل سهولة دون تعب وبمكونات طبيعية جدا وهي كما يلي:-

معلقة ونصف من القهوة.

معلقتين من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير الماسك الرهيب في تبيض البشرة فوري من اول استخدام ونتائج مبهرة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه القهوة والحليب ونخلط المكونات الحافة جيداً. ثم نضع الزبادي ونقلبهم ثم نضيف ماء الورد مع الاستمرار في التقليب جيداً. ونستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس ولين ثم نضعه داخل الثلاجة لبعض الوقت قبل الاستخدام.

طريقة الاستعمال

نتعرف الان علي خطوات استعمال الماسك للحصول علي بشرة جميلة وخالية من العيب بشكل كبير وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء جيدا حتي يتم تنظيفها تماما بشكل جيدا

ثم نضع طبقة من الماسك علي الوجه بتساوي حتي نغطي كل اجزاء الوجه

ثم نترك الماسك علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15دقيقة الي 30دقيقة

نقوم بغسل البشرة بالماء ثم نكرر الوصفة والعملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر

فوائد الماسك الطبيعي لتبيض الوجه فوري

سوف نتعرف علي بعض الفوائد للماسك وهي كما يلي:-