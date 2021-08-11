كيكة البراونيز بالشيكولاتة الغنية طعمها أجمل من المحالّ بمقادير داخل مطبخك

كيكة البراونيز بالشيكولاتة تعتبر من أكثر الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار أيضا فهي غنية بمذاق الشيكولاتة الذي لا يقاومه أحد. وكثيرا ما يذهب الناس إلى الكافيهات والمطاعم للتمتع بكيك البراونيز ولكن يكون السعر باهظ لذلك يبحث الكثيرون عن وصفة تحضير البراونيز في المنزل والتي سنذكرها لكم من خلال هذا المقال بمقادير بسيطة موجودة داخل مطبخك بإضافات مختلفة سواء قطع الفاكهة أو صووص الشكولاتة أو الآيس كريم. طريقة كيكة البراونيز بالشيكولاتة طريقة كيكة البراونيز بالشيكولاتة نحتاج لتحضير الكيك المقادير الأتيه والتي ستجديها داخل مطبخك لنصنع أجمل كيك براونيز بأبسط المقادير وأقل التكلفة: عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من دقيق الحلويات.

نصف كوب شيكولاتة مبشورة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

وباكت فانيليا.

ذرة ملح. طريقة التحضير: نبدأ بتشغيل الفرن علي 180 درجة ليصل الي درجة الحرارة المطلوبة لحين تحضير الخليط.

بأستخدام المضرب الكهربائي ابدأي بخفق البيض والفانيليا علي سرعة متوسطة.

الأن ضيفي الشيكولاتة والحليب والسكر واستمري في الخفق.

في بولة خارجية ضيفي مقدار الدقيق الأبيض وعليه البيكنج بودر وذرة الملح وأخفقيهم جيدا.

الأن ابدأي باضافة مزيج الدقيق علي المزيج المجهز مسبقا وابدأ في الخفق جيدا حتي تمام التجانس.

جهزي صينية مناسبة للخبز وقومي بتبطينها بطبقة من السمن وعليها طبقة رقيقة من الدقيق.

ضيفي الخليط المجهز الي الصينية وقلبي الوجه باستخدام عود خشبي رفيع كعيدان الشيش طاووق للتخلص من اي فقاعات هوائية داخل الكيك قد تسبب هبوط الكيك.

ضعي الشيكولاتة المبشورة علي الوجه والأن ادخلي الصينية الفرن لمدة ثلث ساعة.

بعد خروج الكيك يمكنك تزينها بقطع الفواكهة أو صوص الشيكولاته أو الأيس كريم. طريقة عمل الأيس كريم في المنزل طريقة عمل الأيس كريم في المنزل لعمل الأيس كريم في المنزل نحتاج الي: كوب من الحليب المثلج. باكو ايس كريم جاهز. نضع باودر الأيس كريم الجاهز في بولة ونضيف اليها كوب الحليب المثلج ونخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي. ونضعها في الفريزر لمدة ساعتين حتي تمام التماسك. يمكنك اختيار نكهة الأيس كريم المفضلة كالمانجو أو الفراولة أو الفانيليا. الوسوم

كيكة البراونيز بالشيكولاتة تعتبر من أكثر الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار أيضا فهي غنية بمذاق الشيكولاتة الذي لا يقاومه أحد. وكثيرا ما يذهب الناس إلى الكافيهات والمطاعم للتمتع بكيك البراونيز ولكن يكون السعر باهظ لذلك يبحث الكثيرون عن وصفة تحضير البراونيز في المنزل والتي سنذكرها لكم من خلال هذا المقال بمقادير بسيطة موجودة داخل مطبخك بإضافات مختلفة سواء قطع الفاكهة أو صووص الشكولاتة أو الآيس كريم. طريقة كيكة البراونيز بالشيكولاتة طريقة كيكة البراونيز بالشيكولاتة نحتاج لتحضير الكيك المقادير الأتيه والتي ستجديها داخل مطبخك لنصنع أجمل كيك براونيز بأبسط المقادير وأقل التكلفة: عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

مقدار نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من دقيق الحلويات.

نصف كوب شيكولاتة مبشورة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

وباكت فانيليا.

ذرة ملح. طريقة التحضير: نبدأ بتشغيل الفرن علي 180 درجة ليصل الي درجة الحرارة المطلوبة لحين تحضير الخليط.

بأستخدام المضرب الكهربائي ابدأي بخفق البيض والفانيليا علي سرعة متوسطة.

الأن ضيفي الشيكولاتة والحليب والسكر واستمري في الخفق.

في بولة خارجية ضيفي مقدار الدقيق الأبيض وعليه البيكنج بودر وذرة الملح وأخفقيهم جيدا.

الأن ابدأي باضافة مزيج الدقيق علي المزيج المجهز مسبقا وابدأ في الخفق جيدا حتي تمام التجانس.

جهزي صينية مناسبة للخبز وقومي بتبطينها بطبقة من السمن وعليها طبقة رقيقة من الدقيق.

ضيفي الخليط المجهز الي الصينية وقلبي الوجه باستخدام عود خشبي رفيع كعيدان الشيش طاووق للتخلص من اي فقاعات هوائية داخل الكيك قد تسبب هبوط الكيك.

ضعي الشيكولاتة المبشورة علي الوجه والأن ادخلي الصينية الفرن لمدة ثلث ساعة.

بعد خروج الكيك يمكنك تزينها بقطع الفواكهة أو صوص الشيكولاته أو الأيس كريم. طريقة عمل الأيس كريم في المنزل طريقة عمل الأيس كريم في المنزل لعمل الأيس كريم في المنزل نحتاج الي: كوب من الحليب المثلج. باكو ايس كريم جاهز. نضع باودر الأيس كريم الجاهز في بولة ونضيف اليها كوب الحليب المثلج ونخفقهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي. ونضعها في الفريزر لمدة ساعتين حتي تمام التماسك. يمكنك اختيار نكهة الأيس كريم المفضلة كالمانجو أو الفراولة أو الفانيليا.

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