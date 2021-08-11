طريقة عمل ماسك القهوة وماء الورد السحري لبشرة أفتح 5 درجات وبدون تجاعيد

ماسك القهوة وماء الورد ، من أقوى المسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، وهو يحافظ على نضارة البشرة ويجعلها بيضاء مثل الثلج، ويزيل الخطوط البيضاء وعلامات تقدم العمر المزعجة، ويقلل من ظهور الهالات السوداء حول العين، يجعل البشرة صافية ومشرقة، ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالوجه والجسم، فهو يحتوي على فيتامين 3 الذي يقي من سرطان الجلد، ويقلل من الإصابة بحب الشباب المزعج، الذي يشوه مظهر البشرة، ويزيد من نسبة الكولاجين في البشرة، ويحارب علامات تقدم العمر، ويزيل الخطوط الرفيعة، ويعطيها الترطيب والحيوية ويجعلها منتعشة لفترة طويلة، وهو رائع في غلق مسام البشرة الواسعة التي تسبب تراكم الدهون، وهو يستخدم لجميع أنواع البشرة ولا يسبب اضرار جانبية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك القهوة وماء الورد السحري لبشرة أفتح 5 درجات بخطوات بسيطة بالبيت.

مكونات ماسك القهوة وماء الورد السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تعطي للبشرة نضارة غير عادية وتمنحها مظهر جمالي رائع وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من البن. ملعقة صغيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من العسل. ماء ورد حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة وماء الورد السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع جميع المكونات ونخلطهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط.

ثم نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى يصبح قوام الخليط مثل الكريم.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر والصابون حتى نتخلص من جميع الاوساخ.

نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي حتى يتشرب الوجه جيداً.

نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة كاملة ثم نقوم بغسله بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق.

يفضل وضع الماسك مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على نتائج مبهرة ورائعة وبشرة بيضاء وخالية من التجاعيد تماماً.

فوائد ماسك القهوة وماء الورد لتفتيح البشرة

للماسك فوائد عديدة تخص البشرة سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا هذا وهى كما يلي:-