حضري الكفتة المشوية في البيت بكل سهولة

طريقة تحضير الكفتة في المنزل، تعتبر الكفتة من أهم المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث يتم تحضير الكفتة بطريقة سهلة وسريعة فلدى الكفتة طعم مميز ومختلف وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الكفتة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة في المنزل. مقادير تحضير الكفتة في المنزل: كيلو من اللحم المفروم الناعم.

بصلتان مبشورتان.

ملح وفلفل.

كمية من البقدونس المفروم تقريباً ملعقتين.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

جوزة الطيب.

بيكنج صودا. طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل: مقادير تحضير الكفتة في المنزل:طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل: تتسم طريقة تحضير الكفتة المشوية بالسهولة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وبكل سهولة وإليكم في السطور الآتية هذه الخطوات: يلزم أن تكون العجينة متماسكة ومتجانسة ويتم وذلك من خلال وضع كافة المكونات في الوعاء بحيث تتداخل كافة المكونات مع بعضها البعض ويلزم أن تكون العجينة سهلة التشكيل. القيام بوضع اللحم في الثلاجة لمدة ساعتين ثم إضافة لها ملعقة من البيكنج بودر وبعد ذلك يتم عمل أصابع الكفتة ويتم وضعها في صينية ويتم وضعها في الزيت ورفعها النار وتركها لحين أن تتحمر. طريقة تحضير الكفتة بالجبن: طريقة تحضير الكفتة بالجبن: يتم تحضير كفتة الجبن بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كفتة الجبن: لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

ملعقة من الثوم المفروم.

توابل وبهارات فلفل.

نصف ملعقة من الملح.

كأس من الجبن الموزاريلا.

ستة ملاعق بقسماط.

ربع كأس من الدقيق.

زيت للقلي. طريقة تحضير الكفتة في المنزل: طريقة تحضير الكفتة في المنزل: تتسم طريقة تحضير الكفتة بالسهولة وإليكم الخطوات: القيام بخلط اللحم مع الجبن والبصل وخليط الثوم والتوابل والملح. يتم خلط الدقيق والبقسماط معاً. يتم تشكيل اللحم على شكل كرات. يتم تغطية كرات اللحم بالدقيق والبقسماط. القيام بوضع كرات اللحم في الثلاجة. القيام بتسخين الزيت في المقلاة. إضافة كرات اللحم وتقليبه على الوجهين. القيام بوضع كرات اللحم في طبق للتقديم. يمكن أن يتم وضع بعض مبشور الجبن على الوجه ويتم وضعها في المايكرويف حتى إذابة الجبنة وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع.

طريقة تحضير الكفتة في المنزل، تعتبر الكفتة من أهم المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص حيث يتم تحضير الكفتة بطريقة سهلة وسريعة فلدى الكفتة طعم مميز ومختلف وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الكفتة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكفتة في المنزل. مقادير تحضير الكفتة في المنزل: كيلو من اللحم المفروم الناعم.

بصلتان مبشورتان.

ملح وفلفل.

كمية من البقدونس المفروم تقريباً ملعقتين.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

جوزة الطيب.

بيكنج صودا. طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل: مقادير تحضير الكفتة في المنزل:طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل: تتسم طريقة تحضير الكفتة المشوية بالسهولة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وبكل سهولة وإليكم في السطور الآتية هذه الخطوات: يلزم أن تكون العجينة متماسكة ومتجانسة ويتم وذلك من خلال وضع كافة المكونات في الوعاء بحيث تتداخل كافة المكونات مع بعضها البعض ويلزم أن تكون العجينة سهلة التشكيل. القيام بوضع اللحم في الثلاجة لمدة ساعتين ثم إضافة لها ملعقة من البيكنج بودر وبعد ذلك يتم عمل أصابع الكفتة ويتم وضعها في صينية ويتم وضعها في الزيت ورفعها النار وتركها لحين أن تتحمر. طريقة تحضير الكفتة بالجبن: طريقة تحضير الكفتة بالجبن: يتم تحضير كفتة الجبن بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير كفتة الجبن: لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

ملعقة من الثوم المفروم.

توابل وبهارات فلفل.

نصف ملعقة من الملح.

كأس من الجبن الموزاريلا.

ستة ملاعق بقسماط.

ربع كأس من الدقيق.

زيت للقلي. طريقة تحضير الكفتة في المنزل: طريقة تحضير الكفتة في المنزل: تتسم طريقة تحضير الكفتة بالسهولة وإليكم الخطوات: القيام بخلط اللحم مع الجبن والبصل وخليط الثوم والتوابل والملح. يتم خلط الدقيق والبقسماط معاً. يتم تشكيل اللحم على شكل كرات. يتم تغطية كرات اللحم بالدقيق والبقسماط. القيام بوضع كرات اللحم في الثلاجة. القيام بتسخين الزيت في المقلاة. إضافة كرات اللحم وتقليبه على الوجهين. القيام بوضع كرات اللحم في طبق للتقديم. يمكن أن يتم وضع بعض مبشور الجبن على الوجه ويتم وضعها في المايكرويف حتى إذابة الجبنة وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها وبالهناء على الجميع.

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