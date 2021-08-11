طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل بأفضل الطرق وأبسط المكونات

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة والتي يحبها الكثيرون، وخاصةً حينما تمتزج بجوز الهند والزبادي فتجد أمامك أحلى صينية بسبوسة ، وتختلف طرق تحضيرها على حسب الأذواق فهناك من تحب إضافة جوز الهند أو تحضيرها بالزبادي أو اللبن أو عصير البرتقال، تختلف الطرق على حسب رغبتك والمكونات المتوفرة لديك، إلا أن النتيجة في النهاية رائعة، سنتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

تعتبر من الحلويات الشعبية المشهورة بشكل كبير في أنحاء الوطن العربي، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، مكونها الاساس هو السميد، ويتم إضافة القطر إليها لإكسابها مذاقاً لذيذاّ.

المكونات:

2 كوب سميد بسبوسة ناعم.

3|4 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة جوز هند “اختياري”.

كوب زبادي.

1|2 كوب زبدة أو سمنة ذائبة.

1 ملعقة كبيرة ممسوحة بيكنج بودر.

رشه فانيليا.

مكونات القطر:

2 كوب سكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونه.

في بوله عميقة، ضعي كلاً من السميد والسكر الأبيض الناعم والبيكنج بودر والفانيليا، واخلطيهم ببعض جيدًا.

نبدأ بإضافة المادة الدهنية الزبدة أو السمن تدريجيًا إلى الخليط، يُمكنك التقليب وخلط المكونات براحة يدك أو باستخدام ملعقة خشبية أو المضرب السلك اليدوي.

نضيف كوب الزبادي تدريجيًا إلى الخليط السابق ونقلب المكونات.

احضري صينية كبيرة مدهونة بالسمن أو بالطحينه من جميع الجوانب.

أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ستستغرق حوالي 25 دقيقة أو اتركيها حتى تمام النضج.

حينما تنضج أخرجيها من الفرن وصبي عليها كمية من الشربات الساخن وهي ساخنة.

غطي الصينية بعد وضع الشربات وتعاد مرة ثانية إلى الفرن، عندما تخرجيها من الفرن ستجديها طرية ووجهها أحمر، اسقي البسبوسة بباقي كمية الشربات المتبقية.

يُمكنك تزيين الوجه ببعض المكسرات وجوز الهند.

يحضر إناء ويوضع فيه الماء والسكر ويتم رفعهم على النار، حتى تمام الغليان لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك يضاف عصير الليمون وترك المزيج يغلي لمدة دقيقتين، ثم يرفع من على النار، ويترك ليبرد تماماً، ثم يصب على البسبوسة وهي ساخنة فور خروجها من الفرن مباشرة.

طريقة تحضير البسبوسة:طريقة تحضير القطر: