وصفة الفازلين والكركم للتفتيح البشرة والجسم وازالة البقع الداكنة في أقل من أسبوع

وصفة الفازلين والكركم للتفتيح ، يعتبر الفازلين من أسرع المنتجات التي تساعد في تفتيح البشرة وازالة الشوائب والتقليل من التجاعيد وهو عبارة عن جل ثيل القوام يتم خلطة مع عدة من المكنات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة 3 درجات عن اللون الطبيعي لها، ويدخل الفازلين في بعض الخلطات والكريمات للبشرة والشعر فهو مفيد جداً للشعر يقوي البصيلات وينعم الشعر المجعد والخشن ويدخل في منتجات العناية بالبشرة مثل التقليل من التجاعيد المبكرة وإزالة جفاف البشرة وينعم الشفايف ويعطيها لون وردي يمنع تشقق القدمين ومكون أساسي في إزالة المكياج من البشرة ويساعد في إخفاء الهالات السوداء وسوف نتعرف ألان على طريقة تفتيح البشرة بسرعة بوصفة الفازلين. وصفة الفازلين والكركم للتفتيح وصفة الفازلين والكركم للتفتيح ويعد الفازلين له القدرة على تفتيح البشرة بشكل قوي وفعال وفي وقت قصير جداً ويدخل في بعض المنتجات العناية بالبشرة وسوف نقدم في الفقرة التالية وصفة الفازلين بالكركم لتفتيح البشرة ومكوناتها عبارة عن : ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة كبيرة من مسحوق كركم الجسم.

قطرتان من ماء الورد. طريقة الاستخدام: نحضر علبة فارغة محكمة الغطاء والإغلاق نقوم بوضع ملعقتان الفازلين ونضع عليه ملعقة مسحوق الكركم ونقوم بتقليب الخليط حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض ويصبح لدينا فازلين لونه اصفر. نقم بوضع ماء الورد على الخليط ونقلبهم ونضعه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يصبح متماسك في بعض. نغسل وجهنا ونقوم بتنشيفه جيداً ثم نقوم بوضع القليل من الخلطة على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة. بعد مرور المدة نقوم بمسح الخليط باستخدام قطن أو مناديل بعدها نغسل وجهنا بالماء والصابون الخاص بنوع البشرة. نقوم بتمرير مكعب من ماء الثلج على البشرة بعد إزالة الخليط. هذه الخلطة يمكن وضعها على أي منطقة مراد تفتيحها. نكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم للحصول على نتيجة سريعة وبشرة بيضاء. فوائد الكركم بالفازلين على البشرة: يساعد في تفتيح البشرة وتبيض الجسم. يوحد لون البشرة ويقوم بتفتيح البقع الداكنة الموجودة في الجسم. يساعد في ترطيب البشرة ويقوم بتنعيمها. يقوم الكركم بإزالة النمش والكلب من الوجه. يساعد في تفتيح المناطق الحساسة. يزيل بقع الكوع والركب ويساعد في تفتيحهم. فوائد الكركم بالفازلين على البشرة: الوسوم

وصفة الفازلين والكركم للتفتيح ، يعتبر الفازلين من أسرع المنتجات التي تساعد في تفتيح البشرة وازالة الشوائب والتقليل من التجاعيد وهو عبارة عن جل ثيل القوام يتم خلطة مع عدة من المكنات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة 3 درجات عن اللون الطبيعي لها، ويدخل الفازلين في بعض الخلطات والكريمات للبشرة والشعر فهو مفيد جداً للشعر يقوي البصيلات وينعم الشعر المجعد والخشن ويدخل في منتجات العناية بالبشرة مثل التقليل من التجاعيد المبكرة وإزالة جفاف البشرة وينعم الشفايف ويعطيها لون وردي يمنع تشقق القدمين ومكون أساسي في إزالة المكياج من البشرة ويساعد في إخفاء الهالات السوداء وسوف نتعرف ألان على طريقة تفتيح البشرة بسرعة بوصفة الفازلين. وصفة الفازلين والكركم للتفتيح وصفة الفازلين والكركم للتفتيح ويعد الفازلين له القدرة على تفتيح البشرة بشكل قوي وفعال وفي وقت قصير جداً ويدخل في بعض المنتجات العناية بالبشرة وسوف نقدم في الفقرة التالية وصفة الفازلين بالكركم لتفتيح البشرة ومكوناتها عبارة عن : ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة كبيرة من مسحوق كركم الجسم.

قطرتان من ماء الورد. طريقة الاستخدام: نحضر علبة فارغة محكمة الغطاء والإغلاق نقوم بوضع ملعقتان الفازلين ونضع عليه ملعقة مسحوق الكركم ونقوم بتقليب الخليط حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض ويصبح لدينا فازلين لونه اصفر. نقم بوضع ماء الورد على الخليط ونقلبهم ونضعه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يصبح متماسك في بعض. نغسل وجهنا ونقوم بتنشيفه جيداً ثم نقوم بوضع القليل من الخلطة على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة. بعد مرور المدة نقوم بمسح الخليط باستخدام قطن أو مناديل بعدها نغسل وجهنا بالماء والصابون الخاص بنوع البشرة. نقوم بتمرير مكعب من ماء الثلج على البشرة بعد إزالة الخليط. هذه الخلطة يمكن وضعها على أي منطقة مراد تفتيحها. نكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم للحصول على نتيجة سريعة وبشرة بيضاء. فوائد الكركم بالفازلين على البشرة: يساعد في تفتيح البشرة وتبيض الجسم. يوحد لون البشرة ويقوم بتفتيح البقع الداكنة الموجودة في الجسم. يساعد في ترطيب البشرة ويقوم بتنعيمها. يقوم الكركم بإزالة النمش والكلب من الوجه. يساعد في تفتيح المناطق الحساسة. يزيل بقع الكوع والركب ويساعد في تفتيحهم. فوائد الكركم بالفازلين على البشرة:

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