وصفات رهيبة للوجه والرقبة وجعل البشرة ناصعة البياض ونضرة ومشرقة

جميع السيدات والفتيات تبحث عن صورة مثالية لها وبشرة متوهجة وبراقة فسواء كنت ربة منزل طالبة أو مرأة موظفة بشركة ما فمن المهم لكي أن تكون بشرتك نضرة طوال الوقت.

بشرتك ضعيفة وهذا بسبب المواد الكيميائية الضارة الموجودة في مستحضرات التجميل المختلفة أو غير المعروفة وكذلك بسبب روتين الحياة المجهد للبشرة وعدم كفاية ساعات النوم، وكذلك عدم اتباع نظام غذائي صحي للجسم، وأيضا بسبب عوامل التلوث والتعرض لأشعة الشمس الضارة أو التدخين وشرب الكحول، جميع هذه العوامل تجعل البشرة جافة وضعية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني وصفات طبيعية لنضارة البشرة وهذه الوصفات في متناول اليدين، كما أنها تعتبر البديل الأفضل لمستحضرات التجميل.

الجدير بالذكر بأن الوصفات الطبيعية تساعد في الحفاظ على توهج البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية.

من أهم فائدة هذه الوصفة أنها تعمل بشكل ممتاز في إشراق البشرة الجافة، حيث يساعد زيت جوز الهند الطبيعي في تغذية الجلد ومده بالأحماض الأساسية الدهنية وكذلك يعمل على ترطيب الجلد، كما كما يحتوي زيت جوز الهند على مركب الفينولية الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويعطي البشرة نضارة مشرقة.

كل ما سوف يلزم لهذه الوصفة هو ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند الطازج، ومن ثم يتم تدفئة الزيت بالفرن الكهربائي ثم يتم وضعه على الوجه والرقبة مع التدليك لمدة خمس دقائق قبل الخلود إلى النوم، ويغسل الوجه عند الاستيقاظ، يفضل استخدام هذه الوصفة يوميا حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.

ملحوظة مهمة: يمكن إضافة ملعقة من السكر البني إلى زيت جوز الهند واستخدامه كمقشر للبشرة، ويستخدم مرتين في الأسبوع.

من أهم فائدة هذه الوصفة أن الألوفيرا يحل جميع مشاكل البشرة وهو مهم جدا ويدخل في العديد من إنتاج مستحضرات التجميل وذلك لاحتوائه على خصائص مغذية ومجددة للبشرة ويعطي البشرة توهج طبيعي ويجعلها بيضاء كالثلج، يفضل استعمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.