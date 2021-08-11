طريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر بدون الم والعناية بأداء البصيلات للحصول علي نعومة فائقة

الفازلين لإزالة الشعر وتنعيم المكان الموضوع به وكذلك تنعيم البشرة وترطيب الجلد و التخلص من الشيب كل هذا وأكثر يمكن للفازلين الطبيعي القيام به؛ حيث يمكنك استخدام مادة الفازلين بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المكونات الطبيعية من أجل الاستفادة به في كل ما يخص مشكلات البشرة والشعر أيضًا، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم أبرز الوصفات الطبيعية الخاصة بالفازلين لمشكلات البشرة والشعر.الفازلين لإزالة الشعر
يمكنك تجهيز نصف ملعقة من الفازلين مضافًا إليها ملعقة من الحمص المطحون، وكذلك نصف ملعقة من الكركم وعدد ثلاث ملاعق من الحليب، ثم القيام بخلط تلك المكونات الطبيعية معًا حتى تمام المزج والتجانس وبعد إعداد هذا الخليط يمكنك فرده على المكان المراد إزالة الشعر منه في اتجاه نمو الشعر،ويُترك الخليط على الجلد حتى تمام الجفاف.ثم تتم عملية إزالة الشعر الزائد عكس اتجاه نموه، ويتم بعد ذلك غسيل المكان المذكور بالماء الدافئ، ثم يتم تجفيفه برفق وبمنديل ناعم دون القيام بحك الجلد لعدم التهابه، ومع الاستمرار سوف تظهر تلك الوصفة نتيجتها المرجوة وبشكل طبيعي، مع تفتيح الجلد أيضًا.استخدامات أخرى للفازلين
- بالإضافة إلى وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد فهو يعمل أيضًا على تقليل ظهوره؛ حيث يقوم بتقليص أداء البصيلات في إبراز الشعر ونموه بشكل مستمر، وكذلك إضعاف قوته ومنبته مما يساعد في تقليل فرص نموه وظهوره، هذا ويمكنك أيضًا استخدام الفازلين لترطيب أماكن متفرقة من الجسم، خاصة تلك المناطق التي تتعرض للجفاف باستمرار مثل الكوعين والركبتين والقدم وكذلك الشفاه.
- ولعل أبرز المناطق بالجسم المعرضة للجفاف هو كعب القدم؛ حيث يمكنك فرده على الكعب ثم تغطية المكان المدهون بأكياس من النايلون لتمام امتصاص الجلد للفازلين بشكل تام.
- يمكنك المداومة على استخدامه بشكل يومي للحصول على نتائج ملائمة، فهو مادة طبيعية تمامًا ولا تتسبب في أي أضرار بالجلد.
- هذا ويمكنك استخدامه للتخلص من اسمرار الجلد بشكل عام والمناطق الحساسة بشكل خاص،
- فهو آمن تمامًا على كافة أجزاء الجسم وله نتائج فعالة و رائعة، تجعلك تستخدمه بدون أي مخاوف نحو حدوث أثار جانبية علي الجلد، كما تظهر نتائجه مع الاستمرار علي استخدامه بالطرق الموضحة لكم بكل سهولة.
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الفازلين لإزالة الشعر وتنعيم المكان الموضوع به وكذلك تنعيم البشرة وترطيب الجلد و التخلص من الشيب كل هذا وأكثر يمكن للفازلين الطبيعي القيام به؛ حيث يمكنك استخدام مادة الفازلين بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المكونات الطبيعية من أجل الاستفادة به في كل ما يخص مشكلات البشرة والشعر أيضًا، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم أبرز الوصفات الطبيعية الخاصة بالفازلين لمشكلات البشرة والشعر.الفازلين لإزالة الشعر
يمكنك تجهيز نصف ملعقة من الفازلين مضافًا إليها ملعقة من الحمص المطحون، وكذلك نصف ملعقة من الكركم وعدد ثلاث ملاعق من الحليب، ثم القيام بخلط تلك المكونات الطبيعية معًا حتى تمام المزج والتجانس وبعد إعداد هذا الخليط يمكنك فرده على المكان المراد إزالة الشعر منه في اتجاه نمو الشعر،ويُترك الخليط على الجلد حتى تمام الجفاف.ثم تتم عملية إزالة الشعر الزائد عكس اتجاه نموه، ويتم بعد ذلك غسيل المكان المذكور بالماء الدافئ، ثم يتم تجفيفه برفق وبمنديل ناعم دون القيام بحك الجلد لعدم التهابه، ومع الاستمرار سوف تظهر تلك الوصفة نتيجتها المرجوة وبشكل طبيعي، مع تفتيح الجلد أيضًا.استخدامات أخرى للفازلين
- بالإضافة إلى وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد فهو يعمل أيضًا على تقليل ظهوره؛ حيث يقوم بتقليص أداء البصيلات في إبراز الشعر ونموه بشكل مستمر، وكذلك إضعاف قوته ومنبته مما يساعد في تقليل فرص نموه وظهوره، هذا ويمكنك أيضًا استخدام الفازلين لترطيب أماكن متفرقة من الجسم، خاصة تلك المناطق التي تتعرض للجفاف باستمرار مثل الكوعين والركبتين والقدم وكذلك الشفاه.
- ولعل أبرز المناطق بالجسم المعرضة للجفاف هو كعب القدم؛ حيث يمكنك فرده على الكعب ثم تغطية المكان المدهون بأكياس من النايلون لتمام امتصاص الجلد للفازلين بشكل تام.
- يمكنك المداومة على استخدامه بشكل يومي للحصول على نتائج ملائمة، فهو مادة طبيعية تمامًا ولا تتسبب في أي أضرار بالجلد.
- هذا ويمكنك استخدامه للتخلص من اسمرار الجلد بشكل عام والمناطق الحساسة بشكل خاص،
- فهو آمن تمامًا على كافة أجزاء الجسم وله نتائج فعالة و رائعة، تجعلك تستخدمه بدون أي مخاوف نحو حدوث أثار جانبية علي الجلد، كما تظهر نتائجه مع الاستمرار علي استخدامه بالطرق الموضحة لكم بكل سهولة.
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