طريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر بدون الم والعناية بأداء البصيلات للحصول علي نعومة فائقة

الفازلين لإزالة الشعر وتنعيم المكان الموضوع به وكذلك تنعيم البشرة وترطيب الجلد و التخلص من الشيب كل هذا وأكثر يمكن للفازلين الطبيعي القيام به؛ حيث يمكنك استخدام مادة الفازلين بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المكونات الطبيعية من أجل الاستفادة به في كل ما يخص مشكلات البشرة والشعر أيضًا، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم أبرز الوصفات الطبيعية الخاصة بالفازلين لمشكلات البشرة والشعر.

يمكنك تجهيز نصف ملعقة من الفازلين مضافًا إليها ملعقة من الحمص المطحون، وكذلك نصف ملعقة من الكركم وعدد ثلاث ملاعق من الحليب، ثم القيام بخلط تلك المكونات الطبيعية معًا حتى تمام المزج والتجانس وبعد إعداد هذا الخليط يمكنك فرده على المكان المراد إزالة الشعر منه في اتجاه نمو الشعر،ويُترك الخليط على الجلد حتى تمام الجفاف.ثم تتم عملية إزالة الشعر الزائد عكس اتجاه نموه، ويتم بعد ذلك غسيل المكان المذكور بالماء الدافئ، ثم يتم تجفيفه برفق وبمنديل ناعم دون القيام بحك الجلد لعدم التهابه، ومع الاستمرار سوف تظهر تلك الوصفة نتيجتها المرجوة وبشكل طبيعي، مع تفتيح الجلد أيضًا.