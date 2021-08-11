اقوي كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعر المجعد وترطيبه من اول استعمال

كرياتين فعال لفرد الشعر المجعد ، يعتبر الكرياتين من الوصفات الذي يرغب العديد من السيدان في فرد الشعر بواسطتها كما يجب الإشارة أن هناك العديد من النساء في الوقت الحالي الذي يرغبون في فرد الشعر بالكرياتين ولكن بشكل طبيعي للغاية، كما يجب الإشارة أن هناك العديد من محلات التجميل التي تقوم بفرد الشعر لجميع السيدات ولكن بطرق صناعية مضرة للشعر بشكل كبير للغاية لذلك أصبحت جميع السيدات تبتعد عنها، في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة فعالة لفرد الشعر بواسطة الكرياتين من خلال مجموعة من الوصفات بكل سهولة .

يجب الإشارة أن الكرياتين الذي يفرد الشعر في محلات تصفيف الشعر يحتوي على العديد من الكيماويات الضارة بصورة كبيرة للغاية وبالطبع تحتوي على مادة الفورلدهايد التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى حرق الشعر وتساقطه وإضعاف نموه ايضا بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة إلى جانب رائحته النفاذة البشعة بالإضافة إلى سعره المرتفع سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة، كما يعتبر الكراتين من العناصر الأساسية التي تعمل على نمو الشعر ولمعانه ايضا والحصول عليه طبيعيا عن طريق العديد من المكملات الغذائية والزيوت المختلفة والأعشاب التي تعمل على ترميم الشعر وتنعيمه وإعطائه قوة .

كيس خميرة جافة فورية .

بيضة .

ملعقتين كبيرة نشا .

ملعقتين كبيرة خل التفاح .

اخلطي جميع المكونات مع بعضها في وعاء عميق واتركيه ١٥ الي ١٠ دقائق .

ثم قومي بتوزيعه على الشعر بالتساوي .

ثم اتركي الخليط على شعرك ساعة على الأقل .

اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو والبلسم .

صافي شعرك برفق وسوف تلاحظين نتيجة فورية .

موزة مستوية مهروسة .

بيضتين كاملة .