كيفية صبغ الشعر باللون البني المحمر في دقائق وبمكونات طبيعية وتخلصي من الشيب

صبغة الشعر باللون البني ترغب العديد من النساء في تغيير لون شعرهن من حين إلى أخر حيث يبحثن عن وصفات لصبغ الشعر واعطائه مظهر براق ولامع ولهذا تتزايد التساؤلات عن وصفات طبيعية لصنع صبغة الشعر بدلاً من الصبغات الصناعية التي قد تتسبب في إتلاف الشعر وتقصفه، وتتعد ألوان الصبغات التي يبحثن النساء عنها ومنها الأصفر والأحمر والبني، وسوف نقدم لكم طريقة الصبغ بمكونات طبيعية.

صبغة الشعر باللون البني

يعد الشعر أحد أبرز علامات الأنوثة ولهذا تبدي النساء اهتماماً كبيراً بكل ما يتعلق به من قوة ولمعان ونعومة ولون، حيث يبحثن باستمرار عن الوصفات التي تجعله براقاً وناعماً وجاذباً للأنظار ولهذا تقوم العديد من النساء بتغيير لون شعرهن بين الحين والأخر من خلال صبغه بألوان متعددة منها الأصفر والأحمر والبني، ولكن العديد من الصبغات الصناعية قد يتسبب في إيذاء الشعر بسبب المواد الكيماوية الضارة التي تحتوي عليها ولهذا يبحث النساء عن وصفات طبيعية لصبغ الشعر وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم (صبغة الشعر باللون الطبيعي)

وصفة عصير الليمون لصبغ الشعر باللون البني

يمكن استخدام عصير الليمون في صبغ الشعر باللون البني من خلال وضعه على الشعر لثلاث ساعات يومياً وهي طريقة بطيئة ولهذا يجب تكرارها أكثر من مرة للحصول على النتائج المرجوة.

وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني

يمكنك استخدام القهوة في صبغ شعرك باللون البني ولكن عليك اختيار نوع داكن من القهوة:

اعدي كوباً من القهوة واتركيه حتى يبرد.

اخلطيه مع كوبين من البلسم.

قومي بوضع الخليط على شعرك واتركيه لمدة ثلاث ساعات.

كرري استخدام الوصفة عدة مرات للحصول على النتائج التي ترغبين فيها.

قشور الجوز لصبغ الشعر باللون البني

يمكنك استخدام قشور الجوز في صبغ الشعر باللون البني وذلك عن طريق الخطوات التالية: