طريقة عمل الأستاكوزا بطرق مختلفة كالمحترفين بطعم مميز ورائع ولذيذ

طريقة عمل الأستاكوزا تعد من أشهي المأكولات البحرية الغنية يعشق بعض الأشخاص تناول وتعد نوع من أنواع القشريات وتتميز بشكل أنسيابي، ولونه أحمر من الجانبين، بينما جهته السطحية لونها أسود، يطلق عليه أسماء عديده، السلطعون البحري، أم الروبيان، الشارخه، جراد البحر، الكركند، يتميز بمذاقة الخاص المميز. طريقة عمل الأستاكوزا بطرق مختلفة طريقة عمل الأستاكوزا بطرق مختلفة كثير من الأشخاص يذهبون إلي المطاعم الكبري ليتناولون الأسماك المشوية بجميع أنواعها والسي فود، الجمبري، الكابوريا، الأستاكوزا، وتقدم بجانبها سلطه الطحينة ، وتعد من الأطباق الرئيسية التي تقدم، ويقدم بجانبها جميع أنواع المكرونة ، أو البطاطس المهروسة أو المقرمشة، الأرز الأحمر، تحتوي على فوائد عديدة منها، تقلل من مرض السمنة المفرطة، بها نسبة عالية من البروتين، وغنية بالمعادن المفيدة والمهمة للجسم، مصدر جيد للكالسيوم والفيتامينات أ، ب 6، ب 7، ب 3، الفسفور، ب 12، الحديد. طريقة عمل الأستاكوزا المشوية طريقة عمل الأستاكوزا المشوية المكونات أربع قطع أستاكوزا حجم كبير.

ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

ثمرة بصلة كبيرة الحجم مفرومة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة بهار سبع.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كمون.

مقص سمك، أو سكين حاد.

عصير خمس ليمون.

ربع كوب زيت زيتون. طريقة التحضير نغسل الأستاكوزا جيداً، ونقصها من الأعلى نصفين، نزيل الكيس الرملي .

نتركها منقوعه في حلة بها ماء لمدة ساعة، نعصر ليمونه ونترك قشورها بالماء.

نضيف ملعقة كبيرة من الخل.

نصفي الماء من الأستاكوزا، ونضعها في مصفاه ليصفي.

نحضر وعاء بلاستيكي عميق كبير.

نضع البصل، الثوم، التوابل.

نعصر حبات الليمون، نضيف الأستاكوزا.

ونقلبهم جميعاً وندخل التتبيلة بين اللحم والقشرة.

من الأفضل نتركها في المبرد ليلة كاملة قبل الشوي.

نحضر صينية كبيرة نضع جزء من التتبيلة في قاع الصينية.

نرص الأستاكوزا بالتساوي، ونضع الجزء المتبقي من التتبيلة.

نضعها في الرف الأوسط على درجة حرارة مئتان لمده نصف ساعة.

نشغل الشواية ونتركها لمده خمس دقائق حتي تحمر لونها.

تقدم ساخنة ومن الممكن أضافه الجمبري المشوي والسلطات المفضلة. طريقة عمل الأستاكوزا المسلوقة طريقة عمل الأستاكوزا المسلوقة المكونات كيلو أستاكوزا نيلي.

حبتان بصل كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة بهار سمك.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

عشر فصوص ثوم مهروس بالسكين.

خمس حبات كبيرة ليمون.

ملعقة كبيرة كسبرة مطحونة.

ثلاث حبات جزر مقطعه حلقات سميكة.

كوب كرفس مفروم.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح. طريقة التحضير نقص الأستاكوزة من الجانب الأعلى، يتم أزالة الكيس الرملي بأكمله مثل الجمبري.

ننظف الرأس وتزيل أي تكتلات، ننقعها في ماء وعصير ليمون لأزاله الزفارة، نتركها لمده نصف ساعة منقوعة.

نضع قدر كبير عميق النار، نضيف لتران من الماء، الكرفس.

نضيف البصل، الثوم، نعصر الليمون ونضيف قشوره أيضاً ، التوابل، حلقات الجزر.

نترك المياة تغلى لمدة عشر دقائق، نضيف الأستاكوزة ونقلبها.

نضعها على النار لمدة نصف ساعة حتى يتغير لونها للون البرتقالي.

ننتشلها في مصفاه، وتركها حتى تصفى، نرصها في أطباق التقديم.

نصب الشوربه في أطباق عميقة، وتقدم ساخنه بجانبها السلطات. الوسوم

طريقة عمل الأستاكوزا تعد من أشهي المأكولات البحرية الغنية يعشق بعض الأشخاص تناول وتعد نوع من أنواع القشريات وتتميز بشكل أنسيابي، ولونه أحمر من الجانبين، بينما جهته السطحية لونها أسود، يطلق عليه أسماء عديده، السلطعون البحري، أم الروبيان، الشارخه، جراد البحر، الكركند، يتميز بمذاقة الخاص المميز. طريقة عمل الأستاكوزا بطرق مختلفة طريقة عمل الأستاكوزا بطرق مختلفة كثير من الأشخاص يذهبون إلي المطاعم الكبري ليتناولون الأسماك المشوية بجميع أنواعها والسي فود، الجمبري، الكابوريا، الأستاكوزا، وتقدم بجانبها سلطه الطحينة ، وتعد من الأطباق الرئيسية التي تقدم، ويقدم بجانبها جميع أنواع المكرونة ، أو البطاطس المهروسة أو المقرمشة، الأرز الأحمر، تحتوي على فوائد عديدة منها، تقلل من مرض السمنة المفرطة، بها نسبة عالية من البروتين، وغنية بالمعادن المفيدة والمهمة للجسم، مصدر جيد للكالسيوم والفيتامينات أ، ب 6، ب 7، ب 3، الفسفور، ب 12، الحديد. طريقة عمل الأستاكوزا المشوية طريقة عمل الأستاكوزا المشوية المكونات أربع قطع أستاكوزا حجم كبير.

ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

ثمرة بصلة كبيرة الحجم مفرومة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة بهار سبع.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة كمون.

مقص سمك، أو سكين حاد.

عصير خمس ليمون.

ربع كوب زيت زيتون. طريقة التحضير نغسل الأستاكوزا جيداً، ونقصها من الأعلى نصفين، نزيل الكيس الرملي .

نتركها منقوعه في حلة بها ماء لمدة ساعة، نعصر ليمونه ونترك قشورها بالماء.

نضيف ملعقة كبيرة من الخل.

نصفي الماء من الأستاكوزا، ونضعها في مصفاه ليصفي.

نحضر وعاء بلاستيكي عميق كبير.

نضع البصل، الثوم، التوابل.

نعصر حبات الليمون، نضيف الأستاكوزا.

ونقلبهم جميعاً وندخل التتبيلة بين اللحم والقشرة.

من الأفضل نتركها في المبرد ليلة كاملة قبل الشوي.

نحضر صينية كبيرة نضع جزء من التتبيلة في قاع الصينية.

نرص الأستاكوزا بالتساوي، ونضع الجزء المتبقي من التتبيلة.

نضعها في الرف الأوسط على درجة حرارة مئتان لمده نصف ساعة.

نشغل الشواية ونتركها لمده خمس دقائق حتي تحمر لونها.

تقدم ساخنة ومن الممكن أضافه الجمبري المشوي والسلطات المفضلة. طريقة عمل الأستاكوزا المسلوقة طريقة عمل الأستاكوزا المسلوقة المكونات كيلو أستاكوزا نيلي.

حبتان بصل كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة بهار سمك.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

عشر فصوص ثوم مهروس بالسكين.

خمس حبات كبيرة ليمون.

ملعقة كبيرة كسبرة مطحونة.

ثلاث حبات جزر مقطعه حلقات سميكة.

كوب كرفس مفروم.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح. طريقة التحضير نقص الأستاكوزة من الجانب الأعلى، يتم أزالة الكيس الرملي بأكمله مثل الجمبري.

ننظف الرأس وتزيل أي تكتلات، ننقعها في ماء وعصير ليمون لأزاله الزفارة، نتركها لمده نصف ساعة منقوعة.

نضع قدر كبير عميق النار، نضيف لتران من الماء، الكرفس.

نضيف البصل، الثوم، نعصر الليمون ونضيف قشوره أيضاً ، التوابل، حلقات الجزر.

نترك المياة تغلى لمدة عشر دقائق، نضيف الأستاكوزة ونقلبها.

نضعها على النار لمدة نصف ساعة حتى يتغير لونها للون البرتقالي.

ننتشلها في مصفاه، وتركها حتى تصفى، نرصها في أطباق التقديم.

نصب الشوربه في أطباق عميقة، وتقدم ساخنه بجانبها السلطات.

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