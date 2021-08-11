ليه المفروض متغسليش وشك اثناء الشاور

على قد ما هو مريح بالنسبة لك انك تشيلي المكياج اثناء الاستحمام ، لكن ده ممكن يضر صحة بشرتك اكتر من انه ينفعها ، لان بشرة الوجه اكتر حساسية من بشرة الجسم ، عشان كده الافضل انك اثناء الاستحمام تخلي وشك بعيد عن الماية اللي نازلة من الدش ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اضرار غسل الوجه اثناء الشاور.

اضرار غسل الوجه اثناء الشاور:

1- ممكن يخلي حب الشباب اسوأ:

الاستحمام بالماية السخنة لفترات طويلة ، ممكن انه يزيل الزيوت الطبيعية اللي محتاجاها بشرتك عشان تفضل صحية وفي افضل حالاتها ، ولو انتي بشرتك بالفعل جافة ، فغسل الوش اثناء الشاور هيزود المشكلة ، ولما بشرتك تنشف زيادة هتحتاجي ترطبيها اكتر عشان تخففي الاحساس بالجفاف وده في النهاية ممكن يخلي بشرتك معرضة لحب الشباب والتهابات الجلد بشكل عام.

2- ممكن يأثر على لون بشرتك:

غسل البشرة اثناء البشرة ممكن يأدي لاحمرارها ، لان الماية السخنة في الحمام ممكن تأدي لتمدد الاوعية الدموية على الوش ، وده بدوره هيأدي لتلف الشعيرات الدموية الدقيقة على خدك ، وبالتالي هيظهر على الجلد شبكات شعرية دموية, او الوردية وهي حالة جلدية شائعة جدا.

3- ممكن يأدي لظهور التجاعيد المبكرة:

ممكن تكوني لاحظتي في اوقات كتير تجعد جلد الصوابع بعد الاستحمام بالماية السخنة لفترة طويلة ، ده بيحصل لان الماية السخنة بتزيل الرطوبة من البشرة وبتتلف الطبقة الواقية للبشرة اللي بتساعد على حبس الرطوبة ، والشيء نفسك بينطبق على بشرة وشك اللي ممكن يظهر فيها تجاعيد بشكل اسرع لو اتعرضت للماية السخنة بانتظام.

4- ممكن يخلي بشرتك حساسة اكتر:

غسل الوش اثناء الاستحمام بالماية السخنة هيأثر بشكل سلبي على صحة بشرتك ، وهيخليها جافة وحساسة زيادة ، والافضل انك تتجنبي الاستحمام بالماية السخنة خصوصا خلال فصل الشتا اللي بتكون البشرة فيه معرضة اكتر للجفاف والتهيج.

5- ممكن يسبب الحكة لبشرتك:

كتير من الناس ممكن بشرتهم تصاب بالحكة بعد الاستحمام لفترة طويلة ، وعادة الاحساس بيكون خفيف وبيستمر لفترة قصيرة بس ، ولكن غسل الوش بالماية السخنة بانتظام ممكن يسبب حكة في بشرتك وحتى كمان تقشرها.

هل لاحظتي تأثير غسل الوش اثناء الاستحمام على بشرتك؟ وهل متعودة تغسلي وشك اثناء الشاور ولا على الحوض بالطريقة العادية؟

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