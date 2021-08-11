طريقة عمل لقمة القاضي الهشة في المنزل وسر القرمشة اللذيذة لها كالمحلات تمامًا

طريقة عمل لقمة القاضي الهشة ، تعد لقمة القاضي من أبرز الحلويات الشرقية السهلة والبسيطة والتي يبحث عن طريقتها العديد من السيدات الراغبات في عمل الحلويات المتنوعة في المنزل بدلًا من شراؤها من الخارج، حيث تتميز الحلويات الشرقية بجميع أنواعها بالمذاق الهائل الممتلئ بالسكريات، ولذلك يجب على متبعي الحميات الغذائية التقليل من تناولها والاعتدال بها لتجنب الزيادة في الوزن، وتعرف لقمة القاضي بالعديد من المسميات المختلفة، التي من بينها اللقيمات، العوامة، وتتميز بأنها تصنع من مكونات سهلة وبسيطة تتواجد في كل منزل.

طريقة عمل لقمة القاضي الهشة

تتميز لقمة القاضي بالسهولة في إعدادها، لأنها تحتاج إلى مكون اساسي وهو الدقيق، والذي يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، ويمكن استخدامه في استخدامات متعددة، ولذلك فهو يتواجد بصورة دائمة بداخل كل منزل، مع السكر والذي لا غنى عنه في الاستخدامات اليومية للأسرة، سواء في إعداد المشروبات الساخنة أو العصائر، ويمكن إعداد الزلابية ببساطة في أي وقت.

ويمكن تحضير لقمة القاضي بمكونات سهلة وبسيطة وهي :

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

معلقتين من عصير الليمون.

عود من القرفة.

كوبان من الدقيق.

معلقة من الخميرة الجافة.

كوبان من الماء الدافئ للعجن.

معلقة زبادي.

معلقة ملح صغيرة.

شربات للقمة القاضي.

توضع الخميرة في كوب الماء الدافئ، ويضاف إليها معلقة السكر وتقلب، وبعدها يضاف إليها الزبادي.

يغطى الكوب ويوضع في مكان دافئ ويترك ليختمر.

في إناء آخر يوضع الملح مع الدقيق ويقلب الجميع سويًا وبعدها تضاف إليها الخميرة ويعجن جيدًا.

إذا كان الخليط جاف يمكن إضافة المزيد من الماء الدافئ للعجن.

يغطى العجين جيدًا ويحفظ في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل.

في مقلاة عميقة يوضع بها الزيت الغزير، ويجب أن يكون الزيت ساخنًا جدًا قبل وضع لقمة القاضي به، والشربات باردًا.

تغمس معلقة صغيرة داخل طبق به زيت بارد لتليينها، وبعدها تأخذ بالمعلقة قطعة من العجين وتسقط في المقلاة.

تكرر العملية حتى تمتلئ المقلاة، مع مراعاة أن اللقيمات سوف تنتفخ.

تقلب اللقيمات داخل الزيت حتى تحمر من كافة الجوانب وبعدها ترفع وتصفى من الزيت وتغمس في الشربات.

خطوات تحضير لقمة القاضي