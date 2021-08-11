باتيه محشو بالشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة وعجينة هشة فى المنزل

باتيه محشو بالشوكولاتة يعتبر من أنواع المعجنات الشهية، و التى يحرص الجميع على شرائها جاهزة يومياً كوجبة إفطار سريعة، والباتيه عبارة عن عجينة ملفوفة وهشة ويمكن تحضيره بحشوات مختلفة منها الحادق مثل عمله بالجبنة والفراخ واللحمة والسجق وغيرها، ومنها الحلوة مثل الصنف الذى سوف نقدمه اليوم أو بالمربى أو السكر وغيرها، وتحرص كل أم على عمله فى المنزل بدلا من شرائه من الخارج لحماية أفراد أسرتها من التلوث، وكذلك تحضيره فى المنزل لا يحتاج إلى وقت كبير فيمكنك تجهيزه فى دقائق معدودة، والأطفال يعشقون هذا النوع جداً وذلك لاحتوائه عل الحشوة المفضلة لديهم وهى الشوكولا، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير باتيه محشو بالشوكولاتة بالتفصيل. مكونات باتيه محشو بالشوكولاتة مكونات باتيه محشو بالشوكولاتة يتكون باتيه محشو بالشوكولاتة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

حبة من البيض.

٥ ملعقة كبيرة السكر.

رشة من الملح. للحشو قطع من الشوكولا. للوجه صفار حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن.

رشة من النسكافيه. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل باتيه محشو بالشوكولاتة سهلة وسريعة ولا تستغرق منكى وقت كبير فى تجهيزه وهى كمايلي: نقوم أولاً بإحضار طبق صغير وعميق ونضع به ٤ ملاعق من اللبن الدافئ وملعقتين من السكر والخميرة، ونقلبهم جيدا. ونغطى الطبق بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ١٠ دقائق. ونحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق ونعمل حفرة فى وسط الدقيق ونضيف بها خليط الخميرة. ثم نضيف باقى كمية اللبن والسكر والبيضة والفانيليا ورشة الملح. وبعد ذلك نعجنهم مع بعض كويس جداً ونقوم بإضافة الزبدة فى آخر مرحلة من العجن. ونستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة لينة ولزجة وبتلزق فى اليد. نغطى العجينة كويس ونتركها تختمر لمدة ساعة على الأقل. وبعد أن تختمر نضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونقسمها إلى ١٠ قطع متساوية. نقوم بفرد كل قطعة وندهنا بالزبدة ونطبقها ونفردها مرة أخرى بالطول. ثم توزع قطع الشوكولا فى نص العجينة وفى الأطراف ونلف العجينة. ونضعها فى صينية مدهونة أو مفروشة بورق الزبدة. نكرر الخطوة السابقة مع باقى العجين حتى ننتهي من الكمية كلها. وبعد ذلك تغطى الصينية ونتركها تختمر لمدة ٣/٤ ساعة. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة ٢٠٠. ونقوم بخلط صفار البيض واللبن النسكافيه بعض جيداً وندهن بها الوجه بالفرشاة بالراحة خالص. وندخلها الفرن ونتركها حتى تستوى ويصبح لونها ذهبي. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها وبالف هنا وشفا. الوسوم

باتيه محشو بالشوكولاتة يعتبر من أنواع المعجنات الشهية، و التى يحرص الجميع على شرائها جاهزة يومياً كوجبة إفطار سريعة، والباتيه عبارة عن عجينة ملفوفة وهشة ويمكن تحضيره بحشوات مختلفة منها الحادق مثل عمله بالجبنة والفراخ واللحمة والسجق وغيرها، ومنها الحلوة مثل الصنف الذى سوف نقدمه اليوم أو بالمربى أو السكر وغيرها، وتحرص كل أم على عمله فى المنزل بدلا من شرائه من الخارج لحماية أفراد أسرتها من التلوث، وكذلك تحضيره فى المنزل لا يحتاج إلى وقت كبير فيمكنك تجهيزه فى دقائق معدودة، والأطفال يعشقون هذا النوع جداً وذلك لاحتوائه عل الحشوة المفضلة لديهم وهى الشوكولا، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير باتيه محشو بالشوكولاتة بالتفصيل. مكونات باتيه محشو بالشوكولاتة مكونات باتيه محشو بالشوكولاتة يتكون باتيه محشو بالشوكولاتة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي: ١/٢ كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

حبة من البيض.

٥ ملعقة كبيرة السكر.

رشة من الملح. للحشو قطع من الشوكولا. للوجه صفار حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن.

رشة من النسكافيه. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل باتيه محشو بالشوكولاتة سهلة وسريعة ولا تستغرق منكى وقت كبير فى تجهيزه وهى كمايلي: نقوم أولاً بإحضار طبق صغير وعميق ونضع به ٤ ملاعق من اللبن الدافئ وملعقتين من السكر والخميرة، ونقلبهم جيدا. ونغطى الطبق بكيس من البلاستيك ونتركها لمدة ١٠ دقائق. ونحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق ونعمل حفرة فى وسط الدقيق ونضيف بها خليط الخميرة. ثم نضيف باقى كمية اللبن والسكر والبيضة والفانيليا ورشة الملح. وبعد ذلك نعجنهم مع بعض كويس جداً ونقوم بإضافة الزبدة فى آخر مرحلة من العجن. ونستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة لينة ولزجة وبتلزق فى اليد. نغطى العجينة كويس ونتركها تختمر لمدة ساعة على الأقل. وبعد أن تختمر نضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونقسمها إلى ١٠ قطع متساوية. نقوم بفرد كل قطعة وندهنا بالزبدة ونطبقها ونفردها مرة أخرى بالطول. ثم توزع قطع الشوكولا فى نص العجينة وفى الأطراف ونلف العجينة. ونضعها فى صينية مدهونة أو مفروشة بورق الزبدة. نكرر الخطوة السابقة مع باقى العجين حتى ننتهي من الكمية كلها. وبعد ذلك تغطى الصينية ونتركها تختمر لمدة ٣/٤ ساعة. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة ٢٠٠. ونقوم بخلط صفار البيض واللبن النسكافيه بعض جيداً وندهن بها الوجه بالفرشاة بالراحة خالص. وندخلها الفرن ونتركها حتى تستوى ويصبح لونها ذهبي. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها وبالف هنا وشفا.

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