طريقة عمل الكاتشب في البيت بنفسك بالخطوات وطعمه أحلي وأجمل من الجاهز

طريقة عمل الكاتشب في البيت بنفسك بالخطوات، هناك العديد من أنواع الصوصات الموجودة التي تستخدم بجانب العديد من أصناف الطعام، ومن أشهر تلك الصوصات التي لا غني عنها بجانب الطعام هو صوص الكاتشب، كما يعد الكاتشب من الصوصات الأكثر انتشارا واستخداما وذلك يرجع لأنه عندما يتواجد يعطي للطعام طعم مختلف ومميز، كما أنه يستخدم بجانب الدجاج المقلي وبجانب البيتزا والبطاطس والعديد من الأكلات الاخري. طريقة عمل الكاتشب طريقة عمل الكاتشب المكونات خمسه حبات من الطماطم المعصورة

ربع كوب من البصل المبشور

ملعقة صغيره من الملح

ربع كوب من الخل الأبيض

سته فصوص من الثوم المفروم

معلقتين كبيرتين من النشا

أربعه ملاعق كبيره من السكر طريقة التحضير احضري إناء وضعيه على نار متوسطه الحرارة ثم ضعي فيها عصير الطماطم مع البصل وأيضا الثوم.

نترك الطماطم حتي تغلي ثم نضيف اليها السكر والخل والملح،

ثم نقلبهم جيدا ونتركه على نار هادئة.

نحضر وعاء ونضع فيه النشا مع القليل من الماء ونقلبهم بهدوء مع التحريك بأستمرار.

نضع خليط النشا علي الخليط السابق ونقوم بالتقليب بعد رفعه من علي النار.

نترك الخليط حتي يبرد تماما ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نقوم باستخدامه. طريقة عمل الوایت صوص طريقة عمل الوایت صوص المكونات نصف کوب من الزبدة

معلقه صغيره من الثوم المفروم

كوب من كريمة الطبخ

کوبین من جبنه الشیدر المبشورة

نصف معلقه صغيره من الملح

نصف معلقه صغيره من الفلفل الأسود طريقة الإعداد نضع الكريمة والزبدة في أناء على نار متوسطه الحرارة حتى تبدأ في الغليان.

نضيف الثوم اليها بعد الغليان ونتركها تغلي لمدة نص دقيقه على النار ثم نرفع الإناء من على النار.

نضع بعد ذلك الجبنة الشيدر وأيضا الملح والفلفل الأسود ونقلبهم حتي تذوب الجبنة ويصبح قوامها سميك.

اصبح الصوص جاهز نقوم برفع الإناء من على النار ونستخدم الصوص في وصفات الباستا. صوص المكسيكي الحار صوص المكسيكي الحار المكونات قرنين من الفلفل الحار المفروم

كوبين من صلصة الطماطم

نصف ملعقة من الملح

معلقتين من الزيت

نصف معلقة من الشطه الحمراء

فصين من الثوم المفروم

بصله واحدة صغيره مفرومه

نصف معلقه صغيره من الفلفل الأسود طريقة التحضير نضع الزيت في الإناء حتي يسخن ثم نضع فيه الثوم والبصل والفلفل الحار.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها حتي تتشوح وتذبل، ثم نقوم بوضع صلصة الطماطم اليهم.

نهدى علي النار ثم نضيف اليهم التوابل ونقلبهم ونتركهم علي النار حتي تغلي.

نترك الصلصة بعد ذلك حتي تبرد تماما ونقوم بتقديمها بجانب أصناف الطعام المختلفة. الوسوم

طريقة عمل الكاتشب في البيت بنفسك بالخطوات، هناك العديد من أنواع الصوصات الموجودة التي تستخدم بجانب العديد من أصناف الطعام، ومن أشهر تلك الصوصات التي لا غني عنها بجانب الطعام هو صوص الكاتشب، كما يعد الكاتشب من الصوصات الأكثر انتشارا واستخداما وذلك يرجع لأنه عندما يتواجد يعطي للطعام طعم مختلف ومميز، كما أنه يستخدم بجانب الدجاج المقلي وبجانب البيتزا والبطاطس والعديد من الأكلات الاخري. طريقة عمل الكاتشب طريقة عمل الكاتشب المكونات خمسه حبات من الطماطم المعصورة

ربع كوب من البصل المبشور

ملعقة صغيره من الملح

ربع كوب من الخل الأبيض

سته فصوص من الثوم المفروم

معلقتين كبيرتين من النشا

أربعه ملاعق كبيره من السكر طريقة التحضير احضري إناء وضعيه على نار متوسطه الحرارة ثم ضعي فيها عصير الطماطم مع البصل وأيضا الثوم.

نترك الطماطم حتي تغلي ثم نضيف اليها السكر والخل والملح،

ثم نقلبهم جيدا ونتركه على نار هادئة.

نحضر وعاء ونضع فيه النشا مع القليل من الماء ونقلبهم بهدوء مع التحريك بأستمرار.

نضع خليط النشا علي الخليط السابق ونقوم بالتقليب بعد رفعه من علي النار.

نترك الخليط حتي يبرد تماما ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعتين ثم نقوم باستخدامه. طريقة عمل الوایت صوص طريقة عمل الوایت صوص المكونات نصف کوب من الزبدة

معلقه صغيره من الثوم المفروم

كوب من كريمة الطبخ

کوبین من جبنه الشیدر المبشورة

نصف معلقه صغيره من الملح

نصف معلقه صغيره من الفلفل الأسود طريقة الإعداد نضع الكريمة والزبدة في أناء على نار متوسطه الحرارة حتى تبدأ في الغليان.

نضيف الثوم اليها بعد الغليان ونتركها تغلي لمدة نص دقيقه على النار ثم نرفع الإناء من على النار.

نضع بعد ذلك الجبنة الشيدر وأيضا الملح والفلفل الأسود ونقلبهم حتي تذوب الجبنة ويصبح قوامها سميك.

اصبح الصوص جاهز نقوم برفع الإناء من على النار ونستخدم الصوص في وصفات الباستا. صوص المكسيكي الحار صوص المكسيكي الحار المكونات قرنين من الفلفل الحار المفروم

كوبين من صلصة الطماطم

نصف ملعقة من الملح

معلقتين من الزيت

نصف معلقة من الشطه الحمراء

فصين من الثوم المفروم

بصله واحدة صغيره مفرومه

نصف معلقه صغيره من الفلفل الأسود طريقة التحضير نضع الزيت في الإناء حتي يسخن ثم نضع فيه الثوم والبصل والفلفل الحار.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها حتي تتشوح وتذبل، ثم نقوم بوضع صلصة الطماطم اليهم.

نهدى علي النار ثم نضيف اليهم التوابل ونقلبهم ونتركهم علي النار حتي تغلي.

نترك الصلصة بعد ذلك حتي تبرد تماما ونقوم بتقديمها بجانب أصناف الطعام المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكاتشب في البيت بنفسك بالخطوات وطعمه أحلي وأجمل من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.