طريقة عمل الكيك الإسفنجية الاقتصادية لكل المناسبات

طريقة عمل الكيك الإسفنجية بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، وهتشرفك قدام عائلتك وكمان في العزومات والمناسبات، فنقدم لكم ابسط وافضل طريقة لعمل الاسبونج كيك في المنزل بخطوات سريعة وناجحة 100%، حيث يمكنك تقديمها لعائلتك كوجبة خفيفة أو سناكس بين الوجبات مع الشاي أو العصائر، ويمكنك أيضاً تزيينها بواسطة الكريم شانتية والفواكة أو الشوكولاتة أو كما ترغبين في مناسبات أعياد الميلاد أو العزومات كنوع من أنواع الحلوى، حيث أنها من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار والتي لا يختلف عليها اثنين واليكم التفاصيل من خلال هذا المقال كما يلي.

ويقال أن الكيك الإسفنجية هو في الأصل أكلة شعبية أمريكية قديماً، كانت من أرخص الوجبات المشبعة التي تباع في الشوارع الأمريكية والتي انتشرت بعد ذلك وانتقلت إلى المطابخ العربية مع مرور الوقت واليكم انجح وأسهل الطرق لعمل الكيك كما يلي.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

3/4 كوب دقيق اسبونج كيك أو متعدد الاستخدامات.

1/4 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.

5 ملاعق ونصف كبيرة سكر ناعم.

3 ونصف ملاعق كبيرة زيت نباتي.

ربع ملعقة ملح.

1/2 ملعقة فانيليا أو بشر برتقال أو ليمون.

المكونات والمقادير: