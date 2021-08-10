طريقة عمل الكيك الإسفنجية الاقتصادية لكل المناسبات

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طريقة عمل الكيك الإسفنجية بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، وهتشرفك قدام عائلتك وكمان في العزومات والمناسبات، فنقدم لكم ابسط وافضل طريقة لعمل الاسبونج كيك في المنزل بخطوات سريعة وناجحة 100%، حيث يمكنك تقديمها لعائلتك كوجبة خفيفة أو سناكس بين الوجبات مع الشاي أو العصائر، ويمكنك أيضاً تزيينها بواسطة الكريم شانتية والفواكة أو الشوكولاتة أو كما ترغبين في مناسبات أعياد الميلاد أو العزومات كنوع من أنواع الحلوى، حيث أنها من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار والتي لا يختلف عليها اثنين واليكم التفاصيل من خلال هذا المقال كما يلي.
ويقال أن الكيك الإسفنجية هو في الأصل أكلة شعبية أمريكية قديماً، كانت من أرخص الوجبات المشبعة التي تباع في الشوارع الأمريكية والتي انتشرت بعد ذلك وانتقلت إلى المطابخ العربية مع مرور الوقت واليكم انجح وأسهل الطرق لعمل الكيك كما يلي.المكونات والمقادير:
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- 3/4 كوب دقيق اسبونج كيك أو متعدد الاستخدامات.
- 1/4 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.
- 5 ملاعق ونصف كبيرة سكر ناعم.
- 3 ونصف ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- ربع ملعقة ملح.
- 1/2 ملعقة فانيليا أو بشر برتقال أو ليمون.
- أولاً في بولتين منفصلتين للعجن نقوم بفصل البياض عن الصفار، بوضع الصفار في بوله والبياض في بوله حيث إننا سوف نقوم بعمل خليطين في البداية.
- ثانياً في الخليط الأول نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو الخل الأبيض إلى بياض البيض ونبدأ بخلطهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي مع إضافة 3 ملاعق سكر تدريجيا حتى نحصل على قوام هش ومتماسك مثل الكريم شانتيه.
- ثالثاً في البولة الثانية نقوم بإضافة السكر إلى صفار البيض ونقوم بخلطهم جيدا ومن ثمة نقوم بإضافة الزيت النباتي والحليب ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربي.
- ومن ثمة نضيف ذرة الملح إلى الدقيق ونبدأ بإضافته تدريجياً على خليط صفار البيض ونقوم في هذه المرحلة بالخلط يدوياً، باستخدام اسباتشولا حتى يندمج الدقيق تماما مع الخليط ثم نضيف رشه الفانيليا ونقلبها مرة أخرى.
- وفي المرحة الأخيرة نقوم بدمج الخليطين معاً، في البداية نقوم بأخذ القليل من خليط البياض ونقلبه جيدا مع خليط الصفار حتى يصبح قوامة اخف ويسهل دمجه بسهولة مع خليط البياض.
- ثم نضيف خليط صفار البيض إلى خليط بياض البيض ونخلطهم جيداً بهدوء في اتجاه واحد حتى نحصل على خليط كريمي بدون أي تكتلات.
- ثم نحضر صنية كيك عميقة بمقاس 16 سم ندهنها من الأسفل والجوانب بمادة دهنية ثم نضع بها ورقة زبدة، ونصب بها الخليط وندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 140 درجة مئوية لمدة 45 أو 50 دقيقة ثم نختبرها بخلة أو بطرف السكينة.
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طريقة عمل الكيك الإسفنجية بمكونات اقتصادية موجودة في كل بيت، وهتشرفك قدام عائلتك وكمان في العزومات والمناسبات، فنقدم لكم ابسط وافضل طريقة لعمل الاسبونج كيك في المنزل بخطوات سريعة وناجحة 100%، حيث يمكنك تقديمها لعائلتك كوجبة خفيفة أو سناكس بين الوجبات مع الشاي أو العصائر، ويمكنك أيضاً تزيينها بواسطة الكريم شانتية والفواكة أو الشوكولاتة أو كما ترغبين في مناسبات أعياد الميلاد أو العزومات كنوع من أنواع الحلوى، حيث أنها من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار والتي لا يختلف عليها اثنين واليكم التفاصيل من خلال هذا المقال كما يلي.
ويقال أن الكيك الإسفنجية هو في الأصل أكلة شعبية أمريكية قديماً، كانت من أرخص الوجبات المشبعة التي تباع في الشوارع الأمريكية والتي انتشرت بعد ذلك وانتقلت إلى المطابخ العربية مع مرور الوقت واليكم انجح وأسهل الطرق لعمل الكيك كما يلي.المكونات والمقادير:
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- 3/4 كوب دقيق اسبونج كيك أو متعدد الاستخدامات.
- 1/4 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.
- 5 ملاعق ونصف كبيرة سكر ناعم.
- 3 ونصف ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- ربع ملعقة ملح.
- 1/2 ملعقة فانيليا أو بشر برتقال أو ليمون.
- أولاً في بولتين منفصلتين للعجن نقوم بفصل البياض عن الصفار، بوضع الصفار في بوله والبياض في بوله حيث إننا سوف نقوم بعمل خليطين في البداية.
- ثانياً في الخليط الأول نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو الخل الأبيض إلى بياض البيض ونبدأ بخلطهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائي مع إضافة 3 ملاعق سكر تدريجيا حتى نحصل على قوام هش ومتماسك مثل الكريم شانتيه.
- ثالثاً في البولة الثانية نقوم بإضافة السكر إلى صفار البيض ونقوم بخلطهم جيدا ومن ثمة نقوم بإضافة الزيت النباتي والحليب ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربي.
- ومن ثمة نضيف ذرة الملح إلى الدقيق ونبدأ بإضافته تدريجياً على خليط صفار البيض ونقوم في هذه المرحلة بالخلط يدوياً، باستخدام اسباتشولا حتى يندمج الدقيق تماما مع الخليط ثم نضيف رشه الفانيليا ونقلبها مرة أخرى.
- وفي المرحة الأخيرة نقوم بدمج الخليطين معاً، في البداية نقوم بأخذ القليل من خليط البياض ونقلبه جيدا مع خليط الصفار حتى يصبح قوامة اخف ويسهل دمجه بسهولة مع خليط البياض.
- ثم نضيف خليط صفار البيض إلى خليط بياض البيض ونخلطهم جيداً بهدوء في اتجاه واحد حتى نحصل على خليط كريمي بدون أي تكتلات.
- ثم نحضر صنية كيك عميقة بمقاس 16 سم ندهنها من الأسفل والجوانب بمادة دهنية ثم نضع بها ورقة زبدة، ونصب بها الخليط وندخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 140 درجة مئوية لمدة 45 أو 50 دقيقة ثم نختبرها بخلة أو بطرف السكينة.
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