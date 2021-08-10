مكون فريد يشد البشرة ويقضي على التجاعيد ويجعله كوجه الأطفال

مكون فريد يشد البشرة، تعتبر البشرة من أكثر الاهتمامات التي تهتم بها كل النساء للمحافظة على جمالهم أمام الناس، ولقد يهتم أيضا الفتيات الحرص على استخدام كريم طبيعي للبشرة بعيدا عن المستحضرات الصناعية التي تضر البشرة وتعمل على التهابها، حيث يوجد في هذا المكون السحري وهو يجعل البشرة ناصعة البياض ويزيل التجاعيد الموجودة بالبشرة والرقبة، ويحتوي على العديد من العناصر المفيدة التي تغذي البشرة، وسوف نتعرف على مكون فريد يشد البشرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الوصفة رضاكم.

مكون فريد يشد البشرة

ومن هنا سنتحدث على المكون الفريد الذي يجعل وجهك منير كالقمر وبمكونات طبيعية، ويعتبر هذا المكون من أساسيات تفتييح وتببيض البشرة وإزالة التجاعيد وهو مكون النشا سنتعرف على طريقة عمل هذه الكريمات عن طريق هذا المكون، هيا بنا أعزائي القراء نتعرف على أول كريم بالنشا ومعرفة مكوناته وطريقة تحضيره واستخدامه.

كريم النشا بزيت الزيتون

يعتبر كريم النشا الرهيب مع إضافة زيت الزيتون معه يجعل الوجه له بريق لامع ورقبة مشدودة.

مكونات كريم النشا بزيت الزيتون

سوف نتحدث على مكونات كريم النشا بزيت الزيتون بمكونات طبيعية100% وهى كالآتي:-

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خمس نقط من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ربع ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مكون فريد يشد البشرة وهو النشا بزيت الزيتون والطريقة كما يلي:-

يتم إحضار وعاء صغير من البلاستيك ثم نضع به المكونات التي سيتم ذكرها. نقوم بوضع النشا ثم جل الصبار ثم زيت الزيتون ويتم تقليب المكونات تقليب جيد. ثم نضيف عليهم زيت السمسم ثم زيت اللوز الحلو مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق حتي يتجانس الخليط. يتم وضع الخليط في علبة ثم نحفظها بالثلاجة لمدة ست ساعات لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام مكون فريد يشد البشرة

سوف نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام مكون النشا الفريد لشد البشرة وإزالة التجاعيد وهى كالتالي:-