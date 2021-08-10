بكيس خميرة حولي شعرك الخشن لخيوط حرير خلال ساعتين اقوي كيراتين طبيعي للشعر

بكيس خميرة حولي شعرك الخشن لخيوط حرير، يمكننا أن نقوم بتحضير الكيراتين من النوع الطبيعي للشعر، ونستبدل المنتجات الخاصة بالكيراتين من النوع الكيميائي بالكيراتين الطبيعي، والذي سنقوم بتحضيره ومن خلال ما بالفقرات التالية من المقال، نتعرف بالتفصيل على تركيبة هي الأفضل من نوعها لمعالجة الشعر الخشن، وإكسابه النعومة الفائقة، حيث أن الشعر في الغالب قد أصبح منهك بفل الكريما والزيوت الكيميائية وأنواع الكيراتين الكيميائي التي توقف نموه، وتزيد من ضعفه، وتحفزه على التساقط.

بكيس خميرة حولي شعرك الخشن لخيوط حرير

من بين أهم المكونات والتي تعد أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها في وصفة الكيراتين ما يلي بالنقاط القادمة:

نشا بقدر ملعقتين.

كيس خميرة.

بيضة واحدة.

زيت لافندر.

زيت سمسم.

زيت خروع.

جل الصبار.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي بالخميرة

الكيراتين الطبيعي بالخميرة يعد من بين أفضل أنواع وصفات الكيراتين الطبيعية المتميزة والتي من شأنها أن تعزز نمو الشعر وتقلل من تساقطه، وطريقة التحضير تعتمد على الإحضار لوعاء ملائم لخلط مختلف المقادير مع الإذابة الكاملة للفازلين مع مكون جل الصبار، حيث أن الخليط لا يمكن أن يكون مجدي سوى بالامتزاج الكامل لمختلف المكونات وعدم وجود أي تكتل بالوصفة.

بعد التحضير لكريم الكيراتين، يتم التطبيق بشكل فوري له على خصلات الشعر، والتطبيق يتطلب أن تكون الخلطة متواجدة على الشعر لفترة زمنية تصل لنحو الساعة الكاملة، وهذا حتى يتم الامتصاص الفوري والسريع لكل المغذيات المتواجدة في الوصفة، فحينما تتم تغذية الشعر فهذا يتضح على مظهره من حيث النعومة واللمعان، والطول، التطبيق لا بد أن يكون لمرتين كل سبعة أيام وعدم الإهمال لتكرار تلك الوصفة لأنها بالفعل تعتبر ذات فعالية في الترطيب للشعر وجعله أكثر انسيابية، ولمعان، كما أن الوصفة تجعله يسير في تصفيفه.

فوائد الخميرة للشعر

خليط الكيراتين بالخميرة وجل الصبار يعد من بين الوصفات الأفضل والتي تساعد بشكل كبير على التحسين من حيوية الشعر، وجعل بصيلات الشعر أكثر تغذية، وهذا يتسبب في المزيد من الطول للشعر، كما أن الخليط يحسن من درجة سمك الشعر، كما تزيد من كثافته، وثقله وإعطائه المظهر الجذاب.