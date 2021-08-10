أطعمة مرضى التهاب المعدة ومصاب قرحة المعدة والمريء دليل شامل في الطعام والشراب

أطعمة مرضى التهاب المعدة ومصاب قرحة المعدة، هذه الكلمة قرحة المعدة تتردد على سمع الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ألم حاد في المعدة، دون معرفة سبب الألم، وبعد القيام بإجراء عدة فحوصات وأشعة، أن المريض يعاني من الإصابة بقرحة في المعدة وهي ما تتسبب في الشعور بهذا الألم الحاد، كما يوضح الأخصائيون في الجهاز الهضمي والكبد السبب في الإصابة بقرحة المعدة، يرجع إلى الإفراط في تناول الأكلات الدسمة، أو الأكلات المقلية، والإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، والمسكنات، أو نتيجة لعدم أخذ القسط الكافي من الراحة، وكثرة الإجهاد والقلق والتوتر.

أطعمة مرضى التهاب المعدة ومصاب قرحة المعدة

ينصح الأطباء مرضى التهاب المعدة ومصابي قرحة المعدة ببعض النصائح التي تعمل على تخفيف الألم وعلاج التهابات المعدة أو القرحة، ومنها تناول المشروبات الدافئة مثل اليانسون والبابونج والبردقوش، والحليب البارد الذي يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى دليل الأطعمة الكامل مع النصائح اللازمة، ومنها ما يلي: