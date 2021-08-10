خلطات سحرية لتفتيح الجسم كله و تفتيح المناطق الحساسة وتقشير الجلد الميت نتيجة روعه

تفتيح الجسم كله و تفتيح المناطق الحساسة، تفتيح المناطق الحساسة من أهم الأشياء التي يجب الاعتناء بها حيث يهملها الكثير وبالنسبة للنساء لهم الجزء الأكبر من هذا الاهتمام لذا يجب الحرص على تفتيح تلك المناطق وتعمل على زيادة الثقة في النفس أيضًا.

تفتيح الجسم كله و تفتيح المناطق الحساسة

يوج العديد من الخلطات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وذات نتائج مذهلة ومنها:

خلطة السكر مع بياض البيض

يساعد السكر على تقشير البشرة ويحتوي البيض على عناصر هامة للجسم وتعمل الوصفة على تفتيح البشرة والجسم وتفتيح الأماكن الحساسة .

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

بياض بيضة.

في وعاء نضع بياض البيضة مع ملعقة السكر مع التقليب المستمر حتى التجانس.

نختبر الخليط على أي مكان صغير من الجسم قبل الاستخدام.

يتم وضع الخليط على المناطق الحساسة ويتم تركه حتى يجف تمامًا.

ويتم تركه حتى يجف تمامًا. يتم غسل المنطقة جيدًا بالماء الفاتر، يمكن تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا.

مكونات وصفة السكر لتفتيح وتبيض الجسمطريقة تحضير واستخدام البيض لتفتيح الجسم

خلطة العسل مع زيت اللوز لتقشير وتفتيح الجسم

يعتبر العسل من أكثر المكونات الطبيعية الفعالة التى تساعد على تفتيح الجسم وتقشير الجلد الميت

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.

في وعاء يتم وضع زيت اللوز والحليب البودرة والليمون والعسل وخلطهم معًا جيدًا.

وضع الخليط على المنطقة الحساسة بعد أختبارها على أي منطقة صغيرة في الجسم كي لا تتحسس المنطقة الحساسة.

يتم وضع الخلطة على المنطقة الحساسة وتركها حوالي ثلث ساعة ثم غسلها بالماء الفاتر جيدًا.

يمكن تكرار هذه الوصفة أربع مرات أسبوعياً.

مكونات وصفة زيت اللوز لتفتيح الجسمطريقة تحضير واستخدام العسل لتفتيح الجسم

خلطة الزبادي مع قشر البرتقال لتفتيح الأماكن الحساسة

يحتوى البرتقال على الأحماض التي تساعد على تفتيح الأماكن الحساسة وتبيض الجسم كله .

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

٢ ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال البودرة.

في وعاء نضع الزبادي مع قشر البرتقال ويتم خلطهم معًا ثم نخلط معهم العسل حتى تمام التجانس.

نضع الخليط على المنطقة الحساسة لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.

يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعياً.

مكونات وصفة الزبادي لتفتيح الجسمطريقة تحضير واستخدام البرتقال لتقشير الجسم