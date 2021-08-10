وصفات طبيعية رائعة لتفتيح الركب في المنزل بدون مركبات كيميائية

تحرص الكثير من السيدات على معرفة أهم وأحدث الوصفات الطبيعية الي يتم استخدامها في تفتيح الركب، وذلك تجنباً لاستخدام أي مركبات كيميائية أو كريمات طبية لتفتيح هذه الأماكن، توجد العديد من الوصفات التي تستخدم للتخلص من اسمرار الركب، والتي من أشهرها الخل الأبيض وعصير الليمون، ومكونات هذه الوصفة هي عصير الليمون وثلاثة ملاعق من الخل الأبيض الخل الابيض وملعقة من ماء الورد، وكوب واحد من الماء.

وصفات طبيعية لتفتيح الركب

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ثم يتم وضع كمية من الخلييط على قطعة قماش، وتوضع هذه القطعة على الركب، ثم تترك هذه القطعة من القماش على الركب لمدة ساعتين، ويمكن تبليل هذه القطعة كلما جفت، ثم تزال هذه القطعة وتغسل الركب وترطب باستخدام مرطب مناسب.

يساعد خليط الليمون وزيت الزيتون على تفتيح الركب، بالإضافة إلى منع جفافها،مكونات هذه الوصفة هي نصف ملعقة سكر ونصف ملعقة من الملح الخشن، ونصف ليمونة وملعقة من زيت الزيتون، يتم خلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ثم يتم وضع الخليط على الركب وتترك لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، ثم يتم فرك الجلد جيداً ويكررذلك مرتين إلى ثلاثة مرات بالأسبوع، يعمل مقشر زيت الزيتون والسكر على التخلص من خلايا الجلد الميت والحد من الاحتكاك، بالإضافة إلى ترطيب الجلد بكفائة عالية.

مكونات هذه الوصفة التي تستخدم في تفتيح الركب هي ملعقة صغيرة من السكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، يتم خلط هذه المكونات مع بعضها جيداً، ثم توضع على الركب وتفرك بحركات دائرية لطيفة لمدة خمسة دقائق، وبعدها يترك الخليط على الركب لمدة لا تزيد عن عشرة دقائق، ويتم غسل الركب بالماء الدافئ والصابون الخفيف، وتكرر كل تلك الوصفات مرة يومياً لة أسبوع، وذلك لإزالة جميع مناطق الجلد الميت، والتي بدورها تزيل اسمرار الركب، كما يجب تجنب احتكاك الركب، ويجب استخدم كريم مرطب جيد للركب، ويلزم تنظيف الركب بشكل مستمر يومياً للتخلص من الاسمرار الناتج عن الاحتكاك والجفاف.