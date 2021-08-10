أقوى ماسك طبيعي لإزالة الشعر الزائد من الوجه نهائياً

أكثر الأمور النسائية المثيرة للحرج هو ظهور الشعر في الوجه بشكل ملحوظ لدي النساء والفتيات، والتي يختلف ظهور الشعر من شخص لآخر وكذلك الكثافة ولون الشعر أصفر أو أسود بارز ومرئي للعيون ويُرجع ذلك الاختلاف إلي طبيعة كل جسم حيث تعتبر الهرمونات المتحكمة في ظهور الشعر، وتقوم الفتيات بإزالة شعر الوجه بالكثير من الطرق التقليدية والتي تعتبر غير مناسبة للجميع خاصةً البشرة الحساسة ويوجد أيضاً طريقة إزالة شعر الوجه بالليزر ولكن هذه الطريقة مكلفة من الناحية المادية ولا تستطيع جميع الفتيات القيام بها، لذلك نبحث عن طرق بديلة يمكنها أن تؤدي إلي نتائج فعالة ونقدم لكم اليوم أكثر من ماسك ثبتت فاعليته في إزالة الشعر الزائد من خلال هذا المقال.

طريقة إزالة الشعر الزائد من الوجه

الماسك الأول:

نحتاج إلي نصف فنجان من ماء الزهر، وثلاث قطرات من زيت الزيتون ملعقة صغيرة من بودرة حجر الشبت، قطنة نظيفة.

طريقة التحضير: نحضر عبوة صغيرة ونضع بها بودرة الشبت ثم إضافة ماء الزهر ونقلبهم معاً بحيث يتم مزجهم جيداً وبإستخدام القطنة يتم وضع الماسك على الوجه وتركه حتى يجف ثم يتم غسل الوجه بالغسول جيداً وعند ملاحظة جفاف الوجه نقوم بتمرير قطنة بزيت الزيتون على الوجه لمدة ربع ساعه وغسله حتى يتم ترطيب الجلد، يتم تكرار هذا الماسك.

الماسك الثاني:

نحتاج إلي ملعقتين كبيرتين من زيت السعد ويتم تحضيره من العطار فهو أكثر الزيوت المعروفة بفاعليتها للتخلص من الشعر، وملعقتين من ماء الزهر، ملعقة كبيرة من بودرة الترمس.

طريقة التحضير: تحضير عبوة لحفظ الماسك حيث يمكن الإحتفاظ بماسك الترمس لمدة أسبوع في الثلاجة وإضافة بودرة الترمس بالإضافة إلي زيت السعد وماء الزهر وتقليبهم للحصول على ماسك متجانس وناعم، تطبيق الماسك على وجه نظيف خالي من وسائل التجميل ثم مسح الوجه بقطنة ناعمه ووضع الماسك على الوجه مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مبهرة.

ملحوظة:

هذه الطرق فعالة لتقليل نمو الشعر بشكل ملحوظ ويمكن استخدام تلك الطريقة في الأماكن التي يزداد بها نمو الشعر.