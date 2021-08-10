تتبيلة شاورما الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل بأفضل الطرق ومكونات سحرية

تتبيلة شاورما الدجاج هو السؤال الأكثر تداولا وانتشارا على شبكات البحث فاصبح البحث عن الشاورما شئ شائع جدا، حيث تعتبر شاورما الدجاج خاصة واحدة من أشهى الأطباق التي يفضلها الكثيرين، كما أن إعداد وتحضير شاورما الدجاج يتطلب منك إلى اتباع خطوات محددة، وذلك للحصول على المذاق المفضل بشكل صحي ومميز، وتعتبر الشاورما ذات مذاق رائع ومفضل للجميع حيث انه يحبه الكبار قبل الصغار، فيها بنا لنتعرف علي افضل طرق السهلو والبسيطة لتحضيرها ونتعرف أيضا علي مكونات التتبيلة الخاصة بها.

تتبيلة شاورما الدجاج

تختلف طريقة عمل التتبيلة الخاصة بشاورما الدجاج غالبا باختلاف الوصفات والمكونات، ولكن وعلى الرغم من تعدد واختلاف الوصفات الخاصة بإعداد شاورما الدجاج، فيمكنك تحضيرها في المنزل بنفسك بخطوات سهلة وأيضا بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وأيضا نقوم بأعدادها لتصبح بأقل السعرات الحرارية وذلك لكي نضمن الحفاظ على النظام الصحي، وأيضا لبصحة والوزن بشكل عمومي ،وهناك العديد من طرق عمل الشاورما الجديدة والمبتكر مثل شاورما اسكندر، وعمل تتبيلة شاورما الدجاج.

مكونات تتبيلة الشاروما:

مقادير إعداد وتحضير شاورما الدجاج

مقدار كيلو من صدور الدجاج المقطعة على هيئة شرائح طويلة.

تنظيف قطع الدجاج أولا باستخدام مقدار ملعقة من الملح وعصير الليمون.

مكونات تتبيل شاروما الدجاج

لتتبيل صدور الدجاج قومي استخدام المقادير التالية وتحضيرها، وذلك للحصول علي أفضل نتيجة.

المكونات:

مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر والذي يضيف للشاورما مذاق رائع ومتميز.

مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا والبهارات المخصصة لإعداد الشاورما بأنواعها

فلفل اسود وملح على حسب الرغبة.

ترك قطع الدجاج في اللبن الرائب مع أضافه مقدار ملعقتين من الكاتشب او صلصة الطماطم.

للحصول على مذاق اكثر تميز يمكنك أضافه القليل من بودرة الثوم المجفف بما يعادل ثلاثة فصوص من الثوم المهروس جيدا.

مقدار أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الشاورما

للاستماع بمذاق شاورما الدجاج الرائع مثل المطاعم عليك اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة: