طريقة عمل صلصة البشاميل الأصلية و الدايت وصلصة البشاميل بدون دقيق

طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت أو صلصة البشاميل بدون دقيق تعدي من أشهر الصلصات المشهورة في عالم الطبخ كما يرجع أصول صلصة البشاميل إلي المطبخ الفرنسي ،عبارة صلصة بيضاء من مزيج الدقيق والزبدة تدخل وصفة البشاميل في العديد من الوصفات منها المكرونة واللازانيا والفوتشيني والباستا و أطباق الدجاج واللحوم، فضلا عن ذلك تدخل في الحلويات بإضافة السكر إلي البشاميل كي تصبح حلوة الطعم والمذاق وتستخدم كبديل للكريمة في تحضير أشهي الحلويات صلصة البشاميل، لا تحتاج إلي مكونات كثيرة سهلة التحضير في طهيها ولكن تحتاج إلى نار هادئة عند الطهي والتقليب المستمر حتى لا يحدث تكتلات بها عبر السطور الأتية سوف نشرح لكم طريقة عمل صلصة البشاميل الأصلية وأنواع اخرى من صلصة البشاميل مثل البشاميل الدايت و البشاميل بدون دقيق. طريقة عمل صلصة البشاميل الأصلية طريقة عمل صلصة البشاميل الأصلية المكونات:- حليب سائل: 4\1.

زبدة: 3 ملاعق كبيره.

زيت نباتي واحد ونصف ملعقة كبيرة.

دقيق ابيض:- 1/4 كوب.

جوزة الطيب:- نصف ملعقة صغيرة.

مسحوق فلفل اسود:- نصف ملعقة صغيرة.

مرقة دجاج:- 1 مكعب.

جبنه بارميزان مبروش:- ربع كوب. طريقة تحضير صلصة البشاميل الأصلية ضعي وعاء على النار وذوبي الزبدة ثم ضيفي عليها الزيت مباشرة حتى لا تحترق. ثم يضاف عليهم الدقيق أو الطحين ونستمر في التقليب. بعد أن يذوب الطحين جيدا في الزبدة والزيت نضع عليه مكعب مرقة الدجاج وجوزة الطيب ومسحوق الفلفل الأسود و مبشور جبن البارميزان ثم تقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد. طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت و مكوناتها طريقة تحضير صلصة البشاميل الأصليةطريقة عمل صلصة البشاميل الدايت و مكوناتها المكونات:- 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي صحي.

نحضر 1 ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 3 أكواب حليب خالي الدسم.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ثوم بودرة ملعقة كبيرة.

1 ملعقة كبيرة بصل بودر .

ملعقة كبيرة جبن قليل الدسم. طريقة تحضير صلصة البشاميل الدايت في وعاء ذوبي مقدار الدقيق مع مقدار الحليب البارد. يضاف إلي الخليط الملح والثوم والفلفل والبصل على النار مع التقليب. ننتظر دقائق حتى يغلي الخليط ثم نضيف إليه الزيت مع الاستمرار في التقليب مرة اخرى. وبعد ضيفي الجبن قليل الدسم الى الخليط و نقلب جيدا. مكونات صلصة البشاميل بدون دقيق طريقة تحضير صلصة البشاميل الدايتمكونات صلصة البشاميل بدون دقيق المكونات:- عدد 4 ملاعق صغيرة زبدة.

2 ملعقه صغيره من النشا.

1 وربع كوب حليب.

نحضر اربع ملاعق كبيرة جبنه موتزاريلا.

نحضر 1 ملعقة صغيرة من المكونات الأتية:- ملح -فلفل ابيض- اوريغانو جاف. طريقة تحضير صلصة البشاميل بدون دقيق نحضر وعاء ونضع فيه الحليب مع النشا ونقلب جيدا.

يرفع على نار هادئة ثم ضيفي التوابل من الملح والفلفل والاوريغانو والجبن.

تقلب المكونات السابقة مع بعضها حتى تصبح خليط بقوام كثيف. طريقة تحضير صلصة البشاميل بدون دقيق الوسوم

طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت أو صلصة البشاميل بدون دقيق تعدي من أشهر الصلصات المشهورة في عالم الطبخ كما يرجع أصول صلصة البشاميل إلي المطبخ الفرنسي ،عبارة صلصة بيضاء من مزيج الدقيق والزبدة تدخل وصفة البشاميل في العديد من الوصفات منها المكرونة واللازانيا والفوتشيني والباستا و أطباق الدجاج واللحوم، فضلا عن ذلك تدخل في الحلويات بإضافة السكر إلي البشاميل كي تصبح حلوة الطعم والمذاق وتستخدم كبديل للكريمة في تحضير أشهي الحلويات صلصة البشاميل، لا تحتاج إلي مكونات كثيرة سهلة التحضير في طهيها ولكن تحتاج إلى نار هادئة عند الطهي والتقليب المستمر حتى لا يحدث تكتلات بها عبر السطور الأتية سوف نشرح لكم طريقة عمل صلصة البشاميل الأصلية وأنواع اخرى من صلصة البشاميل مثل البشاميل الدايت و البشاميل بدون دقيق. طريقة عمل صلصة البشاميل الأصلية طريقة عمل صلصة البشاميل الأصلية المكونات:- حليب سائل: 4\1.

زبدة: 3 ملاعق كبيره.

زيت نباتي واحد ونصف ملعقة كبيرة.

دقيق ابيض:- 1/4 كوب.

جوزة الطيب:- نصف ملعقة صغيرة.

مسحوق فلفل اسود:- نصف ملعقة صغيرة.

مرقة دجاج:- 1 مكعب.

جبنه بارميزان مبروش:- ربع كوب. طريقة تحضير صلصة البشاميل الأصلية ضعي وعاء على النار وذوبي الزبدة ثم ضيفي عليها الزيت مباشرة حتى لا تحترق. ثم يضاف عليهم الدقيق أو الطحين ونستمر في التقليب. بعد أن يذوب الطحين جيدا في الزبدة والزيت نضع عليه مكعب مرقة الدجاج وجوزة الطيب ومسحوق الفلفل الأسود و مبشور جبن البارميزان ثم تقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد. طريقة عمل صلصة البشاميل الدايت و مكوناتها طريقة تحضير صلصة البشاميل الأصليةطريقة عمل صلصة البشاميل الدايت و مكوناتها المكونات:- 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي صحي.

نحضر 1 ملعقة صغيرة من الملح.

عدد 3 أكواب حليب خالي الدسم.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ثوم بودرة ملعقة كبيرة.

1 ملعقة كبيرة بصل بودر .

ملعقة كبيرة جبن قليل الدسم. طريقة تحضير صلصة البشاميل الدايت في وعاء ذوبي مقدار الدقيق مع مقدار الحليب البارد. يضاف إلي الخليط الملح والثوم والفلفل والبصل على النار مع التقليب. ننتظر دقائق حتى يغلي الخليط ثم نضيف إليه الزيت مع الاستمرار في التقليب مرة اخرى. وبعد ضيفي الجبن قليل الدسم الى الخليط و نقلب جيدا. مكونات صلصة البشاميل بدون دقيق طريقة تحضير صلصة البشاميل الدايتمكونات صلصة البشاميل بدون دقيق المكونات:- عدد 4 ملاعق صغيرة زبدة.

2 ملعقه صغيره من النشا.

1 وربع كوب حليب.

نحضر اربع ملاعق كبيرة جبنه موتزاريلا.

نحضر 1 ملعقة صغيرة من المكونات الأتية:- ملح -فلفل ابيض- اوريغانو جاف. طريقة تحضير صلصة البشاميل بدون دقيق نحضر وعاء ونضع فيه الحليب مع النشا ونقلب جيدا.

يرفع على نار هادئة ثم ضيفي التوابل من الملح والفلفل والاوريغانو والجبن.

تقلب المكونات السابقة مع بعضها حتى تصبح خليط بقوام كثيف. طريقة تحضير صلصة البشاميل بدون دقيق

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