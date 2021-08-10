بملعقة فازلين واحدة تمتعي بشفايف جذابة بصنع روج طبيعي منزلي في دقائق

بدأت مستحضرات التجميل تنتشر في الآونة الأخيرة وتريد كل سيدة اقتنائها، والحصول عليها واشهرها هو أحمر الشفاه، والذي تتعدد ألوانه، وأسعاره متفاوتة بين الأنواع المختلفة منها الرديء، ومنها الجيد، ولكن بأسعار عالية، ولأننا نتميز بعرض كل ما هو جديد لكِ و بتكلفة قليلة او اشياء متوفره وطبيعية لا تؤذي بشرتك أو تؤثر عليها بالسلب، فإننا نقدم لكِ طريقة عمل الروج في المنزل، وبطرق مختلفة ومتعددة؛ لتختاري الأنسب لكِ. طريقة عمل الروج الطبيعي بالفازلين طريقة عمل الروج الطبيعي بالفازلين المكونات فازلين طبيعي 3 ملاعق كبار لكل 20 جرام من الروج.

ألوان طعام طبيعية، أو القليل من بودرة الايشادو الخاصة بكِ باللون الذي تحبينه.

قطرات من أي نوع زيت عطري تفضلينه مثل اللافندر، أو قطرات ماء ورد، أو الفانيلا السائلة لإعطائه رائحة مميزة. الطريقة قومي بوضع الفازلين في إناء يتحمل الحرارة، وقومي بعمل حمام مائي للفازلين؛ ليذوب جيداً، او يمكنك وضعه بالميكرويف من 3 الى 4 ثواني فقط.

أضيفي اللون الطبيعي الذي تريدينه، وكذلك الزيت العطري، وقلبيه جيداً الى ان يتجانس صبي الخليط في علبة صغيرة مناسبة، واغلقيها جيداً ،وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة، أو إلى أن تتماسك. استخدميه كلما احتجتي اليه، وضعيه في الثلاجة مرة أخرى حتى يظل متماسك. طريقة عمل الروج الثابت ببذور الكتان المكونات ملعقتين كبار من بذور الكتان.

قطرات من الزيوت العطرية التي تحبينها مثل اللافندر او الورد او الياسمين، او غيرها حسب رغبتك.

اللون المفضل لكِ من ألوان الايشادو الخاص بكِ، أو الألوان الطبيعية.

شمع عسل 4 ملاعق صغيرة.

نصف كوب من الماء. الطريقة احضري إناء فارغ ضعي به نصف كوب من الماء، وضعيه على النار أضيفي إليه بذور الكتان، واتركيه على النار حتى يُكون جل الكتان الذي يشبه الجيلي في قوامه .

بعد تكون الجيل قومي بإضافة شمع العسل، وقلبيه حتى يذوب.

اغلقي النار على الوعاء وقومي بتصفيته في مصفاة صغيرة حتى تحصلي على الجل أضيفي له اللون المفضل لكِ، و كذلك الرائحة، أو النكهة المفضلة لكِ، وامزجيهم جيدا، واتركيه حتى يبرد.

بعد أن يبرد ضعيه في علبة صغيرة ذات غطاء محكم، أو في اي عبوة متوفرة لديكِ، وضعيه في المبرد حتى يتماسك قوامه قبل الاستخدام، وبعد أن تستخدميه يحفظ في الثلاجة.

إن كان قوامه اصبح سائلاً يمكنك إضافة مزيد من جل الكتان؛ ليتماسك قوامه، وإن كان جاف قليلا أضيفي القليل من الزيت العطري. الطريقةطريقة عمل الروج الثابت ببذور الكتان المكوناتالطريقة الوسوم

بدأت مستحضرات التجميل تنتشر في الآونة الأخيرة وتريد كل سيدة اقتنائها، والحصول عليها واشهرها هو أحمر الشفاه، والذي تتعدد ألوانه، وأسعاره متفاوتة بين الأنواع المختلفة منها الرديء، ومنها الجيد، ولكن بأسعار عالية، ولأننا نتميز بعرض كل ما هو جديد لكِ و بتكلفة قليلة او اشياء متوفره وطبيعية لا تؤذي بشرتك أو تؤثر عليها بالسلب، فإننا نقدم لكِ طريقة عمل الروج في المنزل، وبطرق مختلفة ومتعددة؛ لتختاري الأنسب لكِ. طريقة عمل الروج الطبيعي بالفازلين طريقة عمل الروج الطبيعي بالفازلين المكونات فازلين طبيعي 3 ملاعق كبار لكل 20 جرام من الروج.

ألوان طعام طبيعية، أو القليل من بودرة الايشادو الخاصة بكِ باللون الذي تحبينه.

قطرات من أي نوع زيت عطري تفضلينه مثل اللافندر، أو قطرات ماء ورد، أو الفانيلا السائلة لإعطائه رائحة مميزة. الطريقة قومي بوضع الفازلين في إناء يتحمل الحرارة، وقومي بعمل حمام مائي للفازلين؛ ليذوب جيداً، او يمكنك وضعه بالميكرويف من 3 الى 4 ثواني فقط.

أضيفي اللون الطبيعي الذي تريدينه، وكذلك الزيت العطري، وقلبيه جيداً الى ان يتجانس صبي الخليط في علبة صغيرة مناسبة، واغلقيها جيداً ،وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة، أو إلى أن تتماسك. استخدميه كلما احتجتي اليه، وضعيه في الثلاجة مرة أخرى حتى يظل متماسك. طريقة عمل الروج الثابت ببذور الكتان المكونات ملعقتين كبار من بذور الكتان.

قطرات من الزيوت العطرية التي تحبينها مثل اللافندر او الورد او الياسمين، او غيرها حسب رغبتك.

اللون المفضل لكِ من ألوان الايشادو الخاص بكِ، أو الألوان الطبيعية.

شمع عسل 4 ملاعق صغيرة.

نصف كوب من الماء. الطريقة احضري إناء فارغ ضعي به نصف كوب من الماء، وضعيه على النار أضيفي إليه بذور الكتان، واتركيه على النار حتى يُكون جل الكتان الذي يشبه الجيلي في قوامه .

بعد تكون الجيل قومي بإضافة شمع العسل، وقلبيه حتى يذوب.

اغلقي النار على الوعاء وقومي بتصفيته في مصفاة صغيرة حتى تحصلي على الجل أضيفي له اللون المفضل لكِ، و كذلك الرائحة، أو النكهة المفضلة لكِ، وامزجيهم جيدا، واتركيه حتى يبرد.

بعد أن يبرد ضعيه في علبة صغيرة ذات غطاء محكم، أو في اي عبوة متوفرة لديكِ، وضعيه في المبرد حتى يتماسك قوامه قبل الاستخدام، وبعد أن تستخدميه يحفظ في الثلاجة.

إن كان قوامه اصبح سائلاً يمكنك إضافة مزيد من جل الكتان؛ ليتماسك قوامه، وإن كان جاف قليلا أضيفي القليل من الزيت العطري. الطريقةطريقة عمل الروج الثابت ببذور الكتان المكوناتالطريقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة فازلين واحدة تمتعي بشفايف جذابة بصنع روج طبيعي منزلي في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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