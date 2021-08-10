لن تصدقي سحر الثوم لتطويل وتكثيف وملئ الفراغات لشعر طويل لحد كعب رجلك وسيطول بسرعة الصاروخ

الشعر تاج المرأة، والذي يبدي جمالها، لذلك تهتم الفتيات والسيدات بالشعر كثيرًا، ويحاولن البحث عن الوصفات التي تحسن الشعر وتحافظ عليه من التلف، وفي الغالب تحاول الكثيرات جعل شعرهن طويل، وكثيف، ويتجنبون قصه مخافة ألا يطول بشكل كبير مرة أخرى، ولكن لاداعي لهذا الخوف بعد الآن فقد تم إثبات فوائد الثوم الجمة للشعر، ووجد أنه يزيد حيوية الشعر، وطوله وكثافته، وهذا هو مايبحث عنه الجميع.

خلطة الثوم المعجزة لتطويل الشعر

يشتهر الثوم كونه من أنجح مكونات الوصفات الخاصة بطول وكثافة الشعر، ومن هذه الوصفات:

بقدونس.

4 فص من الثوم.

عسل أبيض.

ملعقتين من خل التفاح كبيرتين.

500 مللي من الماء.

ضعي البقدونس والثوم في الماء، ويتم غليهم لمدة 10 دقائق فقط.

بعد أن ترفعي المغلي من على النار ويصبح دافئًا قليلاً قومي بتصفيته.

ضعي العسل على الخلطة وقلبيها.

أضيفي خل التفاح إلى الخليط.

إذا كان شعرك به جفاف يمكنك إضافة قليلًا من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

بعد خلط المكونات تمامًا يمكنك الاحتفاظ بها في زجاجة واستخدامها.

لأفضل النتائج يتم غسل الشعر جيدًا، وبعد ذلك توضع عليه الخلطة التي تم إعدادها، وصففي شعرك واتركيه.

كرري استخدام الخليط لمدة يومين آخرين وفي اليوم الثالث اغسلي شعرك.

قومي بتكرار الاستخدام مع غسل الشعر كل يومين أو ثلاثة أيام، وستلاحظين فرقًا واضحًا بعد حوالي 10 أيام.

في فترة استخدام الخلطة حاولي الاهتمام بالتغذية، وتناول الأطعمة التي تحتوي عناصر غذائية مفيدة، لأن ذلك سيساعدك على أن تحصلي على نتائج سريعة ورائعة.

المكوناتطريقة التحضيروصفة أخرى للثوم

الثوم له الكثير من الوصفات التي يدخل فيها ومن تلك الخلطات خلطة زيت الجرجير، والتي تتميز باحتوائها على الكثير من العناصر المغذية للشعر:

زيت جرجير.

زيت جوز الهند.

فص واحد فقط من الثوم.

ضعي القليل من كل من زيت الجرجير وزيت جوز الهند في إناء التحضير.

اهرسي فص الثوم تمامًا.

ضعي الثوم الذي هرستيه على الزيوت.

افردي الخليط على شعرك كله، الجذور والأطراف.

اتركيه على الشعر لفترة ساعتين ثم قومي بغسله بعمق للتخلص من الرائحة النفاذة للثوم.

المكوناتطريقة صنع الخلطة