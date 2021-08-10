كرات البطاطس بالبشاميل واللحم المفروم والموتزاريلا في الفرن سهلة جدا

كرات البطاطس بالبشاميل واللحم ، طريقة جديدة ولذيذة لعمل البطاطس في الفرن، مع إضافات غير معتادة، خاصة وأن صوص البشاميل أو الصلصة البيضاء، كما يطلق عليها البعض، هي ذات مذاق بديع، خاصة مع البطاطا أو البطاطس، المغمورة في صوص البشاميل. وجميعنا يعلم أن المكرونة بالبشاميل هي الأكلة الأكثر شهرة، في الوطن العربي باستخدام صوص البشاميل. ولكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى، التي يمكنك طهيها بالبشاميل مثل؛ طريقة عمل المسقعة بالبشاميل، وطريقة نجرسكو الدجاج مثل المطاعم. وغيرها العديد من الوجبات الشهية، المضاف إليها صوص البشاميل الرائع.

البطاطس من أهم الوجبات على مائدتك، ويحبها الأطفال كثيرًا، ولهذا السبب تبحث الكثير من السيدات، عن طريقة لطهي البطاطس بطريقة مختلفة في كل مرة، ومن أشهر طرق طهي البطاطس في المنزل، طريقة بطاطس باللبن في الفرن، وطريقة فطيرة البطاطس المقلية، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وأصابع البطاطس المقلية بالجبن، بالإضافة إلى كرات البطاطس بالبشاميل واللحم، والتي تحمل أكثر من اسم مثل؛ كرات البطاطس باللحم المفروم والكريمة، أو كرات البطاطس باللحم المفروم عالم حواء، أو كرات اللحم المفروم بالبطاطس في الفرن، أو كرات البطاطس باللحمه المفرومة والموتزاريلا، أو صينية كرات البطاطس باللحم، أو كرات البطاطا المحشية باللحم، أو حتى كرات البطاطس باللحم المقلية، أو صينية بطاطس بكرات اللحمة المفرومة.

8 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات، ثم تسلق وتهرس بيوريه جيدًا.

ملعقة صغير فلفل أسود مطحون.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

كيلو لحم مفروم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

مكعبان من مرق الدجاج.

2 حبة بصل مفروم ناعمًا.

½ كوب بازلاء مجمدة.

كوب ذرة مجمدة.

½ كوب جزر مجمد.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة كاري.