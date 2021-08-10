كرات البطاطس بالبشاميل واللحم المفروم والموتزاريلا في الفرن سهلة جدا

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كرات البطاطس بالبشاميل واللحم ، طريقة جديدة ولذيذة لعمل البطاطس في الفرن، مع إضافات غير معتادة، خاصة وأن صوص البشاميل أو الصلصة البيضاء، كما يطلق عليها البعض، هي ذات مذاق بديع، خاصة مع البطاطا أو البطاطس، المغمورة في صوص البشاميل. وجميعنا يعلم أن المكرونة بالبشاميل هي الأكلة الأكثر شهرة، في الوطن العربي باستخدام صوص البشاميل. ولكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى، التي يمكنك طهيها بالبشاميل مثل؛ طريقة عمل المسقعة بالبشاميل، وطريقة نجرسكو الدجاج مثل المطاعم. وغيرها العديد من الوجبات الشهية، المضاف إليها صوص البشاميل الرائع.كرات البطاطس باللحمه المفرومة والموتزاريلا
البطاطس من أهم الوجبات على مائدتك، ويحبها الأطفال كثيرًا، ولهذا السبب تبحث الكثير من السيدات، عن طريقة لطهي البطاطس بطريقة مختلفة في كل مرة، ومن أشهر طرق طهي البطاطس في المنزل، طريقة بطاطس باللبن في الفرن، وطريقة فطيرة البطاطس المقلية، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وأصابع البطاطس المقلية بالجبن، بالإضافة إلى كرات البطاطس بالبشاميل واللحم، والتي تحمل أكثر من اسم مثل؛ كرات البطاطس باللحم المفروم والكريمة، أو كرات البطاطس باللحم المفروم عالم حواء، أو كرات اللحم المفروم بالبطاطس في الفرن، أو كرات البطاطس باللحمه المفرومة والموتزاريلا، أو صينية كرات البطاطس باللحم، أو كرات البطاطا المحشية باللحم، أو حتى كرات البطاطس باللحم المقلية، أو صينية بطاطس بكرات اللحمة المفرومة.بشاميل مع كرات البطاطا صينية كرات البطاطس باللحم
- 8 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات، ثم تسلق وتهرس بيوريه جيدًا.
- ملعقة صغير فلفل أسود مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- كيلو لحم مفروم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- مكعبان من مرق الدجاج.
- 2 حبة بصل مفروم ناعمًا.
- ½ كوب بازلاء مجمدة.
- كوب ذرة مجمدة.
- ½ كوب جزر مجمد.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
- ½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة كاري.
- حضري البشاميل بمزج الحليب وعبوة البشاميل الجاهزة، في قدر على النار، حتى يثقل القوام ثم ارفعيها واتركيها جانبًا.
- وبعد سلق البطاطس وهرسها جيدًا، أضيفي إليها البابريكا والكزبرة الجافة، مع الفلفل والقرفة وقلبيهم جًيدًا.
- ثم شكّلي البطاطس على هيئة كرات، حتى تنتهي من كل الكمية.
- وبعد ذلك حضري اللحم، بوضع الزيت في وعاء عميق، ثم شوحي البصل به، وأضيفي اللحم إليه مع التقليب.
- وعقب تشويح اللحم مع البصل، أضيفي الجزر والبازلاء والذرة، مع المرق الجاهز، وقلبيهم معًا.
- ثم قومي بتسخين الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- وأثناء تسخين الفرن، أحضري صينية الخبو البايركس، وادهنيها بصوص البشاميل من الأسفل.
- ثم اسكبي فوقها خليك اللحم والخضروات.
- وبعد ذلك أضيفي الموزاريلا لتغطي الصينية، ثم ضعي كرات البطاطس في الصينية.
- ثم اسكبي فوق البطاطس، باقي صوص البشاميل ليغطيها كاملة، مع الباقي من الموزاريلا.
- وعقب ذلك أدخلي صينية بطاطس بكرات اللحمة المفرومة، إلى الفرن الساخن لمدة ثلث الساعة.
- ثم أخرجيها عقب أن تذوب الجبن، وتحصل البطاطس على لون محمر من الأعلى.
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كرات البطاطس بالبشاميل واللحم ، طريقة جديدة ولذيذة لعمل البطاطس في الفرن، مع إضافات غير معتادة، خاصة وأن صوص البشاميل أو الصلصة البيضاء، كما يطلق عليها البعض، هي ذات مذاق بديع، خاصة مع البطاطا أو البطاطس، المغمورة في صوص البشاميل. وجميعنا يعلم أن المكرونة بالبشاميل هي الأكلة الأكثر شهرة، في الوطن العربي باستخدام صوص البشاميل. ولكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى، التي يمكنك طهيها بالبشاميل مثل؛ طريقة عمل المسقعة بالبشاميل، وطريقة نجرسكو الدجاج مثل المطاعم. وغيرها العديد من الوجبات الشهية، المضاف إليها صوص البشاميل الرائع.كرات البطاطس باللحمه المفرومة والموتزاريلا
البطاطس من أهم الوجبات على مائدتك، ويحبها الأطفال كثيرًا، ولهذا السبب تبحث الكثير من السيدات، عن طريقة لطهي البطاطس بطريقة مختلفة في كل مرة، ومن أشهر طرق طهي البطاطس في المنزل، طريقة بطاطس باللبن في الفرن، وطريقة فطيرة البطاطس المقلية، وفطيرة البطاطس التركية بدون فرن، وأصابع البطاطس المقلية بالجبن، بالإضافة إلى كرات البطاطس بالبشاميل واللحم، والتي تحمل أكثر من اسم مثل؛ كرات البطاطس باللحم المفروم والكريمة، أو كرات البطاطس باللحم المفروم عالم حواء، أو كرات اللحم المفروم بالبطاطس في الفرن، أو كرات البطاطس باللحمه المفرومة والموتزاريلا، أو صينية كرات البطاطس باللحم، أو كرات البطاطا المحشية باللحم، أو حتى كرات البطاطس باللحم المقلية، أو صينية بطاطس بكرات اللحمة المفرومة.بشاميل مع كرات البطاطا صينية كرات البطاطس باللحم
- 8 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات، ثم تسلق وتهرس بيوريه جيدًا.
- ملعقة صغير فلفل أسود مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- كيلو لحم مفروم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- مكعبان من مرق الدجاج.
- 2 حبة بصل مفروم ناعمًا.
- ½ كوب بازلاء مجمدة.
- كوب ذرة مجمدة.
- ½ كوب جزر مجمد.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
- ½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة كاري.
- حضري البشاميل بمزج الحليب وعبوة البشاميل الجاهزة، في قدر على النار، حتى يثقل القوام ثم ارفعيها واتركيها جانبًا.
- وبعد سلق البطاطس وهرسها جيدًا، أضيفي إليها البابريكا والكزبرة الجافة، مع الفلفل والقرفة وقلبيهم جًيدًا.
- ثم شكّلي البطاطس على هيئة كرات، حتى تنتهي من كل الكمية.
- وبعد ذلك حضري اللحم، بوضع الزيت في وعاء عميق، ثم شوحي البصل به، وأضيفي اللحم إليه مع التقليب.
- وعقب تشويح اللحم مع البصل، أضيفي الجزر والبازلاء والذرة، مع المرق الجاهز، وقلبيهم معًا.
- ثم قومي بتسخين الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- وأثناء تسخين الفرن، أحضري صينية الخبو البايركس، وادهنيها بصوص البشاميل من الأسفل.
- ثم اسكبي فوقها خليك اللحم والخضروات.
- وبعد ذلك أضيفي الموزاريلا لتغطي الصينية، ثم ضعي كرات البطاطس في الصينية.
- ثم اسكبي فوق البطاطس، باقي صوص البشاميل ليغطيها كاملة، مع الباقي من الموزاريلا.
- وعقب ذلك أدخلي صينية بطاطس بكرات اللحمة المفرومة، إلى الفرن الساخن لمدة ثلث الساعة.
- ثم أخرجيها عقب أن تذوب الجبن، وتحصل البطاطس على لون محمر من الأعلى.
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