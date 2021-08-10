طريقة عمل صينية البسبوسة المرملة في المنزل

طريقة تحضير صينية البسبوسة المرملة من اقدم الحلويات الشرقية الأصيلة المعروفة على مستوى الوطن العربي تتسم بالطابع العثماني الأصلي مثل الكنافة والقطايف وبلح الشام وغيرها صينيه البسبوسه المرملة دائما تجهز في المناسبات السعيدة بمختلف أنواعها من أعياد الميلاد والأفراح واستقبال الضيوف في سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة مع موقع ثقفني الإخباري بوصفة مختلفة في المنزل مثل الجاهز تمام. طريقة عمل صينية البسبوسة المرملة طريقة عمل صينية البسبوسة المرملة المقادير: نعد ثلاث أكواب دقيق سميد ناعم.

1/3 كوب جوز هند ناعم.

كوب وربع سكر ابيض ناعم

ثلث كوب شربات ثقيل.

نحضر كوب حليب كامل الدسم. مكونات تحضير الشربات التقيل للبسبوسة نعد نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب.

عصير نصف ليمونه. مكونات تحضير الشربات التقيل للبسبوسة أولا تحضير الشربات الخفيف: نحضر وعاء نضع فيه السكر والماء مضاف إليه عصير الليمون ويترك حتى يغلي ثم يرفع من على النار. ثانيا تحضير الشربات التقيل المكونات عمل البسبوسة: نضع كوب من السكر والماء في وعاء ويرفع على النار بدون تقليب. وعندما يبدأ في الغليان نهدئ النار ويترك لمده خمس دقائق حتى يغلي. يرفع الشربات من على النار ونأخذ منه كمية مناسبة لمكونات تحضير البسبوسة ويحفظ الباقي في الثلاجة. طريقة تحضير البسبوسة نحضر وعاء نظيف فيه السميد والسمنة ونقلب حتى تتشرب حبات السميد السمنة وتتغلف جيدا دون التقليب مدة طويلة. وبعد ذلك نضيف كوب جوز الهند ونقلب تقليبه خفيفة. نأخذ الوعاء ونضع في الحليب والشربات الثقيل مضاف إليه السكر مع التقليب بشكل جيدا ثم يوضع على النار للتدفئة دون الوصول إلي مرحلة الغليان. وبعد يضاف هذا الخليط السائل الى خليط السميد مع التقليب البسيط لحين اندماج المكونات مع بعضها. نجهز صينية مدهونة بالسمنة مقاس 32 مخصصة لعمل البسبوسة بدون جوانب عالية. نزل بالخليط في الصينية مع تخبيط الصنية من أجل خروج الهواء الزائد ثم تدخل البسبوسة الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك وتكون بسبوسة مرملة. نشعل الفرن على درجة حرارة 200 ثم ندخل الصينية وتترك لمدة 30 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي من الأحرف. وبعد نشعل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي الغامق من اعلي الوجه ثم تخرج من الفرن ويسكب عليها الشربات الخفيف البارد. طريقة تحضير البسبوسة تترك البسبوسة جانبا حتى تتشرب الشربات جيدا وتبرد تماما ثم تدهن بفرشاة بها سمنة لإضافة لمعة جميلة للوجه ثم تقطع وتقدم بصحة وهناء. الوسوم

طريقة تحضير صينية البسبوسة المرملة من اقدم الحلويات الشرقية الأصيلة المعروفة على مستوى الوطن العربي تتسم بالطابع العثماني الأصلي مثل الكنافة والقطايف وبلح الشام وغيرها صينيه البسبوسه المرملة دائما تجهز في المناسبات السعيدة بمختلف أنواعها من أعياد الميلاد والأفراح واستقبال الضيوف في سوف نتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة مع موقع ثقفني الإخباري بوصفة مختلفة في المنزل مثل الجاهز تمام. طريقة عمل صينية البسبوسة المرملة طريقة عمل صينية البسبوسة المرملة المقادير: نعد ثلاث أكواب دقيق سميد ناعم.

1/3 كوب جوز هند ناعم.

كوب وربع سكر ابيض ناعم

ثلث كوب شربات ثقيل.

نحضر كوب حليب كامل الدسم. مكونات تحضير الشربات التقيل للبسبوسة نعد نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب.

عصير نصف ليمونه. مكونات تحضير الشربات التقيل للبسبوسة أولا تحضير الشربات الخفيف: نحضر وعاء نضع فيه السكر والماء مضاف إليه عصير الليمون ويترك حتى يغلي ثم يرفع من على النار. ثانيا تحضير الشربات التقيل المكونات عمل البسبوسة: نضع كوب من السكر والماء في وعاء ويرفع على النار بدون تقليب. وعندما يبدأ في الغليان نهدئ النار ويترك لمده خمس دقائق حتى يغلي. يرفع الشربات من على النار ونأخذ منه كمية مناسبة لمكونات تحضير البسبوسة ويحفظ الباقي في الثلاجة. طريقة تحضير البسبوسة نحضر وعاء نظيف فيه السميد والسمنة ونقلب حتى تتشرب حبات السميد السمنة وتتغلف جيدا دون التقليب مدة طويلة. وبعد ذلك نضيف كوب جوز الهند ونقلب تقليبه خفيفة. نأخذ الوعاء ونضع في الحليب والشربات الثقيل مضاف إليه السكر مع التقليب بشكل جيدا ثم يوضع على النار للتدفئة دون الوصول إلي مرحلة الغليان. وبعد يضاف هذا الخليط السائل الى خليط السميد مع التقليب البسيط لحين اندماج المكونات مع بعضها. نجهز صينية مدهونة بالسمنة مقاس 32 مخصصة لعمل البسبوسة بدون جوانب عالية. نزل بالخليط في الصينية مع تخبيط الصنية من أجل خروج الهواء الزائد ثم تدخل البسبوسة الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك وتكون بسبوسة مرملة. نشعل الفرن على درجة حرارة 200 ثم ندخل الصينية وتترك لمدة 30 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي من الأحرف. وبعد نشعل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي الغامق من اعلي الوجه ثم تخرج من الفرن ويسكب عليها الشربات الخفيف البارد. طريقة تحضير البسبوسة تترك البسبوسة جانبا حتى تتشرب الشربات جيدا وتبرد تماما ثم تدهن بفرشاة بها سمنة لإضافة لمعة جميلة للوجه ثم تقطع وتقدم بصحة وهناء.

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