طريقة عمل كريم القهوة السحري أقوي كريم طبيعي لتفتيح وتقشير البشرة

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يعتبر كريم القهوة ، من أقوي الوصفات الطبيعية لتفتيح وتبيض البشرة وجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال، يقضي علي البقع الداكنة ويعمل كمقشر رائع للبشرة، ويوحد لونها ومضاد للشيخوخة، لأن كل مكونات هذا الكريم طبيعية وفعالة جداً، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء مثل القمر، لأنه يحتوي علي مجموعة من العناصر المضادة للأكسدة التي تعمل علي محاربة علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، ويعمل أيضاً علي تفتيح البشرة عشر درجات، فهو من أفضل وأحسن الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل سريع، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد استخدامك هذا الكريم الرهيب، وننصح كل سيدة أو فتاة تريد الحصول علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل باستخدام هذا الكريم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم القهوة السحري بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات عمل كريم القهوة
تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم السحري في المنزل وهي كما يلي:-
- معلقة صغيرة من القهوة المطحونة.
- مقدار معلقة ونصف صغيرة من ماء الورد.
- نصف معلقة صغيرة من الجلسرين.
- معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- 2 معلقة صغيرة من جيل الصبار.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم القهوة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة وماء الورد، ونبدأ بخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات.
- ثم نضيف عليهم الجلسرين و زيت اللوز الحلو، ونستمر في الخلط حتي تمتزج المكونات جميعاً مع بعض.
- بعد ذلك نضيف جيل الصبار، ونستمر في الخلط حتي نحصل علي قوام كريمي.
- نحضر علبة صغيرة ونظيفة، ونضع بها الخليط ونغلقها جيداً، ويترك في الثلاجة.
- نقوم بعد ذلك بفرد الخليط علي الوجه والرقبة والايد، ويدلك بحركة دائرية لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك يترك علي البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، وتكرر الوصفة يومياً للحصول علي أفضل النتائج.
فوائد كريم القهوة للبشرة
هناك فوائد عديدة جداً لهذا الكريم السحري في التفتيح وهي كما يلي:-
- يعتبر مقشر طبيعي للبشرة.
- يعطي البشرة رطوبة تحميها من الجفاف.
- يعمل علي تفتيح البشرة والأماكن الغامقة.
- يمنع ظهور حب الشباب والبثور السوداء.
- يعالج الهالات السوداء الموجودة حول منطقة العين.
- يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.
- يزيل الجلد الميت ويعمل علي تجديده.
- يحارب علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة.
تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع والفعال في التفتيح وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به معلقة من القهوة ومعلقة من زيت الزيتون، ونمزجهم جيداً مع بعض.
- ثم نضيف لهم بعد ذلك معلقة من عصير الليمون، ونمزج جيداً حتي نحصل علي قوام متماسك.
- نضع الخليط علي الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء البارد ويجفف تماماً.
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات عمل هذه الصابونة للقضاء علي مشاكل البشرة وهي كما يلي:-
- قومي ببشر صابونة من الجلسرين، وأذبيها ثم ضيفي لها ماء الورد وقلبي جيداً.
- ثم بعد ذلك ضيفي 3 ملاعق من القهوة وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند قلبي جيداً حتي تمام المزج.
- بعد ذلك صبي الخليط في قوالب، واتركيهم لمدة يوم في الثلاجة، حتي يتماسك الخليط جيداً.
- ثم يمكنك بعد ذلك استخدام الصابون، علي البشرة والجسم مباشراً.
الوسوم
يعتبر كريم القهوة ، من أقوي الوصفات الطبيعية لتفتيح وتبيض البشرة وجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال، يقضي علي البقع الداكنة ويعمل كمقشر رائع للبشرة، ويوحد لونها ومضاد للشيخوخة، لأن كل مكونات هذا الكريم طبيعية وفعالة جداً، سوف يجعل هذا الخليط بشرتك صافية وبيضاء مثل القمر، لأنه يحتوي علي مجموعة من العناصر المضادة للأكسدة التي تعمل علي محاربة علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، ويعمل أيضاً علي تفتيح البشرة عشر درجات، فهو من أفضل وأحسن الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة بشكل سريع، ولن تحتاجي إلي وضع المكياج من بعد استخدامك هذا الكريم الرهيب، وننصح كل سيدة أو فتاة تريد الحصول علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل باستخدام هذا الكريم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم القهوة السحري بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات عمل كريم القهوة
تعرفي من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم السحري في المنزل وهي كما يلي:-
- معلقة صغيرة من القهوة المطحونة.
- مقدار معلقة ونصف صغيرة من ماء الورد.
- نصف معلقة صغيرة من الجلسرين.
- معلقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- 2 معلقة صغيرة من جيل الصبار.
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم القهوة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به القهوة وماء الورد، ونبدأ بخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات.
- ثم نضيف عليهم الجلسرين و زيت اللوز الحلو، ونستمر في الخلط حتي تمتزج المكونات جميعاً مع بعض.
- بعد ذلك نضيف جيل الصبار، ونستمر في الخلط حتي نحصل علي قوام كريمي.
- نحضر علبة صغيرة ونظيفة، ونضع بها الخليط ونغلقها جيداً، ويترك في الثلاجة.
- نقوم بعد ذلك بفرد الخليط علي الوجه والرقبة والايد، ويدلك بحركة دائرية لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك يترك علي البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، وتكرر الوصفة يومياً للحصول علي أفضل النتائج.
فوائد كريم القهوة للبشرة
هناك فوائد عديدة جداً لهذا الكريم السحري في التفتيح وهي كما يلي:-
- يعتبر مقشر طبيعي للبشرة.
- يعطي البشرة رطوبة تحميها من الجفاف.
- يعمل علي تفتيح البشرة والأماكن الغامقة.
- يمنع ظهور حب الشباب والبثور السوداء.
- يعالج الهالات السوداء الموجودة حول منطقة العين.
- يعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس.
- يزيل الجلد الميت ويعمل علي تجديده.
- يحارب علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة.
تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع والفعال في التفتيح وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به معلقة من القهوة ومعلقة من زيت الزيتون، ونمزجهم جيداً مع بعض.
- ثم نضيف لهم بعد ذلك معلقة من عصير الليمون، ونمزج جيداً حتي نحصل علي قوام متماسك.
- نضع الخليط علي الوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء البارد ويجفف تماماً.
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات عمل هذه الصابونة للقضاء علي مشاكل البشرة وهي كما يلي:-
- قومي ببشر صابونة من الجلسرين، وأذبيها ثم ضيفي لها ماء الورد وقلبي جيداً.
- ثم بعد ذلك ضيفي 3 ملاعق من القهوة وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند قلبي جيداً حتي تمام المزج.
- بعد ذلك صبي الخليط في قوالب، واتركيهم لمدة يوم في الثلاجة، حتي يتماسك الخليط جيداً.
- ثم يمكنك بعد ذلك استخدام الصابون، علي البشرة والجسم مباشراً.
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