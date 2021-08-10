طريقة عمل صابونة الجلسرين الرهيبة في المنزل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

تعد صابونة الجلسرين ، من أفضل أنواع الصابون الذي يعالج الكثير من مشاكل البشرة، حيث أنها تعمل علي تأخير علامات الشيخوخة، وتعمل علي توجيه خلايا الجلد في مراحل النضج الأربعة، وهي صابونة جيدة للمصابين بالصدفية أو الأمراض الجلدية الأخرى، وتعتبر صابونة الجلسرين منخفضة الدهون وهي تكون اختيار جيد لأصحاب البشرة الدهنية، ويدخل الجلسرين في الكثير من المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل، سوف تجعل هذه الصابونة بشرتك أكثر نعومة وبيضاً، تستخدم أيضاً كمهدئ للبشرة الحساسة، وينصح دائماً أطباء الجلدية باستخدام هذا النوع من الصابون بدلاً من الصابون العادي وخاصة أصحاب البشرة الحساسة، سوف تجعل بشرتك خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل صابونة الجلسرين الرهيبة في التفتيح والقضاء علي مشاكل البشرة نهائياً.

مكونات عمل صابونة الجلسرين

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذه الصابونة السحرية في القضاء علي مشاكل البشرة وهي كما يلي:-

100 جرام من حمض الشمع.

50 جرام من زيت الخروع.

270 جرام مونو برولين جليكول.

50 جرام من الجلسرين النباتي.

150 جرام من زيت جوز الهند.

95 جرام من الماء المقطر.

48 جرام من هيدروكسيد الصوديوم.

100 جرام من السكر.

100 جرام ماء مقطر.

50 جرام كوكو بيتائين.

30 جرام تراي اثينول امين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير صابونة الجلسرين في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً حلة ونضع بها حمض الشمع، ومونو برولين جليكول وزيت الخروع. نضيف بعد ذلك عليهم والجلسرين النباتي، وزيت جوز الهند ونضعها علي نار متوسطة، مع التقليب المستمر حتي تذوب جميع المكونات. بعد كدة نذوب الماء المقطر وهيدروكسيد الصوديوم مع بعض، بعد أطفاء النار ونضيفهم من خلال مصفي ونرجع نفتح النار مرة ثانية، حتي تذوب المكونات جميعاً. ثم نضع السكر والماء المقطر في طبق ونضع عليهم كوكو بيتائين، وده معزز رغوة ونخلطهم جيداً مع بعض. ونبدأ نضيفهم علي الخليط الأول، ونقلب كويس جداً وبعد كدة نضيف، تراي اثينيول امين، وده يعطي شفافة الأخيرة. بعد ذلك نرفع الخليط من علي النار، ونتركه يبرد قليلاً ثم نسكب الخليط في قوالب، ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة حتي تتماسك جيداً.

أهم فوائد صابونة الجلسرين للبشرة

تعرفي من خلال هذه المقالة علي بعض فوائد هذه الصابونة الرهيبة في نقاء وصفاء البشرة وهي كما يلي:-

تعمل علي محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تجدد خلايا البشرة وتمنحها نضارة ونعومة غير عادية.

تزيد من رطوبة البشرة و تعززها.

تمنح البشرة رطوبة وتحميها من الجفاف.

تمنع تهيج البشرة حيث تعمل كمهدئ.

تعمل علي إزالة الزيوت من البشرة وتقليل من ظهور حب الشباب.

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