طريقة عمل الكباب على الفحم بالتتبيلة السحرية أحلى من المطاعم

طريقة عمل الكباب على الفحم ، من ألذ وأشهى الأكلات المشوية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة، حيث يقبل الكثير على تناوله في المطاعم، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالتتبيلة السحرية المميزة، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، كما يمكنكم تجربة كباب الدجاج المشوي، وكباب أضنة التركي، وسوف ينالون إعجابكم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكباب على الفحم بألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل الكباب على الفحم

تتكون طريقة عمل الكباب على الفحم من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو لحم فيليه مكعبات.

ربع كوب ماء بصل.

حبة طماطم مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الببريكا.

ربع كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من صويا صوص.

ملعقة كبيرة من الخل.

5 حبات فلفل أخضر صغير.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

5 حبات طماطم كرز.

5 حبات بصل صغير.

كيلو فحم تقريباً.

شواية.

ريشة.

شبكة سلك.

كماشة فحم.

أسياخ شوي (يفضل نقعها في الماء لمدة ربع ساعة إذا كانت خشب حتى لا تحترق).

مقادير السلطة

2 حبة طماطم مقطعة شرائح.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

حبة بصل مقطع جوانح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة سماق.

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الكباب على الفحم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه مكعبات اللحم ونضعه جانبا.

ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه ماء البصل والخل والطماطم المبشورة والملح والفلفل الأسود والببريكا والزيت وصويا صوص وبهارات اللحمة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نسكب خليط التتبيلة على اللحمة ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نخرج اللحمة من الثلاجة، ثم ندحل مكعبات اللحمة في الأسياخ.

ثم ندخل حبات الطماطم الكرز في سيخ، وحبات البصل في سيخ آخر، وحبات الفلفل الأخضر في سيخ آخر أيضاً.

ثم نرص الأسياخ في شبكة سلك، ثم نغلقها.

بعد ذلك نحضر شواية ونضع فيها الفحم، ثم نأخذ مقدار ثلاث قطع من الفحم ونضعهم على شعلة نار البوتاجاز الهادئة لمدة 10 دقائق تقريباً.

ثم نرفعهم من على النار بالكماشة ونضعهم مرة ثانية في الشواية مع بقية الفحم.

ثم نقوم بتهوية الفحم بالريشة لكي يشتعل.

بعد ذلك نضع الشبكة فوق الشواية، ونترك الشبكة لمدة ربع ساعة على كل جهة لكي ينضج الكباب من جميع الجوانب.