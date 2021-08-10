طريقة تحضير الإسباجيتي الإيطالي بطريقة بسيطة ومذاق رائع في المنزل دون تعب

تعد المكرونة الإسباجيتي الإيطالي من الأكلات الإيطالية الشهية المشهورة، وتصنع من الطحين وهي طولية الشكل ويعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها مثل تحضير المكرونة البشاميل، وهي يتم تقديمها بالصلصة الشهية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الإسباجيتي الإيطالي في المنزل. مقادير عمل الإسباجيتي الإيطالي مقادير عمل الإسباجيتي الإيطالي يحتوي الإسباجيتي الإيطالي على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من المكرونة الإسباجيتي.

٢ حبات من الطماطم.

٤ فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحلو.

رشة من الملح. طريقة عمل الصلصة طريقة عمل الصلصة تحتوي الصلصة على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر طاسة ونشعل عليها النار ونضع السمن حتى يذوب ثم نقوم بإضافة الطماطم المعصور. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والثوم ونقلبهم جيدا ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن ٦ دقائق. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير مكرونة إسباجيتي هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونضيف إليها الماء ونشعل عليها النار ونتركها حتى تغلي ثم نضع بها المكرونة ونتركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نأتي بمصفاة من الاستنلس ونقوم بتصفية المكرونة ثم نسكبها على الصلصة ونقلبها على النار لمدة لا تقل عن ٣ دقائق.

وبهذا تصبح جاهزة للتقديم وهنا نكون قد قدمنا افضل طبق مكرونة على الطريقة الإيطالية وبالهنا والشفا. نصائح عند سلق المكرونة نصائح عند سلق المكرونة هناك عدة نصائح يجب أتباعها عند سلق المكرونة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- اختيار نوع مكرونة جيد وهناك أنواع خفيف لا تأخذ الكثير من الوقت في سلقها. إضافة ملعقة من الزيت في الماء حتى لا تلتصق المكرونة ببعضها وإعطاءها لمعان. يجب أن نتأكد أن الماء يغلي عند سلقها حتى لا تتعجن. عدم تقليبها إلا عندما تفور بعد ذلك نقوم بتقليبها ثم نتركها لمدة لا تقل عن ٤ دقائق حتى النضج. بعد ذلك نقوم بتصفيتها ونشطفها بالماء الفاتر. الوسوم

تعد المكرونة الإسباجيتي الإيطالي من الأكلات الإيطالية الشهية المشهورة، وتصنع من الطحين وهي طولية الشكل ويعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضيرها في المنزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها مثل تحضير المكرونة البشاميل، وهي يتم تقديمها بالصلصة الشهية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الإسباجيتي الإيطالي في المنزل. مقادير عمل الإسباجيتي الإيطالي مقادير عمل الإسباجيتي الإيطالي يحتوي الإسباجيتي الإيطالي على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من المكرونة الإسباجيتي.

٢ حبات من الطماطم.

٤ فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحلو.

رشة من الملح. طريقة عمل الصلصة طريقة عمل الصلصة تحتوي الصلصة على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر طاسة ونشعل عليها النار ونضع السمن حتى يذوب ثم نقوم بإضافة الطماطم المعصور. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والثوم ونقلبهم جيدا ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن ٦ دقائق. طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير مكرونة إسباجيتي هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء عميق ونضيف إليها الماء ونشعل عليها النار ونتركها حتى تغلي ثم نضع بها المكرونة ونتركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نأتي بمصفاة من الاستنلس ونقوم بتصفية المكرونة ثم نسكبها على الصلصة ونقلبها على النار لمدة لا تقل عن ٣ دقائق.

وبهذا تصبح جاهزة للتقديم وهنا نكون قد قدمنا افضل طبق مكرونة على الطريقة الإيطالية وبالهنا والشفا. نصائح عند سلق المكرونة نصائح عند سلق المكرونة هناك عدة نصائح يجب أتباعها عند سلق المكرونة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- اختيار نوع مكرونة جيد وهناك أنواع خفيف لا تأخذ الكثير من الوقت في سلقها. إضافة ملعقة من الزيت في الماء حتى لا تلتصق المكرونة ببعضها وإعطاءها لمعان. يجب أن نتأكد أن الماء يغلي عند سلقها حتى لا تتعجن. عدم تقليبها إلا عندما تفور بعد ذلك نقوم بتقليبها ثم نتركها لمدة لا تقل عن ٤ دقائق حتى النضج. بعد ذلك نقوم بتصفيتها ونشطفها بالماء الفاتر.

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