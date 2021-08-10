طريقة عمل كيكه العسل الروسية في المنزل

كيكه العسل الروسية كيكة سهلة وبسيطة ممكن تحضيرها في المنزل بنفس طعم ومذاق المحلات المشهورة بالإضافة إلي أن كيكه العسل الروسية تحتوى علي قيمة غذائية هامة في العسل، لذلك يتناولها العديد من الأفراد بمختلف إنحاء الدول سوف نستعرض معكم طريقة سهلة وسريعة وجديدة في الطعم و المذاق كيك العسل الروسية بمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ. طريقة عمل كيكه العسل الروسية طريقة عمل كيكه العسل الروسية المكونات: 1/2 كوب سكر يساوي 100 جرام.

3\1 كوب عسل يساوي 100 جرام.

عدد ثلاث حبات بيض درجة حرارة المطبخ.

مقدار ملعقة صغيرة فانيليا يساوي 5 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج ب صودا تساوي 5 جرام.

نحضر 4 كوب + 4 ملعقة كبيرة دقيق تساوي 450 جرام. مكونات تجهيز الكريمة: اثنين ونصف كوب كريمة خفق سائلة تساوي 500 جرام.

1 كوب زبادي يوناني 200جرام.

عدد 2 ملعقة كبيرة عسل ابيض تساوي 30 جرام.

ربع كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة يساوي 70 جرام. خطوات تحضير كيكه العسل الروسية نضع إناء على النار فيه العسل والسكر والزبدة ونقوم بالتقليب حتى تختلط المكونات ببعضها. ثم نقوم بإضافة البيكنج صودا مع التقليب باستمرار حتى يصبح لون الخليط ذهبي فاتح. يرفع الخليط من على النار ويترك جانبا حتى يهدا لمدة عشر دقائق فقط. في وعاء اخر نقوم بخفق البيض ويضاف إليه الفانيليا ثم يضاف الى الخليط السابق تدريجيا مع التقليب. بعد إضافة البيض وتغير لون الخليط من اللون الذهبي الفاتح إلى اللون الذهبي الغامق نضيف الدقيق على مراحل مع التقليب حتى تتكون لدينا عجينة. نرش دقيق حول العجينة بدون عجن فقط لمها ثم نقوم بتقطيعها الى قطع بحجم مناسب. تفرد العجينة على ورق الزبدة شكل دائرة ثم نرش الدقيق ثم تفرد العجينة بسمك رفيع. نحضر صينية خبز و نقص أطراف العجين وعن طريق الشوكة نقوم بعمل فتحات في العجينة وترفع العجينة بورقة الزبدة على صنية الخبز. نقوم بعمل كل قطعة من العجين وفردها على ورقة منفردة برشه من دقيق وترص قطع العجين المفرود بجانب بعضها على صواني الخبز. ادخل الصنية الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة من الوقت خمس دقائق فقط وتخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماما. نحضر وعاء صغير و نضع فيه السكر البودره والزبادي ويتم خلطهم حتى يختلط و تماما. يضاف عليهم الكريمة والعسل الأبيض نستمر في الخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتكون لدينا خليط كريمي متماسك. نقوم بقص أطراف الكيك عن طريق صواني التزيين المفتوحة ثم نضع طبقة كيك وطبقة كريمة وهكذا بالتبادل. ثم يرفع الكيك ونغطيه من كل الجوانب ومن اعلي تكون الكريمة ثم نفرم الباقي فرم ناعم و نغطى به كل الجوانب ويزين وجه الكيك من اعلي الكيك المقطع بقطاعات البسكويت. خطوات تحضير كيكه العسل الروسية ندخل الكيكه الثلاجة حتى ترتاح لمدة من ساعة إلي ثلاث ساعات وتقطع وتقدم بالهناء والشفاء. الوسوم

كيكه العسل الروسية كيكة سهلة وبسيطة ممكن تحضيرها في المنزل بنفس طعم ومذاق المحلات المشهورة بالإضافة إلي أن كيكه العسل الروسية تحتوى علي قيمة غذائية هامة في العسل، لذلك يتناولها العديد من الأفراد بمختلف إنحاء الدول سوف نستعرض معكم طريقة سهلة وسريعة وجديدة في الطعم و المذاق كيك العسل الروسية بمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ. طريقة عمل كيكه العسل الروسية طريقة عمل كيكه العسل الروسية المكونات: 1/2 كوب سكر يساوي 100 جرام.

3\1 كوب عسل يساوي 100 جرام.

عدد ثلاث حبات بيض درجة حرارة المطبخ.

مقدار ملعقة صغيرة فانيليا يساوي 5 جرام.

ملعقة صغيرة بيكنج ب صودا تساوي 5 جرام.

نحضر 4 كوب + 4 ملعقة كبيرة دقيق تساوي 450 جرام. مكونات تجهيز الكريمة: اثنين ونصف كوب كريمة خفق سائلة تساوي 500 جرام.

1 كوب زبادي يوناني 200جرام.

عدد 2 ملعقة كبيرة عسل ابيض تساوي 30 جرام.

ربع كوب + 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة يساوي 70 جرام. خطوات تحضير كيكه العسل الروسية نضع إناء على النار فيه العسل والسكر والزبدة ونقوم بالتقليب حتى تختلط المكونات ببعضها. ثم نقوم بإضافة البيكنج صودا مع التقليب باستمرار حتى يصبح لون الخليط ذهبي فاتح. يرفع الخليط من على النار ويترك جانبا حتى يهدا لمدة عشر دقائق فقط. في وعاء اخر نقوم بخفق البيض ويضاف إليه الفانيليا ثم يضاف الى الخليط السابق تدريجيا مع التقليب. بعد إضافة البيض وتغير لون الخليط من اللون الذهبي الفاتح إلى اللون الذهبي الغامق نضيف الدقيق على مراحل مع التقليب حتى تتكون لدينا عجينة. نرش دقيق حول العجينة بدون عجن فقط لمها ثم نقوم بتقطيعها الى قطع بحجم مناسب. تفرد العجينة على ورق الزبدة شكل دائرة ثم نرش الدقيق ثم تفرد العجينة بسمك رفيع. نحضر صينية خبز و نقص أطراف العجين وعن طريق الشوكة نقوم بعمل فتحات في العجينة وترفع العجينة بورقة الزبدة على صنية الخبز. نقوم بعمل كل قطعة من العجين وفردها على ورقة منفردة برشه من دقيق وترص قطع العجين المفرود بجانب بعضها على صواني الخبز. ادخل الصنية الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة من الوقت خمس دقائق فقط وتخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماما. نحضر وعاء صغير و نضع فيه السكر البودره والزبادي ويتم خلطهم حتى يختلط و تماما. يضاف عليهم الكريمة والعسل الأبيض نستمر في الخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتكون لدينا خليط كريمي متماسك. نقوم بقص أطراف الكيك عن طريق صواني التزيين المفتوحة ثم نضع طبقة كيك وطبقة كريمة وهكذا بالتبادل. ثم يرفع الكيك ونغطيه من كل الجوانب ومن اعلي تكون الكريمة ثم نفرم الباقي فرم ناعم و نغطى به كل الجوانب ويزين وجه الكيك من اعلي الكيك المقطع بقطاعات البسكويت. خطوات تحضير كيكه العسل الروسية ندخل الكيكه الثلاجة حتى ترتاح لمدة من ساعة إلي ثلاث ساعات وتقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكه العسل الروسية في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.