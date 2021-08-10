طريقة عمل كريم الأساس طبيعي خافي للعيوب يفتح البشرة بدون مواد كيميائية، يعد كريم الأساس من أهم مستحضرات التجميل حيث يساعد علي تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.

كما يقوم الكريم بإخفاء عيوب البشرة وإظهارها بالشكل المطلوب وهذا باعتباره مكون أساسي عند وضع المكياج والحفاظ علي نضارة الوجه.

وهناك منتجات عديدة من كريم الأساس والتي تحرص أغلب الفتيات علي شراؤها للحصول علي مظهر جذاب إلا أن أضرارها كبيرة.

حيث تحتوي علي مواد كيميائية كما أنه مكلف للغاية ويؤثر علي نضارة وجمال البشرة مما يتسبب في سد المسام وجفاف البشرة.

طريقة عمل كريم أساس منزلي عالي التغطية للحفاظ علي جمال بشرتك

كريم الأساس من أكثر أنواع المكياج التي تقوم باستخدامها العديد من النساء حتي تتمتع ببشرة صافية خالية من أي عيوب.

ويكثر وضعه عند الخروج من المنزل لتوحيد لون البشرة وإزالة آثار التعب والإرهاق ولكنه في نفس الوقت يعمل علي ظهور الحبوب.

إلا أنه يمكنك تحضيره بكل سهولة في المنزل وبمكونات طبيعية آمنة علي البشرة وليس لها أي آثار جانبية.

وذلك لأن الكريم يتكون من عناصر هامة تقوم بتغذية البشرة وتعمل علي تفتيحها والتخلص من أي مشاكل.

ولهذا سوف أقدم لكم أسهل طريقة لعمل كريم الأساس طبيعي للتخلص من عيوب البشرة وغير مكلف.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

1/2 ملعقة صغيرة من كريم مرطب.

بضع نقاط من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

علبة محكمة الغلق.

قومي بمزج النشا والكاكاو ثم أضيفي الكريم المرطب والزيوت.

اخلطي المكونات جيداً لتحصلي علي اللون المناسب لبشرتك.

يوضع الكريم في علبة نظيفة ومعقمة ويحفظ في الثلاجة حتي يتماسك.

ينظف الوجه جيداً بالماء والغسول ويجفف جيداً.

يتم توزيع الكريم لتبييض الوجه بواسطة الفرشاة أو الإسفنجة لتحصلي علي تغطية مثالية.

بواسطة الفرشاة أو الإسفنجة لتحصلي علي تغطية مثالية. يترك الكريم علي الوجه لبضع دقائق حتي يجف ثم توضع البودرة برفق حتي لا يمسح الكريم.

يتم حفظ كريم الأساس في الثلاجة واستخدامه عند الحاجة وسوف تلاحظي نتيجة مذهلة من أول مرة.

مكونات كريم الأساس طبيعي في المنزلطريقة تحضير كريم أساس طبيعي وكيفية الاستخدام