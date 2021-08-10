تتبيلة شاروما الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل بأفضل الطرق ومكونات سحرية

تتبيلة شاورما الدجاج السؤال الأكثر تداولا على شبكات البحث، حيث تعتبر شاورما الدجاج واحدة من أشهى الأطباق التي يفضلها الكثيرين، كما إعداد وتحضير شاورما الدجاج يتطلب إلى اتباع خطوات محددة للحصول على المذاق المفضل بشكل صحي، وتعتبر شاورما الدجاج ذات مذاق رائع ومفضل للجميع، فيها بنا لنتعرف علي افضل طرق تحضيرها ومكونات التتبيلة.

تتبيلة شاورما الدجاج

تختلف طريقة عمل التتبيلة الخاصة بشاورما الدجاج غالبا باختلاف الوصفات والمكونات، وعلى الرغم من تعدد واختلاف الوصفات الخاصة بإعداد شاورما الدجاج يمكنك تحضير شاورما الدجاج في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة وبأقل السعرات الحرارية التي تضمن الحفاظ على النظام الصحي.

مكونات تتبيلة الشاروما:

مقادير إعداد وتحضير شاورما الدجاج

مقدار كيلو من صدور الدجاج المقطعة على هيئة شرائح طويلة.

تنظيف قطع الدجاج اولا باستخدام مقدار ملعقة من الملح وعصير الليمون.

مكونات تتبيل شاروما الدجاج

تتبيل صدور الدجاج باستخدام المقادير التالية:

مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر والذي يضيف للشاورما مذاق رائع ومتميز.

مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا والبهارات المخصصة لإعداد الشاورما بأنواعها

فلفل اسود وملح على حسب الرغبة.

ترك قطع الدجاج في اللبن الرائب مع اضافة مقدار ملعقتين من الكاتشب او صلصة الطماطم.

للحصول على مذاق اكثر تميز يمكنك اضافة القليل من بودرة الثوم المجفف بما يعادل ثلاثة فصوص من الثوم المهروس جيدا.

مقدار أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الشاورما

للاستماع بمذاق شاورما الدجاج الرائع مثل المطاعم عليك اتباع الخطوات التالية: